En soppinfeksjon sprer seg for tiden i USA. FHI bekrefter at de følger spredningen nøye.

Tirsdag kom nyheten om at en dødelig soppinfeksjon sprer seg «urovekkende» raskt i USA.

Saken har blitt omtalt i en rekke internasjonale medier, inkludert CNN og BBC.

En norsk ekspert på området mener vi har lite å bekymre oss for.

– Det er oppsiktsvekkende at man lager så stor sak av dette, sier Johanna U. Ericson, professor i mikrobiologi ved Norges arktiske universitet (UiT).

FORSKER: Johanna U. Ericson, professor i mikrobiologi ved UiT er ikke bekymret for soppen. Foto: UiT.

Hun understreker at soppen, Candida auris, ikke er en stor trussel mot mennesker.

– Følger nøye med

I USA har smittetilfellene gått fra 53 i 2016, til 2377 i 2022, ifølge amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Folkehelseinstituttet er klar over spredningen.

– Vi følger nøye med på spredningen av Candida auris. Både i USA, i Europa og tilfeller i Norge, sier overlege ved avdeling for smittevern og beredskap hos FHI, Miriam Sare.

Soppen finnes også i Europa, og det har vært påvist tilfeller i Norge.

– De første tilfellene i Europa ble rapportert i 2015. Siden da har det vært rapporter om noen få tilfeller fra ulike europeiske land, men de sist par årene har vært en økning av utbrudd med denne soppen ved flere sykehus i Europa, sier Sare.

BEKYMRET: Overlege ved avdeling for smittevern og beredskap hos FHI, Miriam Sare mener det er bekymringsfullt at sopptilfellene øker i USA. Foto: FHI.

Rammer de sykeste

Candida auris rammer først og fremst svært syke pasienter.

– For en som er syk fra før, kan dette være en stor trussel. Men for en som er frisk og oppegående, er det ikke det, sier professor Ericson.

Utfordringen med soppinfeksjonen er at vi ikke har en god behandling.

– Den kan være vanskelig å behandle fordi den er resistent mot det meste av antimykotika, som man bruker mot soppinfeksjoner, forteller Ericson.

FHI mener det derfor er viktig å begrense smittespredningen.

– Det er spesielt kritisk syke pasienter som er utsatt for infeksjon med denne soppen, derfor ønsker vi ikke at den skal spre seg i intensivavdelinger og andre steder med veldig syke pasienter, sier overlege Sare.

– Vi synes det er bekymringsfullt at tilfellene øker i andre land og ønsker ikke å få utbrudd av denne soppen på sykehus i Norge, legger hun til.

Spres med dårlig hygiene

Soppen kan lett spre seg gjennom utstyr som brukes på sykehus og helseinstitusjoner.

– Hvis man ikke desinfiserer utstyr godt nok, overlever mikrobene. Soppen spres med dårlig hygiene, sier Ericson.

De amerikanske forskerne bak rapporten mener årsaken til at soppen har spredt seg den siste tiden, kan henge sammen med at sykehusene ble hardt rammet av koronapandemien, ifølge CNN.

SPREDNING: Gjennom fjoråret ble soppinfeksjonen påvist i en rekke amerikanske stater. Foto: Skjermdump/CDC.

Sprengt kapasitet og mange pasienter kan for eksempel ha gått utover sykehusenes hygiene-rutiner og oppmerksomhet.

Det er nettopp derfor CDC kommer med nyheten nå, tror Ericson.

De vil at amerikanske sykehus skal følge med, og fortsette med god hygiene.

– CDC har en rolle for å bevisstgjøre helsevesenet om spredning av infeksjoner i USA, slik FHI har her, sier Ericson.

Hun mener at omfanget av soppens spredning videre kan begrenses gjennom bevisstgjøring, god diagnostikk og sykehushygiene.

– Jeg mener det er lite sannsynlig at soppen vil spre seg mer i Norge, slik som i USA, sier Ericson.

WHO med sopp-liste

Soppinfeksjon er noe vi må følge med på i tiden framover.

I fjor høst kunngjorde Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang en liste over helseskadelig sopper. På denne listen finner vi også candida auris.

– Soppatogener er en stor trussel mot folkehelsa ettersom de blir stadig mer resistente mot medisinene som for tiden er tilgjengelig, sa WHO i kunngjøringen.