– Vi har panikk, vi prøver å roe hverandre ned

TV 2s Regine Caroline Filseth, som ellers jobber i God Kveld Norge, befinner seg natt til tirsdag tett på brannen i Mondello på Sicilia. Klokken kvart på fire natt til tirsdag ser det ut til at hun må evakuere sammen med de andre. Samtidig tikker meldingen inn fra nyhetsbyråene om at brannen nærmer seg flyplassen på øya, og må stenges.

Samtidig forsøker Filseth og venninnene å få tak i transport, slik at de kan komme seg vekk fra området. Men ingen kan kjøre inn

– Det er for farlig, sier taxiene de får kontakt med.

Dette er situasjonen

Natt til tirsdag stengte flyplassen ved Palermo fordi ilden nærmer seg. Øya har vært preget av varmerekorder og strømbrudd de siste dagene.

Flyplassen stengt til kl 8 i dag. En brann som utviklet seg over Cinisi på grunn av Scirocco-vinden nådde utkanten av flyplassen.



Aeroporto chiuso fino alle 8 di oggi. Un incendio sviluppatosi sopra Cinisi a causa del vento di Scirocco è arrivato fino al perimetro dello scalo aereo. #aeroporto di #Palermo pic.twitter.com/KRK4G6S6np — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) July 25, 2023

I avisen Giornale de Sicicilia preges forsiden av branner, den ene videoen etter den andre viser flammer som rykker frem, folk evakuerer og melder om bygninger som brenner.

Situasjonen fremstår som kaotisk natt til tirsdag. Men tidligere på dagen skjønte ikke Filseth og venninnene at det kom til å bli så alvorlig.

Så fjellveggene ta fyr da de badet

Øya sør i Italia har satt den ene varmerekorden etter den andre i sommer, og i ett-tiden mandag brøt det ut en brann som raskt spredte seg.

Filseth opplevde den tiltakende, uvirkelige katastrofen. Hun og noen venninner har leid en ferieleilighet i Monodello på Sicilia. De så flammer bryte ut i ett-tiden mandag.

– To av venninnene mine var og badet på stranda, og da så de at det brant i fjellveggene. Det begynte å brenne så smått nederst i fjellveggen. Og så strømmet jo vi også ut i vannet for å se hva som foregikk.

Slik så åsene ut tidligere i natt fra leiligheten der de norske venninnene holder til. Foto: Regine Caroline Filseth

Brannen spredde seg raskt, men jentegjenget tenkte det kom til å bli kontroll, og dro hjem for å spise middag.

– På et tidspunkt var vi bare fem meter unna flammene. Noen lokale beboere tok oss med i bilen sin, de sa det ikke var trygt å gå, forteller hun.



Luft full av aske

– Det blåser mye og flammene sprer seg veldig fort.

Likevel tenkte de at det kom til å bli kontroll, og de hadde ikke fått noen annen beskjed. De dro hjem til leiligheten for å lage middag.

– Mens vi spiste spredde det seg til fjellene rundt her. Det lukter røyk over alt i leie-leiligheten vi har.



Venninnegjengen ble stadig engsteligere utover kvelden, og ringte UD, som ikke hadde noe råd, annet enn at de måtte se an og følge med.

– Nå ser det ut som det nærmer seg leiligheten vår, så da tenker vi at vi må komme oss unna, sier Filseth til TV 2 i firetiden natt til tirsdag.



Vanskelig evakuering

Ute er det aske over alt. De har pakket sammen og forsøkte å bestille en taxi, men ingen vil kjøre til området der de befinner seg på grunn av sikkerheten.

– Vi har fått veldig panikk alle mann, og har prøvd å roe hverandre ned, sier Filseth.



Nå forsøker venninnene å evakuere, mens vi holder kontakten.

Saken oppdateres!