Flyktningkrise truer USA

For to uker siden begynte ting å skje. Det kom uventet for alle i byen, inkludert for John Martin, som har hjulpet mennesker på flukt i årevis.

I smuget bak El Pasos ressurssenter for hjemløse lå det en morgen rundt 70 migranter fra Sør-Amerika. Martin hadde plass i mottaket sitt og flyttet de fremmede innendørs.

– Vi trodde da at dette ville løse seg, men neste morgen lå det 150 der ute, og for to dager siden var de blitt 800, forteller han til TV 2.

Nå har han ikke flere sengeplasser å tilby de som kommer.

– Vi er på bristepunktet. Vi klarer oss så vidt fra dag til dag, men har ikke mer plass i mottakene våre. De er fulle.



HELSEFARLIG SLUM: I gata bak mottakssenteret har migrantene bygget teltleir, noe som skaper store problemer for myndighetene i El Paso. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Marerittreise

Tilsammen har over 2500 migranter nå slått leir på fortauene i El Paso.

De aller fleste er unge menn, men vi ser også enkelte familier med små barn. Nesten alle vi snakker med kommer fra Venezuela.

FORNØYD: Darwin Gonzales fra Venezuela er glad for å være i USA etter en lang og farefull reise. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Darwin Gonzales (26) forteller om en lang og strabasiøs reise som begynte med at gruppen hans ble ranet i Colombias jungel.

– De tok alle pengene våre og til og med klærne. Noen ble banket opp, andre voldtatt, sier han.



De klarte deretter å haike seg gjennom Mexico, men der ble de kidnappet av en kriminell gruppe.

– De holdt oss i to dager. De ville ha penger og lurte på om vi hadde slektninger i USA som de kunne kreve løsepenger fra. Men vi hadde hverken penger eller rike slektninger, så de lot oss gå, forteller Darwin til TV 2.



Et bedre liv

På tredje forsøk, klarte han til slutt å ta seg over grensa til USA.

Nå håper han på et bedre liv her enn i det utarmede hjemlandet.

– Alle sier at det ikke er enkelt i USA heller, men vi vil prøve å oppnå drømmen vår og lykkes her, for hjemme fins det ingen muligheter, sier Darwin.

PAPIRLØSE: i likhet med alle som er ankommet El Paso de siste ukene har Norelbis (24) og Daniel (23) tatt seg ulovlig over grensa. Uten papirer går de en usikker skjebne i møte i USA. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Den amerikanske drømmen er det som har drevet mange ut på den farlige reisen. Ekteparet Daniel og Norelbis ønsker å komme seg til Chicago for å finne arbeid.

– Vi flyktet av mange grunner. Økonomi var en av dem, men også regjeringen vår som er skikkelig ond, forteller Daniel.

Hverken han eller hun har noe begrep om hvor tøft livet som papirløs innvandrer i USA kan være.

– Vi ønsker bare å finne oss jobb og leve i fred og uten frykt, sier han.



Falske gulrøtter

John Martin ved senteret for hjemløse er forarget over måten menneskesmuglere lyver til migrantene.

– De holder opp gulrøtter for å friste dem til å reise. Men veldig mye av det de sier er simpelthen ikke sant, sier Martin.

– De har ofte reist gjennom tre eller fire land. Og på hver grense må de betale en slump. Reisen er både kostbar og utrolig krevende.

Hjelpearbeideren tror den voldsomme økningen av ulovlige grensepasseringer de siste to ukene er et resultat av desperasjon.

– Folk har sittet og ventet i Mexico i uker eller måneder. Nå er tålmodigheten deres slutt, og de strømmer over, sier Martin.



STILLE FØR STORMEN: El Paso er en ellers idyllisk sørstatsby, men nå ruster folk seg på krise. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Flodbølge på vei

El Paso har nå innført krisetilstand på grunn av tilstrømmingen. Det betyr at kommunen kan få ekstra ressurser både fra delstatsmyndighetene og regjeringen i Washington.

President Joe Biden har blant annet sendt 4000 soldater til grensa for å bistå. Men kommunikasjonsdirektør i kommunen, Laura Cruz-Acosta, skulle gjerne hatt mer hjelp.

– Vi står midt oppe i en humanitær krise, sier hun til TV 2.



– Dette er en utrolig påkjenning for lokalsamfunnet vårt.



Og nå ruster byen seg på noe som kan bli enda verre.

Torsdag fjernes de siste koronarestriksjonene i USA, den såkalte Forskrift 42. Da gjenåpnes grensen til Mexico på vidt gap og opp til 35 000 migranter som venter på den andre siden kan forsøke å komme seg til El Paso.



KUMMERLIG: Migrantene i El Paso har laget seg telt av presenning for å skjerme mot den brennheite sola. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

– Livredd

– Vi bekymrer oss veldig for hva som kan komme. Først og fremst fordi vi ikke har informasjon. Vi vet ikke hva vi har i vente, men etter det vi forstår kan det dreie seg om mange tusen mennesker, sier Cruz-Acosta til TV 2.

Denne bekymringen deler hun med mange av dem vi snakker med i grensebyen.

John Martins organisasjon har akkurat måttet kutte ned på antallet måltider de gir til migrantene, fordi de ikke har mer mat å dele ut.

– Jeg er livredd for hva som kan skje på torsdag, sier Martin til TV 2.



– Vi er utrolig bekymret fordi ikke aner hvor mange som kommer.