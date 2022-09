– Vi ble sperret inne som sauer

Like nord for storbyen Kharkiv ligger de første områdene russerne okkuperte. Her rullet russiske stridsvogner over grensen tidlig natten 24. februar.

Men for kort tid siden ble russerne jaget på flukt tilbake over grensen av fremrykkende ukrainske soldater.

Når vi kjører inn i området nå, ser vi krigens herjinger.

Landsbyer ligger i ruiner. Og vi må kjøre forsiktig, for veien er full av krater etter kraftige eksplosjoner.

SØNDERBOMBET: En bil har kjørt ned i et av mange krater som er på landeveien like ved den russisk-ukrainske grensen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Nå er innbyggerne i Kozacha Lopan fanget midt mellom ukrainske og russiske styrker. Hele tiden mens vi er her hører vi drønnene fra artilleri som blir avfyrt fra begge sider.

Krigen er fortsatt nær og landsbyen ligger midt i skuddlinjen.

– Hvis du følger jernbanelinjen rett frem er det 2,5 kilometer til den russiske grensen, forteller Viacheslav Zadorenko oss.

LETTET: Den tidligere ordføreren i Kozacha Lopan er glad for at byen er frigjort, men likevel er det mye ødeleggelser. Foto: Simen Askjer / TV 2

Før krigen var han ordfører her i over ti år.

– Her døde 200 sivile og nær 500 ble skadd, forteller han.

Krigen har kostet dyrt, men det kunne blitt verre.

«Folkeavstemning »

I løpet av de neste dagene gjennomføres det russerne omtaler som folkeavstemning i de okkuperte områdene i Ukraina.

Mange mennesker som bor inne i disse områdene har ikke en gang hørt om avstemningene, og resultatet er trolig gitt og vil sørge for at områdene stemmer for å slutte seg til Russland.

Fredag morgen klokken 7 norsk tid åpnet valglokalene, ifølge flere statlige russiske nyhetsbyråer.

Hvis ikke russerne hadde blitt slått tilbake ville det nok også ha blitt holdt folkeavstemning i Kozacha Lopan også.

Zadorenko hevder at russerne hadde gjort alt klart for at områdene landsbyen ligger i skulle løsrive seg fra Ukraina.

EMBLEM: Russerne har forberedt seg på å løsrive de tidligere okkuperte områdene i Kharkiv fra Ukraina. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Se her, det er et emblem! De forberedte seg på å etablere Folkerepublikken Kharkiv, som de kaller det. Du ser det er et symbol for Kharkiv, og som bakgrunn en tohodet ørn, sier han og viser oss det som skulle bli det nye riksvåpenet. Flere slike ble funnet etter at den russiske okkupasjonen var over.

Terrorregime

Mennesker i Kozacha Lopan vet bedre enn de fleste hvordan det er å leve under russisk styre.

FIKK ARMBÅND: Innbyggere som russerne mente ikke utgjorde noen fare fikk utdelt hvite armbånd. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Flere viser oss hvite armbånd. Grunnen er klar. Disse skal russerne ha gitt til personer som støttet dem, og som ikke utgjorde noen fare.

– I begynnelsen ble vi bedt om å ta på oss hvitt, for å vise at vi var fredfulle personer. Så vi gikk med hvite armbånd, forteller Oleksandr oss.

I KRYSSILDEN: Landsbyen Kozacha Lopan er frigjort fra russiske styrker, men ligger likevel plassert midt mellom to fiender. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vi møter ham på busstoppet på torget i landsbyen. Han forteller at under okkupasjonen ble de som bor her totalt isolert fra resten av verden.

– De stengte av hele området. Vi kunne ikke gå den ene eller andre veien. Vi ble ble sperret inne som sauer, som i en leir, som i et fengsel, forteller Oleksandr.

Innbyggere ble fengslet og torturert

Også her hevder ukrainerne at russerne fengslet og torturerte mennesker. Zaderenko, den tidligere ordføreren, viser oss flere steder der fanger skal ha blitt avhørt.

Et av stedene han viser oss var hovedkvarteret til okkupasjonsstyrkene. Han tar oss med ned i kjelleren.

GRØNNSAKSLAGERET: Den tidligere ordføreren hevder at russerne omgjorde grønnsakslageret til fengsel, hvor det ble utført tortur med blant annet elektrisitet. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Poteter, løk og andre grønnsaker ble lagret her. Under krigen ble dette stedet brukt som et torturkammer. Det var elektriske redskaper som ble brukt til tortur her, sier Zaderenko.

Krimteknikere har allerede vært her og samlet bevis. De elektriske apparatene skal de ha tatt med seg.

– Folk har fortalt at de satt her i flere uker uten mat. Både menn og kvinner ble holdt her, sier den tidligere ordføreren.

Ukrainerne hevder de har funnet ti slike torturkamre i områdene som nylig er frigjort.

Lever i frykt

Landsbyen er fri, men det er ingen feiring. Fortsatt er det mange som flykter til tryggere områder. Krigen føles fortsatt for nær. Og de vi møter ute i gatene er livredde for at russerne kan komme tilbake når som helst.

VONDT: For Oleksandr er det åpenbart tungt å tenke på det siste halvåret, hvor han har bodd i okkuperte Kozacha Lopan. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg er redd for å bli drept, det kan skje, sier Oleksandr før han setter seg i en bil og kjører til storbyen Kharkiv.