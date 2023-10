Norge har omsider fått på plass et fly som skal få nordmenn hjem fra Israel. Hilde Restad og familien i Jerusalem hevder at de ikke har fått beskjed.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kunngjorde onsdag morgen at det settes opp et fly som skal frakte nordmenn fra Tel Aviv til Oslo i løpet av dagen.

Beskjeden kommer først fire dager etter at konflikten mellom Hamas og Israel har nådd det blodigste nivået på flere tiår.

Utenriksdepartementet har fått kritikk fra både stortingspolitikere og strandede nordmenn på at de har vært sent ute med å ordne fly, noe andre land begynte med allerede til helgen.

Selv om nyheten om et norsk fly er gledelig, forteller Hilde Restad at familien ikke har fått noe informasjon fra UD direkte – til tross for at de har registrert seg som reisende i Israel.

Alt de vet om flyet som potensielt kan frakte dem hjem, har de fått vite gjennom å følge med i norske medier.

– Vi aner ikke om vi kommer oss hjem med flyet i dag, forteller hun til TV 2.

– Stressende

Hilde Restad, ektemannen Nadim Khoury og sønnen Emil på åtte år har nå bestilt sin tredje returbillett fra Jerusalem. Senest onsdag morgen ble flyet deres kansellert.

Selv om Jerusalem ikke er like preget av krigen som andre steder i regionen, forteller Restad at det har vært mange alarmer og smell fra rakettforsvarssystemet over byen.

– Alt er urolig og usikkert, og ganske stressende. Men vi er glade for at vi er i Jerusalem og ikke på Gazastripen, sier hun.

BESØKER FAMILIE: Nadim Khoury og sønnen Emil på åtte år er i Jerusalem for å besøke besteforeldrene. Foto: privat

Ektemannen Nadim Khoury er opprinnelig fra Israel, og familien er i Jerusalem for å besøke besteforeldrene til åtte år gamle Emil.

– Han synes situasjonen er tragisk og skummel. Man er på en måte vant til at det er vold, men det som skjer nå er en ganske ny og dramatisk situasjon, forteller Restad.

Trenger bekreftelse raskt

Utenriksdepartementet har tidligere sagt at det trolig er minst 500 nordmenn som fremdeles er i Israel, samt i underkant av 100 i Palestina.

Et fly med om lag 190 nordmenn landet på Gardermoen tirsdag kveld. De hadde imidlertid chartret et fly på egen hånd, uten direkte bistand fra norske myndigheter.

Restad og familien vurderer nå om de må prøve å krysse grensen til Jordan, i håp om å bli med på et fly derfra.

Derfor trenger de bekreftelse raskt på om hvorvidt det er mulig for dem å reise til Tel Aviv i tide for å bli med på det norske flyet.

– Nå prøver vi bare å finne ut hva som skjer, sier Hilde Restad.

Hevder å ha gitt informasjon

TV 2 har vært i kontakt Utenriksdepartementet for å spørre hva de har gitt av informasjon til reisende i Israel. UD skriver i en e-post at de trenger mer tid til å svare.

I pressemeldingen som ble sendt ut onsdag morgen, sier utenriksministeren derimot at norske borgere i Israel har fått informasjon om flyet:

– Vi har nettopp sendt ut melding til registrerte norske borgere, og informert om muligheten til å være med på denne flygingen. Flyet vil etter planen gå fra Ben Gurion i løpet av kvelden, sier Huitfeldt i pressemeldingen.

Ansatte i departementet har reist ned til flyplassen i Tel Aviv for å bistå med koordineringen.

– Norske statsborgere som ønsker å benytte denne muligheten til å evakueres mot egenbetaling, er blitt bedt om å sende e-post til UD. Dette er et tilbud i tillegg til de ruteflyene som fortsatt går fra Israel, heter det i pressemeldingen.