– Vi har mistet alt

Minst ti mennesker er døde og flere er innlagt på sykehus etter brannen som startet torsdag kveld i Campanar-området i Valencia.

De avdøde er ikke identifisert. Lokale myndigheter opplyste torsdag kveld at de ikke tror flere personer er savnet.

ØDELEGGELSER: Det er fremdeles avsperret i området rundt bygningen dagen etter brannen startet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Flyktet fra krigen

Ukrainske Dmytro Hambarov, som bodde i fjerde etasje, måtte evakuere da brannen startet torsdag.

– Vi tok bare med oss dokumentene våres, hunden vår og dro fra leiligheten.

DÅRLIG TID: Dmytro Hambarov og familien måtte raske med seg sine viktigste papirer før de måtte forlate leiligheten sin. Hunden fikk de med seg også. Foto: EBU

Hambarov og partneren Oksana Volkova kom fra Kharkiv i Ukraina til Valencia oktober 2023. Nå innrømmer paret til spanske El Mundo at de ikke vet hvor de skal gjøre av seg.



– Vi kom til Valencia for å unnslippe bombene i Ukraina. Og nå har en brann etterlatt oss uten noe som helst, sier Hambarov til El Mundo.



Hambarov forteller at han forsøkte å hente bilen sin i garasjen, men at politiet og en brannmann nektet han.

Hambarov forteller at paret ikke var de eneste ukrainerne som bodde i bygningene som brant ned.

– Det var rundt 15 personer som hadde flyktet fra krigen som bodde her.

Mistet alt

Spanske Manuel bodde i tolvte etasje i bygningen som først tok fyr. Han forteller at han varslet slektninger og naboene i de andre leilighetene, før han måtte skynde seg ut.

EVAKUERT: Spanske Manuel bodde i 12.etasje i den første bygningen som begynte å brenne. Da han skulle evakuere, måtte han hjelpe en 80-åring ned alle trappene. Foto: EBU

– Men vi måtte evakuere sakte ned trappene fordi jeg fulgte en 80 år gammel person, forteller spanjolen til EBU.

Fredag forteller Manuell at han er lettet over at man har klart å lokalisere noen personer som hadde vært savnet ved hjelp av mobilen.

En tredje beboer i bygningen, José Luis, forteller at han har mistet alt.

PREGET: José Luis og hans følge fikk kun med seg selv da de evakuerte. Han forteller at han også fikk seg mobil fordi den lå i lomma da de måtte dra. Foto: EBU

– Vi tok bare det vi kunne, gudskjelov fikk jeg med meg mobiltelefonen, fordi den og ID hadde jeg på meg. Vi tok ikke noe annet. Vi har mistet alt.

Både Manuel, Dmytro og José Luis har siden torsdag bodd på Hotel Valencia Palace, som etter brannen åpnet dørene for de evakuerte.

Hotelldirektøren ved Hotel Valencia Palace, Javier Vallés, forteller til El Mundo at 38 av de evakuerte beboerne nå bor på hotellet.

HALV STANG: Det flagges på halv stang i Valencia fredag. Foto: Simen Askjer / TV 2

Statsministerbesøk

– Prioriteten nå er letingen etter ofre og uten tvil å forsøke å ivareta sikkerheten til offentlige tjenestemenn.

Det sier den spanske statsministeren, Pedro Sánchez, som besøker Valencia fredag.

– Vi sender vår solidaritet, vår hengivenhet og vår empati til familiene til ofrene, som allerede er tatt av denne forferdelige brannen.

PÅ BESØK: Statsminister Pedro Sánchez forteller at nå er prioriteten å lete etter ofre. Det er fortsatt mellom ni og 15 personer som er savnet. Foto: Leon Neal / AP / NTB

Sánchez sier at de er takknemlig for samarbeidet som oppstår som følger av tragediene.

– Vi ser hvor viktig hver eneste instans er.

Valencia har nå erklært tre dager sorg.

– Det er fortsatt brannmenn som jobber med å få tilgang til bygningen, sier borgermester i Valencia, María José Catalá.



Så langt er også 15 personer meldt skadet, sju av dem er brannmenn. Ingen av disse skal være i livstruende fare.

FØLELSESLADD: Det var mange følelser i spill torsdag kveld ved de brannherjede bygningene i Venezia. Fire personer er meldt omkommet så langt. Foto: Eva Manez / Reuters / NTB

Brannen startet i en bygning med 14 etasjer, og spredte seg etter hvert til nabobygget. Begge bygningene rommet til sammen 138 hjem.

450 mennesker har så langt mistet hjemmene sine.

Hoppet fra tolvte etasje

Det utspilte seg stor dramatikk da brannen brøt ut. En brannmann skal ha måttet hoppe fra tolvte etasje på grunn av brannens spredning.

Andre brannmenn nådde tolvte etasje og fikk evakuert naboene som var inne.

Bygningen brannen startet i sto ferdig i 2008. Mangel på brannmurer og bruk av plastmaterialet polyuretan på fasaden skal ha bidratt til den raske spredningen av brannen, ifølge Reuters.