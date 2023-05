– Vi har kommet i mål. Alt er klart

Den ukrainske forsvarsministeren er klar for å sette i gang den varslede motoffensiven.

MOTOFFENSIV: Ukrainske myndigheter har flere ganger hevdet at en varslet motoffensiv kan være nært forestående. Mandag hevder forsvarsminister Olekiyj Reznikov at forberedelsene er i boks. Arkivfoto: Foto: Andre Pain/AFP

En større ukrainsk motoffensiv forventes denne våren, og ukrainske myndigheter har flere ganger varslet at den vil komme når alle forberedelser er gjort. Nå hevder forsvarsminister Oleksij Reznikov at alt er klart.

– Vi er i mål

– Jeg håper ikke bare på en vellykket ukriansk motoffensiv, jeg tror på den, sier den ukrainske forsvarsministeren, Oleksij Reznikov til TV-kanalen Yedyni Novyi, og sitert av ukrainske Army Inform.

– Fra og med i dag kan vi si at vi har kommet i mål og vi kan si: Ja, alt er klart, sier Reznikov.

TRENER: Ukrainske soldater undrer trening nær grensen til Belarus 25. april. Foto: GLEB GARANICH

Uttalelsen kommer timer etter Russland hevder å ha truffet 140 mål i Ukraina gjennom natten. Noen av rakettene skal ha blitt skutt fra fly i Murmansk-området, ikke langt fra grensen mot Norge.

– Det er et spill på begge sider der man opererer med falske nyheter og prøver å villede, sier professor Njord Wegge ved Krigsskolen til TV 2.

– Russland vil slite

Men mye tyder på at det kan nærme seg. Før en motoffensiv må våpen og ammunisjon være på plass, soldater være trent opp i nye våpensystemer, planer må koordineres og implementeres nedover i systemet, og ikke minst må værvarslet være på soldatenes side.

– Slik jeg skjønner det har 98 prosent av det som er lovet av vestlig våpen blitt levert. Og man har trent opp ukrainske soldater, ser Wegge.

Njørd Wegge er professor ved Krigsskolen. Foto: Forsvaret

Han mener de vestlige våpenleveransene kan gjøre at vi får se en ny type krigføring i tiden som kommer.

– Det som nok ligger litt i kortene nå er at vi etter hvert kan se en litt nye type krigføring med betydelig mer bevegelse og avanserte vestlige våpen, og Russland vil slite med å forvare seg, sier Wegge.

Wagner advarer mot tragedie

Sjefen for Wagner-militsen, Jevgenij Prigozjin, advarte søndag om at en ukrainsk storoffensiv kan bli en tragedie for Russland.

BAKHMUT: Kamphandlingene har herjet i byen Bakhmut i mange måneder. Frontlinjene har knapt beveget seg og begge sider har lidd store tap. (AP Photo/Libkos) Foto: Libkos

– Når Prigozjin mener Russland står er på kanten av en katastrofe, høres det dramatisk ut. Har de sjans når Ukriana ruller ut sine våpen som de har fått fra vesten?

– Det er ingen tvil om at Russland har tallene på sin side. De har en svært stor befolkning og kan mobilisere mye personell. Og de har betydelig våpen. Både luftstyrker og marinestyrker som ikke har blitt så brukt så mye hittil, sier Wegge.

– Når det gjelder landstyrkene så er de blitt slitt ut og har en dårligere kvalitet enn ved inngangen til krigen, sier han.

Wagnersjef Jevgenij Prigozjin i en videomelding angivelig fra Bakhmut 3. april. Foto: CONCORD PRESS SERVICE

Han mener videre at Wagner-sjefens advarsler tyder på en indre russisk splittelse.

Mye på spill

Wegge mener mye står på spill for Ukraina nå etter mange måneder med stillestående fronter og store tap på begge sider.

– Det vi vil se etter hvert med en sannsynlig våroffensiv, er en annen type kamper. Det blir mye mer bevegelse og manøver-krigføring, mener Wegge.

Professoren mener at manglende fremgang kan bety mye for den vestlige giverviljen i lengden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj la senest fredag vekt på at landet trenger mye mer våpen, spesielt luftforsvar etter en bølge med dødelige russiske rakettangrep den siste uka.

Høyest på ønskelisten står jagerfly.

SORG: To barn , Sofia og Kyrylo, ble drept i angrepet mot byen Uman fredag. Foto: CARLOS BARRIA

Vesten har vært tilbakeholdne med denne type offensive våpen som kan nå langt inn på russisk side - og dermed øke faren for å eskalere krigen.

– Jo mer tiden som går mens Vesten skal støtte Ukraina, jo klarere blir det at jagerfly inngår som en del av et helthetlig militært system. Det er i bunn og grunn en politisk beslutning, men jeg vil kanskje si at tendensen er jo lenger krigen varer, jo mer kapable våpen gir man fra Vesten, sier Wegge.

– Hvor lenge varer en slik offensiv?

– Her snakker vi kanskje om uker, måneder og år. Noen må bli slått militært på slagmarken. Ingen kan på forhånd si hvor lang tid det vil ta, sier Wagge.

– Det står mye å spill og jeg tror mye vil skje i løpet av våren. sier han.