– Vet ikke om vi noen gang kan reise hjem

BEKYMRET: Helgi Jónas Guðfinnsson og kona var langt mindre bekymret for vulkanutbruddet som skjedde ved Fagradalsfjall i sommer, enn det de kanskje har i vente nå. Foto: Privat

Hele verdens øyne er på Island, etter at det den siste tiden er registrert tusenvis av jordskjelv. – Vi vet at noe uvanlig skummelt kan skje, sier lokal innbygger til TV 2.

Hele sørvestlige Island holder pusten i påvente av det som trolig kan bli det verste vulkanutbruddet på nesten 250 år.

De siste to ukene har man registrert titusenvis av jordskjelv, noen så kraftige som 5.1 på richters skala, ved Reykjanes-halvøya. Som følge av skjelvene har store tunneler med magma åpnet seg bare 1.5 kilometer under bakken.

Like før helgen erklærte Sivilforsvaret unntakstilstand i området, og natt til lørdag ble landsbyen Grindavík evakuert, i uvissheten av når og hvor magmaen vil bryte gjennom overflaten.

Blant de omtrent 3300 innbyggerne i fiskelandsbyen sør for hovedstaden Reykjavik, har også islandske Helgi Jónas Guðfinnsson og familien måttet forlate hjemmet sitt.

– Vi har opplevd mye de siste dagene, men det var ikke en lett avgjørelse å dra hjemmefra, forteller han til TV 2.



Dro fra hjemmet sitt med få eiendeler

Grindavík ble begjært evakuert i går kveld rundt klokken 23.00 lokal tid. Gjennom natten måtte hundrevis av familier pakke sammen det de kunne, og finne en annen plass å oppholde seg.

Islandske Røde Kors har lansert en nødinnsamling for å finansiere beredskapen etter evakueringen, og har allerede åpnet flere evakueringssentre.

– De er åpne for alle beboere og dyr er velkomne hvis de er i bur, sier formann i Røde Kors til islandske Ruv.



Til kanalen sier hun imidlertid at bare 160 innbyggere fra Grindavík har benyttet seg av tilbudene så langt. Det kan tyde på at flere har hatt en reserveplan, mener hun.

Det hadde også Guðfinnsson og familien. De dro nemlig fra hjemmet sitt flere timer før de fikk beskjed om å evakuere.

– Det var veldig ubehagelig i timene før, fordi vi visste at noe uvanlig skummelt kunne skje. Jordskjelvene har vært forferdelige, men i går var det nonstop i flere timer. Da bestemte vi oss for å dra for å få en pause fra det hele, forklarer han.

De dro til et feriehus på andre siden av øynasjonen, med bare et par eiendeler med seg.

– Planen var å dra hjem igjen i dag og pakke flere ting; det vil imidlertid ikke skje nå, poengterer han.



Guðfinnsson forteller til TV 2 at han har opplevd flere vulkanutbrudd de siste årene, men de har skjedd langt unna bebodde områder – da har det bare vært spektakulært å følge med på utbruddene.

SPEKTAKULÆRT: Guðfinnsson sammen med barna sine under sommerens utbrudd i Fagradallsfjall. Foto: Privat

Slik er ikke situasjonen nå.

– Det har vært flere søvnløse netter de siste dagene, fordi man forstår alvoret av situasjonen.



– Likevel var vi ganske rolige fordi forskerne nesten kunne forutsi hvor utbruddet ville skje, forklarer han.

– Vet ikke om vi får reise hjem

Guðfinnsson er tidligere basketballproff på Island, og har vunnet flere nasjonale mesterskap og serier med det lokale laget i Grindavík.



Nå er han trener for et lag i Reykjavik, som er med på å gi støtte til den lokale klubben han startet i. Nå er han bekymret for hva som kan skje med lokalene han i flere tiår har kalt sitt andre hjem.

– Grindavík har imidlertid fått mye støtte fra lokalsamfunnene, slik som Reykjavik, slik at barna kan fortsette å utøve sin idrett. Jeg håper inderlig de får fortsette med det, sier han, tydelig berørt.

TRENER: Den tidligere basketproffen (andre fra høyre) er nå trener for et herrelag i Reykjavik. Foto: Privat

Han er også rørt når han snakker om støtten han selv og familien har fått de siste dagene.

– Det er uvirkelig hvor støttende alle er – jeg kan ikke telle hvor mange som har kontaktet meg og tilbudt meg overnatting, forteller han.

Men til tross for at Guðfinnsson og familien hans er trygg i feriehuset sitt, er det en bekymring som trumfer alt.

– Usikkerheten vi lever med nå er den verste delen, fordi vi vet ikke om vi noen gang skal få lov til å reise hjem igjen, og det er tungt, avslutter han.