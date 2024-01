– Vi bør alle holde pusten

SORTIE: Et britisk militærfly letter fra en flyplass i Kypros på vei mot Jemen natt til torsdag. Foto: Det britiske forsvarsdepartementet via AP / NTB

Saken oppdateres.

Natt til fredag gjennomførte amerikanske og britiske styrker et omfattende angrep mot houthi-opprørere i Jemen.

Ifølge USA var det snakk om et presisjonsangrep, som skal ha truffet over 60 militære mål på 16 ulike steder, skriver Reuters.

– Det er et tungt angrep. Hensikten er nok avskrekking, sier professor Stig Jarle Hansen ved NMBU.

Han sier likevel at han ikke tror angrepet har rammet houthienes kapasitet hardt nok til å faktisk avskrekke, og at konsekvensen vil være eskalering i Rødehavet. Særlig amerikanske og britiske skip vil fortsette å være mål for houthimilitsen.

MISSILANGREP: Et krigsskip skyter inn mot det jemenittiske fastlandet natt til fredag. Foto: US Central Command via X/Handout via REUTERS T

Angrepene ble gjennomført med støtte fra Australia, Bahrain, Canada og Nederland.

– Jeg synes dette er veldig alvorlig. En opptrapping av konflikten i Midtøsten som dette, har alle ingrediensene i seg til å bli en storkrig, sier Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO.

– Vil ikke nøle



President Joe Biden sier at angrepene er en direkte respons på houthienes angrep på internasjonale skip i Rødehavet.

– Jeg vil ikke nøle med å iverksette ytterligere tiltak for å beskytte folket vårt og den frie internasjonale handelen ved behov, sier president i en uttalelse.

Houthiene, som kontrollerer det meste av Jemen, har i en lengre periode gått til angrep på skipstrafikk i Rødehavet. Militsen hevder de angriper skip med tilknytning til Israel for å vise støtte til Hamas i krigen på Gazastripen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Angrepene har skapt store problemer for skipsfarten i det som er hovedveien til sjøs mellom Europa og Asia. Rundt 15 prosent av verdens skipstrafikk går vanligvis denne veien.

Ifølge Reuters er angrepene de første på Jemens territorier siden 2016.

Houthie-militsen lover gjengjeldelse og sier at de skal fortsette å hindre «israelske skip» å seile i Rødehavet.

USA sier at de ikke har intensjoner om å eskalere konflikten i Midtøsten. Nå frykter flere eksperter at dette kan ha skjedd.

– Legitimt formål

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener så langt ikke at det er grunn til å frykte en opptrapping.

– Dette er bare Vesten som ikke lar Iran ved stedfortrederen Houthi-militsen sjenere internasjonal skipsfart, og det betyr ingen egentlig eskalering, mener han.

KAMPKLARE: +Ferske Houhti-rekrutter i Sana torsdag, dagen før det amerikansk-britiske angrepet. Foto: KHALED ABDULLAH / REUTERS

– At Vesten griper inn for å beskytte skipsfarten er et legitimt formål. For å kunne snakke om en alvorlig eskalering hadde en annen stat måttet blande seg inn, og det er det fortsatt lite som tyder på, mener han.

Frykter kjedereaksjon

Å hindre internasjonal skipsfart gjennom Rødehavet, er en stor trussel mot internasjonal handel og økonomi, ifølge Waage.

– Når ruten blir stengt, kommer det store økonomiske tilbakeslag som følge, sier hun.

Likevel reagerer hun kraftig på at USA og Storbritannia valgte å gjennomføre angrep mot Jemen.

– Det er særdeles lite klokt og konstruktivt gå inn og bombe stillingene til houthiene inne i Jemen, sier hun.

BEKYMRET: Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO, er svært bekymret for konsekvensene av natten angrep. Foto: TV 2

Hun mener dette drastisk øker faren for at flere land blir dratt inn i konflikten og peker på motstandsaksen Iran, Syria, Hizbollah i Libanon og shiamilitsen i Irak.

– Da er det veldig farlig å trekke inn alle disse brikkene og trappe opp direkte vestlige engasjement. Det er ikke storkrig ennå, men de har satt i gang noe som dessverre kan bli en kjedereaksjon.

Er avgjørende for utviklingen

Nils August Andresen Butenschøn, som er Midtøsten-ekspert ved UiO, mener også at faren for en spredning av konflikten har økt.

– Vi er inne i en kritisk fase nå hvor det kan vippe i retning av en regional storkonflikt, sier han.

Butenschøn tror at stormaktene som er mest involvert, spesielt USA og Iran, ikke er interessert i en full regionalkrig.

Et britisk Typhoon-fly har landet på Kypros etter angrepet i Jemen. Foto: Sgt Lee Goddard/UK MOD/Handout via REUTERS

– Men historien viser at selv om de ønsker en deeskalering, er spillet slik at det blir stadig opptrapping fordi omkostningene ved å gi seg er for store i de enkelte øyeblikkene, sier han.

– Vi bør alle holde pusten

Hvorfor angriper USA og Storbritannia Jemen? Bakgrunnen for angrepet: Houthi-militsen har den siste tiden har angrepet flere skip i Rødehavet. Det gjør de for å vise støtte til Hamas og deres krig mot Israel. Hvem er Houthiene: Houthiene er en politisk bevegelse med en egen milits, som siden 2014 har kontrollert store deler av Jemen. De er en del av den iransk-ledede motstanden mot Israel. Hvorfor angriper USA og Storbritannia?: Angrepene skaper problemer for internasjonal handel og skipstrafikk. Rødehavet omtales som «verdens viktigste motorvei». Hva skjer nå?: Irak, Iran, Hizbollah i Libanon fordømmer alle angrepet på det sterkeste. De advarer også om at dette vil gjøre regionen enda mer ustabil etter tre måneder med krig mellom Israel og palestinske Hamas på Gazastripen. Kilde: TV 2 og NTB

Butenschøn mener om og hvordan houthiene vil svare, og hvordan Iran og Hizbollah i Libanon vil forholde seg til angrepet, blir avgjørende.

– Det er det som vil gi svar på hvorvidt dette vil utvikle seg til en storkrig eller ikke.

Waage vil ikke spekulere i hva som kan skje de neste dagene.

– Vi bør alle holde pusten. Og vi bør håpe at houthiene ikke velger å trappe opp sine militære angrep, som fører til at andre land kaster seg på en militær angreps bølge.