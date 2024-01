– Vi har dyne på traktoren

PARIS (TV 2): De vil «beleire Paris», for å få folk til å forstå at maten kommer fra bøndene. Forberedt på dager og netter på blokkerte motorveier.

Det lukter pølser på motorvei A1 mot Paris. Flammer lyser opp i kveldsmørket. Veien er blokkert av høyballer. Demonstrerende bønder gjør seg klare for en natt på traktoren.

– Å være bonde er ikke et yrke. Det er en lidenskap, sier François Delclaux.

Han er lei av løfter. Bonden vil ha mer penger og færre miljøkrav.

Minst 200 traktorer står parkert på motorvei A1. En seks-felts vei inn mot sentrum av Paris. Traktorene stenger veien for trafikk.

SINTE: TV 2 fulgte demonstrerende bønder i Paris gjennom dagen og til sen kveld. Bøndene vil blokkere Paris og vise hvor maten kommer fra.

– Hvor lenge blir dere her?

– Jeg tror vi kommer til å bli lenge. Hele uka hvis det er nødvendig. Vi har dyner på traktorene, sier François.

Han bruker kvelden til å grille pølser til kolleger.

Bonde-opprøret startet for litt over en uke side. Det har allerede krevd to menneskeliv i fylket Ariège sør-vest i Frankrike.

En mor og hennes 12 år gamle datter, som var tilstede ved en vei-blokade. En bilist kjørte rett inn i vei-sperringen og traff familien.

– Raseriet er sterkt

Alice Avisse har en gård med 65 kyr. Hun dyrker korn og rødbeter. Sint og frustrert over dårligere økonomi og mer byråkrati.

FORSTÅR IKKE: Alice Avisse er skuffet over at president Emmanuel Macron ikke forstår hvor mye bøndene sliter. IKKE DERES MANN: President Emmanuel drar til Sverige på statsbesøk og overlater bonde-opprøret til statsministeren. BLIR: Flere av bøndene drar hjem til fjøsstellet, men lar traktoren stå. Og kommer tilbake igjen for å demonstrere.

– De har glemt at det som ligger på tallerken deres kommer fra landsbygda. I dag er magen alltid full, sier hun.

Bøndene føler seg ikke lenger verdsatt. En av fem bønder i Frankrike lever under fattigdomsgrensen. Bønder ligger høyt på selvmords-statistikken.

– Vi demonstrerer fordi vi er lei av alle regler og krav. Man vil ikke lenger ha bønder i Frankrike, vi skal bare ta vare på naturen, sier Alice.

Hun viser til krav om at jord må ligge brakk på grunn av krav om natur-mangfold.

En av traktorene har en dukke-utgave av president Emmanuel Macron på lesse-apparatet.

– Forstår han ikke situasjonen deres?

– Tydeligvis ikke. Jeg tror ikke han forstår. Han sitter på sitt store kontor. Dette er virkelig en kraftig protest og raseriet er sterkt, sier Alice.

Sprer seg i Europa

Mange av bøndene bærer gule luer. I 2018 dukket de «gule vestene» opp i rundkjøringer, for å si fra om at pengene ikke strakk til.



De gule luene kommer fra en av bonde-organisasjonene. De er i ferd med å bli symbolet på bonde-opprøret.

Tirsdag har regjeringen varslet nye tiltak for bøndene. Torsdag skal president Macron diskutere bøndenes situasjon i Europa, med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Natt til tirsdag blokkerte tyske bønder et område i Hamburg havn. I Belgia forsøkte bønder på traktor å komme seg inn i sentrum av Brussel. Land som Irland, Nederland og Romania har også sett opprør blant bønder.

FORBEREDT: Fire-barns-faren Alberic Boucher Ferte er godt forberedt for flere dager på motorveien. Han har sovepose i førerhuset på traktoren. SLAGORD: Elsk oss og vi gjør resten står det på plakaten på traktoren,.Bødene vil ha bekreftelse på at de er viktige for at franskmenn har mat på bordet,. KONVOI: Noen mil fra Paris stoppet traktor-konvoien og der blir den stående. MOT MILJØ: Gi oss frihet - steng miljøvernerne inne, står det på plakaten. Frustrasjonen er stor over alle miljøtiltakene som bøndene må tilpasse seg. DRØM: Som barn drømmer vi om å bli bonde - som voksen dør vi av det, står det på traktoren. Bønder ligger høyt på selvmords-statistikken i en rekke land. FRUSTRERTE: Særlig unge bønder ser mørkt på fremtiden. Mange gir opp gårdsdriften, selv med en gård som har vært i familien i flere generasjoner. BLIR: Bøndene har planer om å stenge veier inn til Paris i flere dager.

Vil hindre mat-levering

Alberic Boucher Ferte har fire barn. Eldstemann er 17. Han driver slektsgården i fjerde generasjon. Alberic er usikker på fremtiden. Han vet ikke om det er noen gård å arve for et av barna.

– Vi er lei av å ikke bli hørt og det er småting vi ber om, sier han.

I førerhuset på traktoren har han sovepose og mat.

Bøndene har fått innvilget noen krav allerede, men er ikke fornøyd. Sist fredag la statsminister Gabriel Attal fram en liste med ti tiltak. Blant annet ble forslaget om å kutte subsidiene på jordbruks-diesel trukket tilbake.

15 000 politifolk er utkommandert på grunn av protestene. De skal blant annet sørge for at flyplassene i Paris ikke blir blokkert. Traktorene skal også hindres i å kjøre inn i sentrum av Paris.

Foran mat-markedet Rungis står pansrede kjøretøyer vakt.

Grossist-markedet er et mål for bøndene. Opptil 8000 tonn fersk mat distribueres fra Rungis hver dag. Klarer bøndene å blokkere markedet, vil det bare ta 72 timer før Paris ikke lenger har ferskvarer å tilby.

FORSTÅR: Nathalie bor rett ved der bøndene har blokkert motorveien. Hun støtter bøndenes kamp, fordi det er dem som skaffer maten på bordet hennes. FRANSK: Demonstrasjonene har foreløpig gått rolig for seg rundt Paris. Franske bonde-demonstrasjoner har ofte endt med brennende bildekk HUNDREVIS: Rundt 1000 traktorer over hele Frankrike blokkerer veier. PÅ VEI: Vi importerer det som er forbudt å dyrke i Frankrike, står det på traktoren. En del av misnøyen handler om urettferdig konkurranse med land som Ukraina og Brasil. MER SPENT: Tirsdag morgen stoppet væpnet politi en traktor-kolonne på vei til å blokkere mat-markedet Rungis i Paris. TEKNO: Politiet bruker både helikoptere og droner for å overvåke bøndene som demonstrerer. MER PENGER: Bøndene er misfornøyde med mye, men krav om mer penger i lommeboka er det viktigste.

Tirsdag morgen var rundt 25 motorveier i Frankrike blokkert. Flere av dem inn til Paris. Politiet stoppet en kolonne på vei til mat-markedet Rungis. I løpet av natten hadde demonstranter også blokkert et lager til mat-kjeden Lidl.

Nathalie har møtt opp hos demonstrantene for å vise støtte. Hun bor ikke langt unna.

– Bøndene bærer kulturarven til hvert enkelt land. Og det er jo dem som sørger for maten.