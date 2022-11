– Vi har endret innvandringspolitikken

BRUSSEL (TV 2): Italias statsminister Giorgia Meloni (45) understreker at landet har strammet inn innvandringspolitikken. Det har visestatsministeren hennes gitt klar beskjed om til den norske båten Ocean Viking.

KLAR BESKJED: Italias nye statsminister Giorgia Meloni informerte både EU-toppene og mediene om landets nye retning i innvandringspolitikken, under sin første utenlandsreise. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Den første reisen til Italias nye statsminister Giorgia Meloni gikk til Brussel og til møter med de tre EU-presidentene. Reisen skjer samme uke som Meloni har utnevnt et medlem av regjeringen som har vært avbildet med et hakekors på armen. To andre vise-ministere betegnes som fans av Mussolini.



Meloni signaliserte en ny og strammere innvandringspolitikk.

– Vi har snakket om flyktningstrømmen. Hvordan Italia har endret holdning. Regjeringen ønsker å stenge de ytre grensene. Det er et svært viktig tema, men også vanskelig. Jeg opplevde at folk var åpne for å høre på dette, oppsummerte Meloni etter flere timer med møter.

Hun er Italias første kvinnelige statsminister, men også den eneste statsministeren i EU som leder et parti med røtter i nyfascismen. I valgkampen fikk hun mye kritikk for å ha postet en video av en voldtekt. Voldtekten skal ha vært utført av en asylsøker.

Meloni har tidligere vært kritisk til både EU og NATO. Hun har også forsvart Ungarns statsminister Viktor Orbán og hans polske kollega, når EU-kommisjonen har kritisert nedbyggingen av demokrati og rettstat.

PÅ VEI: En konsentrert italiensk statsminister på vei inn til sine første møter med EUs presidenter. Foto: Dario Pignatelli

I valgkampen og etter at hun ble statsminister den 22.oktober har hun derimot gitt andre signaler. Den samme beskjeden hun ga EU-toppene torsdag.

– Jeg ville gi beskjed om at Italia vil delta, samarbeide og forsvare nasjonale interesser innenfor EU. Vi vil lete etter de beste løsningene på de store utfordringene vi har, sammen med de andre medlemslandene, sa Meloni etter en møte-maraton torsdag kveld. En kilde i EU bekrefter at Meloni sa at hun ønsket å være lojal og løsningsorientert

– Positivt og ærlig forhold

Hun møtte alle de tre EU-presidentene, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola og Charles Michel.

– Jeg har inntrykk at på det personlige planet så har vi etablert et positivt og ærlig forhold, sa Meloni om møtene.

KUN FOTO: Hverken EU-presidentene eller Meloni selv stilte opp for å svare på spørsmål etter flere timer med møter med den nye italienske statsministeren. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Med EU-presidentene diskuterte hun også konsekvensene av krigen i Ukraina og energikrisen. Hun etterlyste konkrete løsninger, som pristak på gass, så raskt som mulig.

Melonis parti Italias brødre er et nasjonalkonservativt, høyrepopulistisk parti. Den italienske regjeringen består av partier langt til høyre i det politiske landskapet. Regjeringspartnerne er Silvio Berlosconis Forza Italia og Matteo Salvinis Lega.

Meloni nevnte også kritikken mot henne, regjeringen og partiets fortid. Hun mente det var en historie som ble brukt mot dem.

– Å snakke direkte med folk er viktig. Vi er mennesker av kjøtt og blod. Vi ville snakke og de hørte på oss.

Ingen av EUs presidenter stillte opp på pressekonferanse med Meloni, kun på fotografering. Det er uvanlig når et stort land som Italia, en av EUs grunnleggere, reiser på sitt første besøk til Brussel. Det er fortsatt stor skepsisk og usikkerhet i EU-hovedstaden rundt hva slags politikk Melonis regjering vil føre.

Meloni selv oppsummerte besøket i en fem minutter lang tale etter møtene, og gikk uten å svare på spørsmål fra mediene.

Ba norsk båt dra til Norge

Hennes visestatsminister og regjeringspartner, Matteo Salvini brukte torsdag Twitter for å understreke regjeringens nye signaler i innvandringspolitikken.

Den norske båten Ocean Viking jobber for organisasjonen SOS Mediterranee. Båten har reddet 234 personer i Middelhavet og har bedt flere land om å få gå til land, blant dem Frankrike, Spania og Hellas. Det er meldt uvær i det området båten er. Hverken Italia eller Malta har svart på henvendelsen.

TIL NORGE: Klar beskjed fra visestatsminister Matteo Salvini torsdag. Ocean Viking bør ta med seg flyktninger til Norge. Foto: TWITTER

Visestatsminister, statsråd og partileder Matteo Salvini retwitret en artikkel fra avisen la Repubblica om saken med ordene:

– Hvor bør en norsk båt gå? Enkelt, til Norge...

Vil reforhandle krisepakke

Italia er EUs tredje største økonomi. Landet er den største mottageren av penger fra EUs gjenreisingsfond etter pandemien. NextGenerationEU som krisepakken heter, er på over 800 milliarder euro, og Italia mottar rundt 200 milliarder.

Det er knyttet betingelser til pengene, blant annet en reform av det italienske justis- og rettsvesenet. Den reformen har Meloni akkurat utsatt til 2023. Hun har tidligere sagt at hun ønsker å reforhandle deler av pakken. Uten å gå i detaljer sa Meloni at de hadde snakket om den italienske krisepakken.