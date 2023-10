– Vet ikke om hun vet dette ennå, hun sitter i fengsel

Hamidreza Mohammadi mener at årets fredspris gir regimet i Iran et tydelig signal om at hele verden ser hva de gjør.

Broren til årets fredsprisvinner Narges Mohammadi, Hamidreza Mohammadi, har bodd i Norge i fem år etter at han kom hit som student.

Han er for tiden bosatt i Oslo.

Hamidreza Mohammadi forteller at det er vanskelig å tro at søsteren har vunnet prisen.

– Det har vært et veldig vanskelig år for alle i Iran. Narges har alltid stått foran i aktivisme og menneskerettigheter, sier han til TV 2.

STOLT: Hamidreza Mohammadi er broren til fredsprisvinner Nagras Mohammadi. Foto: Norsk Pen

Sitter i fengsel

Mohammadi er en ledende iransk journalist og får prisen på bakgrunn av sin utrettelige innsats for å forbedre kvinners rettigheter i Iran.

Hun har tilbrakt flere perioder i fengsel i Iran, og soner for tiden en lang fengselsstraff for blant annet spredning av «propaganda» mot staten.

– Det er så mange store navn, at Narges har blitt kåret til prisvinneren er en stor seier, ikke bare for Narges, men for hele Iran, fortsetter han.

– Hva tror du Narges tenker om dette?



– Jeg vet ikke om hun vet det ennå. Hun er i fengsel. Men jeg er sikker på at hun kommer til å vite det i morgen. Noen kommer til å si det.

EKTEMANNEN: Taghi Rahmani er også journalist i Iran. Foto: Julien de Rosa / AFP / NTB

Bestemt

Ektemannen Taghi Rahmani sier prisen vil «oppmuntre Narges til videre kamp for menneskerettigheter».

– Denne prisen er for kvinne-, liv- og frihetsbevegelsen. Den er for det iranske folk og for menneskerettighetsaktivistene, sier Rahmani til Reuters.

Til AFP sier han at kona er «den mest bestemte personen jeg kjenner».

– Har forsøkt å få Narges taus



Hamidreza Mohammadi aner ikke hvordan søsteren vil reagere på den store nyheten.

– Det er ikke noe jeg kan forutsi. Jeg visste ikke hvilken reaksjon jeg skulle få. Dette er veldig spennende, sier Hamidreza Mohammadi.

Narges Mohammadi har vært på bakken sammen med det iranske folket under protestene i landet i kjølvannet av at 16-åringen Jina (Mahsa) Amini døde etter at hun ble arrestert av moralpolitiet i Iran for et drøyt år siden.

– Regimet har forsøkt å få Narges taus, men de har ikke klart det ennå, sier broren stolt.



Tror regimet vil gå etter Narges

Han mener at årets fredspris er et signal til regimet i Iran om at hele verden ser hva de gjør.

– Hvordan tror du prisen vil bli mottatt hos regimet?



– Vi vet hvordan regimet vil motta dette. Da Shirin Ebadi vant fredsprisen (i 2003, red.anm.), sa de at hun var korrupt og ikke hadde betalt skatt. De tålte ikke at en kvinne i Iran vant prisen. Derfor tenker jeg at de vil ha samme reaksjon overfor Narges.

Det er veldig sannsynlig at de sier at andre land ikke har rett til å blande seg i Irans saker.

– Men det betyr ingenting. De lyver hver dag.

Iransk reaksjon

Det statlige iranske nyhetsbyrået Fars omtaler fredag fredspristildelingen. De skriver ifølge Reuters at «Vesten har tildelt» fredsprisen den fengslede aktivisten «for hennes handlinger mot Irans nasjonale sikkerhet».

Fars' nettsider er like etter klokken 12.00 norsk tid utilgjengelige.