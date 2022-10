– Vet ikke om jeg overlever den neste halvtimen

Det er kaos og folk har hastverk med å komme seg frem.

Ikke så rart, for bombingen er heftigere enn på lenge i byen Bakhmut. Ingen av menneskene vi møter reagerer på at det konstant smeller rundt dem.

HASTVERK: Folk har hastverk med å komme seg frem. Foto: Simen Askjer / TV 2

76 år gamle Margarita er en av de mange som har dristet seg ut for å skaffe mat og drikke.

BOMBET: Broen ble fullstendig ødelagt i kampene. Innbyggerne har sørget for at den kan krysses til fots. Margarita (76) t.h. i bildet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Veldig vanskelig, og veldig skremmende. Vi har ikke gass, vi har ikke elektrisitet, vi har ikke vann. Alle vinduer i hvert hus er blåst ut. Vi tilbringer nettene i kjelleren, forteller Margarita.

Russerne har helt siden mai forsøkt å ta byen. Kampene har vært intense.

Før krigen kom hit bodde 80 000 mennesker i byen. Men de fleste har flyktet nå.

– Jeg lever i et bygg med 70 leiligheter, bare åtte mennesker bor der nå. Tre av dem er unge sterke mennesker, resten er handikappede eller gamle, sier Margarita.

BLIR I KRYSSILDEN: Margarita (76) er en av få som blir. Hun er redd huset hennes blir plyndret hvis hun reiser. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den ødelagte broen sørger for at hjelpesendinger kan fraktes over elven. Derfor tar Margarita og naboene den farefulle ferden over til den andre siden for å hente nødhjelp.

– De gir hermetikk, makaroni, solsikkeolje og grøt. Nødhjelpen bidrar godt, forteller hun.

Naboene hennes blir utålmodige mens vi intervjuer henne. De vil komme seg hjem, slik at de er litt tryggere enn de er her.

– Jeg kommer, jeg kommer, roper Margarita til dem, før hun sier farvel til oss og haster hjemover.

Det er ikke så rart de har hastverk. De er fanget midt i kryssilden, og bombingen blir bare enda mer intens mens vi er der.

En russisk granat slår ned et lite stykke unna, og vi bestemmer oss for at det er på tide å komme seg bort.

Vi kjører til en annen del av byen der det føles tryggere.

Der møter vi Roman. Han står utenfor et tilfluktsrom og røyker.

SKADET I KAMPENE: Roman ble truffet av splinter da naboens hus ble bombet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Jeg kjøpte tobakk i forrige uke og har enda noen rester. Så jeg laget meg en sigarett av avispapir, forteller Roman.

Armen hans er skadet.

– Huset ved siden av mitt ble truffet, og jeg ble skadet av splinter. Jeg må gå til sykehuset for å få ny bandasje. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg dit når det bombes så voldsomt, forteller han.

REDD: Roman tør ikke gå hjem, han er redd for at huset hans er bombet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Rester av splintene sitter fortsatt i såret. De klarte ikke å få dem ut.

Roman forteller at bombingen er ekstra intens denne dagen. Han har bestemt seg for å holde seg nær tilfluktsrommet, for han har nettopp fått dårlige nyheter. Nok en gang er nabolaget hans truffet.

Nabohuset er bombet, så jeg er redd for at mitt også er truffet, så jeg tør ikke å gå hjem Roman

Her rammes sivile av bomber når som helst og hvor som helst. Og om ikke lenge står disse menneskene, som lever uten strøm, overfor en enda tøffere tid.

– Hvor skal du gjøre av deg i vinter når det blir kaldt?

– I løpet av en halvtime vil jeg kanskje blir rammet av nok en granat. Hvordan kan jeg vite, hvilken vinter, jeg vet ikke om jeg vil overleve den neste halvtimen.