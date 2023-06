– Vi betaler det dobbelte for den samme opplevelsen

Samtidig som den gjennomsnittlige bredden på et flysete blir mindre, blir vi mennesker større.

Eksperter anslår at over halvparten av verdens befolkning vil være overvektige innen 2035, skriver CNN. Om noen år kan det altså bli vanskeligere for flere av oss å finne oss et stort nok flysete når vi skal ut og reise.

Forskjellige praksis



Praksisen varierer fra selskap til selskap. Enkelte flyselskap, som United Airlines, ber overvektige passasjerer om å betale for et ekstra sete på forhånd. Dersom det viser seg at flyvningen ikke er fullbooket, kan passasjerer får refundert prisen for det ekstra setet.

REISELYST: Flyselskaper melder om stor pågang denne sommeren. Skal du ha deg et ekstra sete, må du være kjapp. Foto: Chandan Khanna / AFP

I Canada skjer en helt annen praksis. Er du overvektig der, regnes du som funksjonshemmet. I 2008 ble det derfor forbudt for canadiske flyselskaper å ta seg betalt for at funksjonshemmede skulle ha et ekstra sete.

Andre selskaper er ikke like rause. Ifølge CNN, skal de fleste i bransjen ta seg betalt dersom du trenger mer plass - både om du er overvektig, eller om du rett og slett bare trenger litt mer privatliv.

Enkelte flyselskaper har ikke retningslinjer i det hele tatt, noe som kan skape hodebry for de reisende denne travle sommeren, men kanskje spesielt for dem som er større i bredden.

Skammer seg

Amerikanske Jae’lynn Chaney er overvektig og synes det er urettferdig at hun ofte må punge ut med det dobbelte for få sitte fra A til B.

Overfor mediehuset CNN, forteller hun at sete-problemet har bydd på mye ubehag oppigjennom.

– Fra jeg var 12 år skjønte jeg at fly ikke var bygget for sånne som meg.

OVERVEKT: 38 prosent av oss mennesker er overvektige, ifølge studie - og vi blir ikke tynnere...

Hun forteller at hun har skammet seg mye over vekten sin, og at hun av og til pleide å gjemme setebeltet bak ryggen for at kabinpersonalet ikke skulle oppdage at hun ikke klarte å feste det rundt magen.

Chaney synes derfor det er urettferdig at mange flyselskaper skal ta seg betalt for den ekstra plassen, og kaller det diskriminerende.

– Vi betaler det dobbelte for den samme opplevelsen, påpeker hun.

Menneskerett?

I løpet av de siste 20 årene, har den gjennomsnittlige bredden på flyseter gått fra 18,5 til 17 tommer. Samtidig er rundt 38 prosent av verdensbefolkningen overvektige, ifølge en studie fra World Obesity Federation.

TRANGT?: Å skulle sitte skulder til skulder med en fremmed er ukomfortabelt nok i seg selv. Om du er overvektig, kan leken bli langt mer ubehagelig. Foto: Kevork Djansezian / AFP

Det kan altså bli trangere og trangere i årene fremover. Det bør vi ta på alvor, mener en advokat innenfor menneskerettigheter.

Å skulle belaste overvektige personer for et ekstra sete, er et spørsmål om menneskerettighet, mener den canadiske advokaten Gabor Lukacs.

– Å være en stor person er ikke et valg, som mange feilaktig tror, sier han overfor mediehuset.

– Når vi går om bord i et fly, forventer vi å bli behandlet med en viss grad av respekt.

TV 2 er ikke kjent med norske flyselskapers retningslinjer i forhold til overvekt og ekstra behov.