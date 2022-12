– Vi ble der ut kvelden, selv om folk var forslått

IRAN: En kvinne går på en gate i Teheran som moralpolitiet stengte ned. Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

– La meg fortelle deg en opplevelse jeg hadde nylig, sier «Yasmin» til TV 2 over den krypterte meldingstjenesten WhatsApp.

På grunn av faren for represalier fra det iranske regimet er den iranske kvinnen anonymisert. TV 2 kjenner til hennes identitet.

I en gate i den iranske millionbyen Isfahan, står den 36 år gamle kvinnen med hendene godt plantet i bukselommene. Angsten hun bærer får henne til å knytte nevene hardt sammen.

Yasmin har ikke på seg hijab. Foran henne står statlig politi som er lovpålagt til å reagere på hennes nakne hår. En lov som ble innført i 1979, og som sist ble innstrammet i august 2022.

En av politibetjentene løfter våpenet sitt mot Yasmin. Han er konsekvent og forklarer tydelig, dekker ikke hun håret til med et skaut, skyter han.

Yasmin dekker til håret sitt, og forlater gaten. Vel vitende om at det kunne gått forferdelig mye verre.

Dette UGC-bildet lagt ut på Twitter angivelig 26. oktober 2022, viser en kvinne som står på toppen av et kjøretøy mens tusenvis av mennesker tar veien mot Aichi-kirkegården i Saqez, Mahsa Aminis hjemby i den vestlige delen av landet. Foto: AFP / NTB

Kvinne, liv og frihet

Kvinne – liv – frihet. Det kurdiske slagordet har sine røtter i Rojava, et kurdisk-dominert området i Syria, men har blitt sunget i en rekke land. Særlig i Midtøsten.

Slagordet ble brukt av kvinner og menn som kjempet, og fortsatt kjemper for «kvinner, liv og frihet».

Siden september har de samme ordene samlet tusener av mennesker over hele Iran. «Zan – Zendegi – Azadi», ropes på farsi over hele Iran.

I landets hovedstad, Teheran, befinner «Azar» seg. Som følge av sikkerhetssituasjonen er også hun anonymisert. TV 2 kjenner hennes fulle identitet.

En politimotorsykkel brenner under en protest over døden til Mahsa Amini, en kvinne som døde etter å ha blitt arrestert av den islamske republikkens "moralpoliti", i Teheran, Iran 19. september 2022. Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Dagen etter Mesha Amini ble drept, var Azar blant dem som tok til gatene – i sinne, sorg og frustrasjon.

– Masha var en ung og nydelig jente, og drapet på henne var som en dolk som minnet oss om at våre grunnleggende rettigheter blir ignorert, sier hun til TV 2.

Og møte i møte med de andre demonstrantene, registrerte hun at det var en ny gruppe som hadde tatt til gatene: de «unge og modige».

– Vi ble der ut kvelden, og selv om folk var forslått, marsjerte menneskene seg gjennom gatene.

Det er et tydelig taktskifte fra tidligere protester, understreker den iranske journalistbautaen Moloud Hajizadeh (36).

– Menneskene som tar til gatene i dag er modigere enn tidligere protester. Flere ungdommer og kvinner deltar, sier Hajizadeh til TV 2.

FLYKTNING: I 2021 flyktet Moloud Hajizadeh (36) Iran for sin kritiske journalistikk mot det iranske regimet. Foto: Privat

I fjor flyktet hun Iran, da hun risikerte mange års fengsel for protester og kritisk dekning av regimet i hjemlandet. I dag fortsetter hun kampen for et fritt Iran fra Larvik.

Hajizadeh har bevitnet flere store demonstrasjoner i Iran, både i 2009, 20017 og 2019. Ingen av protestene kan sammenlignes med folkebevegelsen som oppstod i år, ifølge Hajizadeh.

– En svært stor del av det iranske samfunnet sympatiserer med protestene på en slik måte at bevegelsen kan betraktes som den mest omfattende protesten, med et generelt krav fra det iranske samfunnet.

IRANS ØVERSTE LEDER: Ayatollah Ali Khamenei sittende foran et portrett av sin forgjenger, den avdøde grunnleggeren av den islamske republikken, Ayatollah Ruhollah Khomieni. Bildet er fra 20. mars 2010. Foto: AFP FOTO/HO/KHAMENEI

Ett krav

Søndag 4. desember kom meldingen som flere tolket som demonstrantenes første seier: moralpolitiet legges ned. Den omstridte kunngjørelsen ble meldt av flere vestlige medier, blant annet TV 2.

Mye tyder på at det var en forhastet konklusjon.

Ifølge tankesmien ISW ga aldri Irans riksadvokat Mohamed Jafar Montazeri noe løfte om å avvikle moralpolitiet, offisielt kjent som Gasht-e Ershad eller mer poetisk, «veiledningspatruljen».

Hva er moralpolitiet? Irans Gasht-e Ershad, mer kjent som «moralpolitiet», har i oppgave å sikre respekten for islamsk moral.

Den moralske føringen er beskrevet av landets geistlige myndigheter.

En typisk enhet i moralpolitiet består av en varebil, en mann og en kvinne, som patruljerer eller venter i travle offentlige rom for å overvåke ukorrekt oppførsel og påkledning.

Personer som blir pågrepet, tildeles vanligvis en advarsel eller blir brakt i varetekt på en politistasjon eller til en anstalt.



Om de blir brakt inn, blir de blir fortalt hvordan de skal kle seg eller opptre «moralsk». Kvinner løslates kun til mannlige slektninger.

Det har vært demonstrasjoner mot Irans strenge kleskode for kvinner siden den Iranske revolusjonen i 1979.

Irans statlige medier har siden avklart at Montazeri kun mente å bekrefte at moralpolitiet har redusert sin aktivitet, og at han ikke annonserte noen nedlegging av programmet.

Avviklingen av moralpolitiet er uansett ikke en seier, mener de tre iranske kvinnene Azar, Yasmin og Hajizadeh.

– Det er naivt og tro at regimet vil avvikle en av sine aller viktigste ideologiske tankegods, sier Yasmin og Azar.

Kun én ting gjelder nå, påpeker Hajizadeh.

– Selv om regjeringen hadde avviklet moralpolitiet helt og holdent, anser den iranske bevegelsen det fortsatt ikke som et effektivt skritt, sier hun og legger til:

– Demonstrantene i Iran tar ikke til gatene bare for å kvitte seg med den obligatoriske hijaben: demonstrantenes krav er regimeskifte.

Revolusjon

Førstelektor Samad Josef Alavi ved Midtøstenstudier på Universitetet i Oslo er enig i Hajizadehs resonnement.

FØRSTELÆRER: Samad Josef Alavi underviser i Midtøstenstudier på Universitetet i Oslo Foto: Privat / UiO

– Demonstrasjonen har beveget seg forbi hijad-veiledere og lover, og moralitetspolitiet. Demonstrantene vil rive ned hele systemet, sier han til TV 2.

Alavi forklarer at «protestene omfatter en større geografisk område nå, og bevegelsen omfatter en større del av den iranske befolkningen enn tidligere».

Protestene har rett og slett utviklet seg til å bli en multietnisk folkebevegelse på tvers av klasser, som frontes av både menn og kvinner.

– Kravene, som fremmes nå er fundamentale. De vil ha grunnleggende menneskerettigheter, noe store deler av befolkningen føler myndighetene har neglisjert lenge, sier Alavi.

– De bruker ord som «revolusjon».

Revolusjonens symbol

Fredag 16. september døde 22 år gamle Mahsa Amini. Den unge, iranske kvinnen har blitt symbolet på undertrykkelsen av kvinner i landet.

Amini hadde blitt arrestert av iransk moralpoliti etter et familiebesøk i landet. Den unge kvinnen ble pågrepet for å ha båret hijaben sin feil.

Hun ble aldri løslatt, men ble fraktet til sykehus i koma, med brudd og blødninger i hodet, som tydet på harde slag. Hun døde i moralpolitiets varetekt.

Hendelsen utløste massedemonstrasjoner verden over, og i Iran har flere kvinner klippet håret og tatt av seg og brent hijaben i protest.