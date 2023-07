SVERTES: Bildene som sirkulerer av Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin brukes for å sverte ham, sier ekspertene. Foto: Sosiale medier / FSB

Han ble erklært som en forræder av Putin, og fikk amnesti i Belarus.

Nå skal Wagner-sjefen være tilbake i Russland. Nylig fikk han også tilbake sine beslaglagte verdier.

– Dette er total galskap. Putin legger ikke merke til at vi blir en bananrepublikk uten bananer, sier en tidligere russisk tjenestemann til Financial Times.

«Bananrepublikk» er ifølge Det norske akademis ordbok et nedsettende uttrykk om et underutviklet land.

– Mafiastat

Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, mener at beskrivelsen er veldig treffende på Putins Russland.



– Hvordan Prigozjin er bygget opp som en maktfaktor utenfor strukturene, viser at dette er en mafiastat. Så lenge du har Putins gunst, kan du bygge opp et ulovlig imperium, basert på noe som i hvert fall er i gråsonen i forhold til rettsvesenet, sier Røseth til TV 2.

I skyggen av den russiske statens voldsmonopol i Ukraina har Prigozjin bygget opp en privat leiesoldathær som er blitt veldig stor, fortsetter han.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er skapt et monster og et udyr som til slutt snudde seg mot sin skaper, sier Røseth.

Nå har russiske statskanaler startet det som ligner en svertekampanje mot Jevgenij Prigozjin.

Sverter Wagner-sjefen

Bilder fra Prigozjins overdådige hjem utenfor St. Petersburg vises på TV-kanalene i Russland. I tillegg snakkes det om hans kriminelle fortid.

Wagner-sjefen ble raidet av russiske myndigheter da leiesoldathæren marsjerte mot Moskva. Bildene viser at det ble funnet gull, penger, mengder med våpen, falske pass, en utstoppet alligator, løsskjegg og parykker.

MEDISINSK BEHANDLING: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen. LUKSUS: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen. VÅPEN: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen. IKONER: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen. VÅPEN: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen. UTSTOPPET ALLIGATOR: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen. BOBLEBAD: Det er offentliggjort en rekke bilder etter raidet mot Wagner-lederen.

Hensikten med svertekampanjen er å ramme Wagner-sjefen som tidligere har refset militærtopper som korrupte og feige.

Synker Prigozjins oppslutning og popularitet, vil det være lettere å håndtere ham uten at man får reaksjoner i den russiske befolkningen, mener Røseth.



Svertekampanjen skjer to uker etter Wagner-opprøret.

Torsdag sa Aleksandr Lukasjenko, presidenten i Belarus, at Prigozjin befant seg i St. Petersburg, og ikke i Belarus. Russland svarte med å si at de ikke sporer Prigozjins bevegelser.

SELFIE: En mann tar en selfie med Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin i Rostov 24. juni. Foto: AP / NTB

Både Prigozjin og leiesoldatene som deltok i opprøret, ble lovet amnesti av ledelsen i Kreml. En forutsetning var at de gikk i eksil i Belarus, ble det da opplyst.



– Russerne har en kampanje der de diskrediterer Prigozjin. Han har vært en trussel og stått bak et militært opprør. Nå ønsker de å begrense hans innflytelse og makt, sier Røseth til TV 2.

Angripes på to fronter

Prigozjin angripes nå på to fronter av makthaverne: Svertekampanjen skal ramme hans omdømme. Samtidig rives hans forretningsimperium ned, og han mister kontrakter med den russiske stat.

PARYKKER: I et skap hos Prigozjin ble det funnet mange parykker. Foto: Russiske myndigheter

Ulike Wagner-selskap har ifølge den amerikanske tenketanken RAND vært aktive i 19 afrikanske land, og blant annet fått tilgang til gull og diamanter.



– Wagner får betydelige midler inn fra råvarelokasjoner, som diamanter fra Den sentralafrikanske republikk og gull fra Sudan. Hva som tilfaller Wagner og den russiske stat, vet vi ikke, sier Røseth.

Røseth tror at Prigozjin forhandler med russiske myndigheter om sitt forretningsimperium, sin økonomi og Wagner-gruppens fremtid.

– Han har fortsatt noe oppslutning i Russland. Det å bare fjerne ham ville føre til reaksjoner. Derfor driver de en prosess med å diskreditere ham, slik at han blir mer ufarlig, sier Røseth.

– Putin ikke usårlig

Wagner-opprøret har avdekket tydelige sprekker i den russiske maktstrukturen, mener han.

– Dette viser at det er mulig å utfordre den russiske statsmakten, og true regimet. Dette viser jo vei for andre som senere kan tenke seg å gjøre det samme. Det er mulig å utfordre Putin. Han er ikke usårlig, og har svakheter.

VIKTIG: Selv om Wagner-gruppen ikke offisielt har vært en del av de russiske styrkene, er gruppen likevel viktig for Vladimir Putin. Det er fordi gruppen fremmer Russlands utenlandske interesser til en lav kostnad. Foto: Sergei Guneyev / AP / NTB

Røseth mener at Prigozjin etter russisk målestokk blir pent behandlet.

– Ja, det vil jeg si. Det er fordi han har relativt stor oppslutning og popularitet.

Selv om Prigozjin har en grusom fortid, og sannsynligvis er ansvarlig for krigsforbrytelser i Ukraina, har han klart å fremstille seg som ærlig og troverdig.

– Derfor har han fått relativt sterk oppslutning og vært en mulig politisk maktfaktor i Russland. Men med dette opprøret har han nok mistet muligheten så lenge Putin sitter med makten. Så lenge han har den oppslutningen, blir han pent behandlet, sier Røseth.

Ubrukt Wagner-leir

For en uke siden antydet satellittbilder at det ble bygd en militærleir for Wagner-gruppen i Belarus. Men militærleiren har foreløpig blitt stående ubesøkt, sier en rådgiver til Belarus' forsvarsminister.

– De har ikke kommet hit, de har ikke sett på leiren, sier Leonid Kasinskyj til pressen fredag.

Det er satt opp rundt 300 telt rundt leiren i Belarus, men Kasinskyj sier at disse er til en bruk i en øvelse og ikke til Wagner-soldater. (TV 2/NTB)