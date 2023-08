– Vet ikke hva som skjer i hodet til Putin

ATOMVÅPEN: Aktivister utkledd som Vladimir Putin og Donald Trump på atomvåpen, under en demonstrasjon mot atomvåpen i Berlin for tre år siden. Foto: Fabian Sommer / AP Photo

Søndag 6. august er det 78 år siden USA slapp en atombombe over Hiroshima. Ekspert advarer om at atomtrusselen fortsatt er her, og ber Norge om å ta avstand.

Tidlig mandag morgen, 6. august 1945 raser fortsatt andre verdenskrig i Japan.

Denne morgenen har et amerikansk B-29 bombefly ved navn Enola Gay lettet fra stillehavsøya Tinian, og satt kursen nordvestover mot Japan.

ENOLA GAY: Bombeflyet som slapp bomben over Hiroshima letter fra stillehavsøya Tinian, 6. august 1945. Foto: Max Desfor / AP Photo

Flyets primære mål er byen Hiroshima, der det stort sett er en normal morgen.

Soldater driver med morgengymnastikk, lokalbefolkningen pendler til jobb med sykkel, mens frivillige kvinner og barn rydder gatene for rester av krigens herjinger.

Atombombingen av Hiroshima

Så, klokken 08:15, skjer det noe som aldri har skjedd før.

Bombeflyet Enola Gay er utstyrt med atombomben «Little Boy», og slipper den over byen, rett på en militærbase hvor japanske soldater driver med morgentrening.

LITTLE BOY: Denne kopien fra 1960 viser hvordan atombomben som ble sluppet over Hiroshima så ut. Foto: AP Photo

Omtrent førti sekunder senere lyser en enorm eksplosjon opp himmelen, og en sjokkbølge fra den kraftfulle bomben brer seg.

Tre dager senere slapp amerikanerne atombomben «Fat Man» over den japanske byen Nagasaki.

Aldri før, og aldri igjen. Bruk av en atombombe i krig var likevel et faktum.

SOPPSKY: Skyen fra atombomben i Hiroshima strakte seg nærmere 6 km opp i himmelen. Foto: AP Photo

De som var nærmest eksplosjonen, døde momentant, kroppene deres ble nærmest til svart aske.

Nærliggende fugler brast i flammer i luften, og tørre, brennbare materialer antente øyeblikkelig så langt unna som to kilometer fra eksplosjonen.

Det hvite lyset fra atombomben fungerte som en gigantisk blitspære, som brente de mørke mønstrene av klær inn i huden.



BRENT INN: Mønstrene fra klærne til denne kvinnen ble brent inn på huden hennes, etter bombingen. Foto: AP Photo

Piloten i Enola Gay fløy umiddelbart unna, mens han så ned på bakken.

– Byen var skjult av den forferdelige skyen. En kokende «sopp», forferdelig og utrolig høy, har piloten uttalt i ettertid.

HIROSHIMA: Bruken av en atombombe i den japanske byen fikk fatale konsekvenser i flere år. Foto: AP Photo

Og byen, skjult av den kolossale røykskyen, var åsted for en av de verste atomkatastrofene noensinne.

– Før utgangen av 1945 hadde over 210.000 mennesker mistet livet i Hiroshima og Nagasaki. De overlevende forteller om mennesker som ikke lenger så ut som mennesker, forbrente og med innvollene hengende ut.

Det sier Tuva Widskjold, Norges koordinator i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) til TV 2.

ICAN: Tuva Widskjold jobber som koordinator for ICANs norske fløy. Foto: Øyunn Krogh

Hun forteller at lokalbefolkningen fortsatt opplever følgene av bombene; kreft, traumer, og frykten for å føre skader videre til barna sine, er noen av dem.

– Massemord av sivile



Krigen i Europa var allerede avsluttet i mai med overgivelsen av Nazi-Tyskland, og USA hadde gjort store fremskritt mot Japans stillehavsflåte.

Men en invasjon av det japanske fastlandet ble ansett som for kostbart, og japanerne hadde allerede en intens defensiv operasjon for å motvirke en landinvasjon.

Dermed ble atombomben sett på som en måte å unngå ytterligere allierte tap, og en måte å få en slutt på krigen.

Avgjørelsen om å bruke et atomvåpen var tilsynelatende ikke en USAs daværende president Harry S. Truman tok lett på.

PRESIDENT: På dette bildet fra 14. august 1945, leser Harry S. Truman opp erklæringen om at Japan har overgitt seg. Foto: AP Photo

Han insisterte på at målet ikke var Tokyo, men i stedet Hiroshima, en by av betydelig industriell og militær betydning fordi han insisterte på at målet var militært.



– Ofte framstilles det som om USA tok et veloverveid valg om å bombe Hiroshima og Nagasaki med atomvåpen, at det sto mellom en fullskala invasjon eller bruk av atomvåpen, og at atomvåpen var avgjørende for krigens slutt. Det stemmer ikke, forteller Widskjold.

Hun peker på at deres inntreden i dag regnes som avgjørende for Japans kapitulasjon.

RUINER: En soldat ser på ruinene etter atombomben ble sluppet over Hiroshima. Foto: AP Photo

– Først og fremst var USAs bombing av Hiroshima og Nagasaki et massemord av sivile. Det førte til at tusenvis av mennesker mistet livet på en grusom måte, sier hun.

Kraften av eksplosjonen i Hiroshima ble senere estimert til å være 15.000 tonn TNT.

Til sammenligning var bomben brukt til å angripe regjeringskvartalet 22. juli 2011 estimert til å ha kraften av et halvt tonn TNT.

– Rasler hensynsløst med atomsabelen



Søndag morgen, 6. august 2023, samles japanere seg i Hiroshima for å markere at det er 78 år siden atombomben «Little Boy» ble sluppet over byen.

SAMLET: Over 50.000 mennesker samlet seg i Hiroshima søndag, for å markere 78-årsdagen. Foto: JIJI Press / AFP

Presis klokken 08:15 ringte byens såkalte fredsklokke, samme klokkeslett som da bomben slo ned.

De omtrent 50.000 oppmøtte i minneseremonien, inkludert eldre overlevende, hadde et minutts stillhet.



STILLHET OG BØNN: De oppmøtte ba for ofrene av atombombingen. Foto: JIJI Press / AFP

– Ledere rundt om i verden må konfrontere realiteten om at atomtrusler som nå uttales av visse ledereavslører galskapen i kjernefysisk avskrekking, sa Hiroshima-ordføreren, Kazumi Matsui, under seremonien.

Også Fumio Kishida, den japanske statsministeren, deltok på seremonien.

STATSMINISTER: Japans statsminister møtte også opp i Hiroshima søndag. Foto: Kimimasa Mayama / Reuters

Han sa at veien til en verden uten atomvåpen blir brattere, delvis på grunn av Russlands atomtrusler, men at «dette gjør det desto viktigere å bringe tilbake internasjonalt samarbeid mot dette målet».

FNs generalsekretær, António Guterres, uttrykte også sin støtte.

– Verdensledere har besøkt denne byen, sett dens monumenter, snakket med dens modige overlevende, og på modig vis snakket opp saken om atomnedrustning, sa han i en uttalelse lest av en FN-representant.

SORG: Innbyggerne slapp lysende lanterner på elven med «atom"-monumentet i Hiroshima, til minne for ofrene. Foto: JIJI Press / AFP

Han kommer imidlertid med en bekymring i uttalelsen.

– Mistilliten og splittelsen er på vei oppover. Skyggen fra den kalde krigen har dukket opp igjen. Og noen land rasler hensynsløst med atomsabelen igjen, og truer med å bruke disse utslettelsesverktøyene.

– Norge vil rammes hardt

Markeringen av at det er 78 år siden Hiroshima-bombingen, skjer samtidig som russiske tjenestemenn har snakket om å bruke atomvåpen i krigen med Ukraina.

Vestlige myndigheter har imidlertid sagt at det ikke er bevis for at Russland forbereder et slikt angrep.

PUTIN: Vladimir Putin besøkte en våpenfabrikk i Russland lille julaften ifjor. Foto: Sputnik / Russian Presidential Press Office / Kremlin via Reuters

– Ingen vet hva som foregår inne i hodet til Putin og vi vet ikke hvor sannsynlig det er at Russland vil bruke atomvåpen. Det vi vet er at Russland har muligheten, poengterer Widskjold.



ICAN-koordinatoren sier til TV 2 at atomvåpen har ikke forhindret de mange konfliktene siden 1945, men at de har etterlatt oss med vissheten om at mennesker har muligheten til å utslette seg selv i løpet av svært kort tid.

FORBY: Widskjold arbeider i ICAN, en organisasjon som jobber for å avskaffe atomvåpen. Foto: Denis Balibouse / Reuters

– De har gitt mennesker som Vladimir Putin muligheten til å gå frem slik han gjør, i skyggen av Russland sine atomvåpen.



Hun kan ikke si noe om hvor sannsynlig det er at Russland bruker atomvåpen, men at man helt klart vet hvilke konsekvenser det vil få dersom de gjør det.

– Ett enkelt atomvåpen vil kunne drepe flere hundretusen. Vi snakker om en enormt ødeleggende kraft. Bomben brukt mot Hiroshima var på størrelsen med det som i dag ofte omtales som «små» taktiske atomvåpen.

ATOMSKY: Den store røykskyen som strakk seg over Hiroshima, er i dag bare å anse som «barnemat», ifølge Widskjold. Foto: Hiroshima Peace Memorial Museum / Reuters

– Ingen vil kunne gi nødvendig hjelp. Til det vil ødeleggelsene være for store og strålingsfaren for høy; sykehus vil ligge i ruiner og helsepersonell være drept eller skadet, forklarer hun.

Ved en atomkrig vil verden slik vi kjenner den kunne bli historie, ifølge Widskjold. Hun peker blant annet på forskning som har beregnet at dersom USA og Russland går til atomkrig mot hverandre, vil fem milliarder mennesker dø.

LEDERE: Dersom USA og Russland starter en atomkrig, vil det få fatale konsekvenser for hele verden. Foto: Drew Angerer / Getty Images / AFP

– Hvilke konsekvenser vil en eventuell atomkrig få for Norge?

– Uansett hvor atomvåpen brukes, vil det ha globale konsekvenser med død, kaos, frykt og mennesker som tvinges på flukt. I de fleste scenarioer der forskere har sett på konsekvensene av en atomkrig rammes vil Norge rammes hardt.

– Ingen trygge hender for atomvåpen



I 2017 gikk flere FN-land sammen om å signere en avtale om å forby atomvåpen.

122 land signerte avtalen, 68 av dem har ratifisert den, ifølge ICAN.

SIGNERER: Brasils daværende president signerer avtalen. Foto: Don Emmert / AFP

Disse landene mener masseødeleggelsesvåpen er uakseptabelt og inhumant. Gjennom FNs atomvåpenforbud styrker de normen mot atomvåpen, og legger press på atomvåpenstatene om nedrustning, ifølge Widskjold.



Verken Norge, USA, Kina, Russland, eller Japan har signert avtalen. Det får Widskjold til å reagere.

AKTIVISTER: En gruppe aktivister, en utkledd som Putin, holder plakater for atomforbuds-avtalen, og en annen der det står «Putin: Slutt med truslene». Foto: Odd Andersen / AFP

– Jeg synes det er skremmende å tenke på at vi har laget og godtar et system der Kim Jong-un og Vladimir Putin sitter med masseødeleggelsesvåpen.

Hun blir heller ikke betrygget av at om et knapt år kan Donald Trump sitte med de samme våpnene, dersom han vinner valget i USA.

– USA er tross alt det eneste landet som faktisk har brukt atomvåpen mot et annet land i krig. Det finnes ingen trygge hender for atomvåpen.



OVERLEVENDE: Overlevende i Hiroshima holder en plakat som oppfordrer Japan til å signere avtalen, bildet er fra 2020. Foto: Kyodo News via AP Photo

Hun sier at man ikke kan godta at enkeltmennesker og stater skal ha makten til å gjøre verden til historie.

– Det er det Norge gjør ved å tviholde på retten til å bli forsvart av atomvåpen og igjen og igjen påstå at atomvåpen er legetime, sier hun før hun legger til:

– Norge bør ta avstand fra atomvåpen og slutte seg til FNs atomvåpenforbud.