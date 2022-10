– Vesten er ikke umiddelbart tjent med at Putin faller

Norsk forsvarstopp sier Russland åpenbart går mot sitt største tap på over 80 år i Ukraina. Hva som skjer med Putin den dagen krigen ender er det store spørsmålet, mener ekspert.

I september kunngjorde Russlands president, Vladimir Putin, en «delvis mobilisering» av 300.000 soldater fra reservestyrkene til krigen i Ukraina.

Det har ikke gått knirkefritt for seg. Umiddelbart etter kunngjøringen ble flyavganger ut av landet utsolgt.

Så begynte biler å strømme til landegrensene. Noe som førte til kaos og flere kilometer lange køer på grensen mellom Georgia og Russland.

Unge menn flyktet i hopetall for å unngå å krige i Ukraina.

Nå nærmer imidlertid mobiliseringen seg slutten, ifølge Putin. Han sa fredag at 220.000 soldater er hentet inn, og at mobiliseringen vil være fullført om to uker.

– Å sende soldater ut i krig med så minimale forberedelser og forutsetninger slik som det skjer her, er noe man egentlig kjenner igjen fra tidligere russisk militærhistorie, sier general og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, til TV 2.

Forspiller stort fortrinn

Diesen sier den russiske mobiliseringen foregår på en måte som nesten er uforståelig fra et vestlig synspunkt.

– De behandler altså sine egne soldater som kveg. Det er fordi Russland historisk har hatt store personellreserver, og er et stort land med en stor befolkning.

MOBILISERING: General Sverre Diesen mener russerne forspiller et stort fortrinn i mobiliseringen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det har gjort at de har denne oppfatningen av at mennesker har vi nok av, så det er ikke så nøye hvordan vi behandler dem.

Ifølge Putin er 16.000 av de mobiliserte soldatene allerede involvert i krigen.

Det at soldater blir sendt rett til fronten, kaller Diesen en instruksjonsmessig rasering av avdelingsmoralen, både kollektivt og individuelt.

– På den måten klarer russerne å forspille det som egentlig er et stort fortrinn de har. Nemlig store personellressurser.

Største tap siden 1941

Ukraina ble mandag rammet av russiske rakettangrep mot flere ukrainske byer, hvor sivil infrastruktur og sivile bygninger ble truffet.

Generalmajor og sjef for luftforsvaret, Rolf Folland, sier til TV 2 at luftvernstøtten Ukraina får fra Vesten og Nato er særdeles viktig.

– Det er i høyeste grad imponerende den evnen Ukraina har hatt til å yte kontroll over eget luftterritorium ved hjelp av smart bruk av luftvernet de har.

Han påpeker det er snakk om gammelt sovjetisk luftvern som er noe modernisert.

– Det at vi i Vesten samlet på giversiden klarer å gi dem moderne og kapabelt luftvern er ekstremt viktig.

RUSSLAND: Det at Putin har utnevnt ny øverstkommanderende for krigen i Ukraina betyr at Russland ikke har lykkes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forrige helg utnevnte Putin ny øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina. Folland minner om at Sergej Surovikin er sjef for det russiske luftforsvaret.

– Man kan jo anta at de nå ønsker å legge større trykk på å skaffe seg luftoverlegenhet. Resultatet hvis Russland får det, er at vi får en helt annen krig.

Han peker også på at Russland har byttet ut flere av sine øverstkommanderende.

– Hva sier det?

– Det sier at de ikke lykkes. Vi ser åpenbart at Russland her går på sitt største tap siden 1941.

LUFTFORSVAR: Sergej Surovikin er utnevnt til øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina. Det kan endre krigen, sier sjefen for luftforsvaret. Foto: Alexei Druzhinin / Kremlin / AP / NTB

– Vanskelig for å se fredsløsning

Professor Sven Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier velger å ordlegge seg varsomt på spørsmål om hvordan han tror krigen ender.

– Det som synes ganske klart er at Russland ikke vil vinne denne krigen.

Han sier også at Vesten ikke vil tillate en russisk seier. Samtidig påpeker professoren at Russland ikke vil akseptere å tape i form av en total kapitulasjon.

– Vi vil ende med en eller form for fastlåst situasjon, med en grenselinje mellom styrkene. Jeg ser for meg at dette kan bli en veldig langvarig konflikt.

– Hvor mange år tenker du på da?

– Det vil jeg ikke spå i, sier Holtsmark og minner blant annet om at Nord-Korea og Sør-Korea fortsatt i krig med hverandre.

FREDSLØSNING: Professor Sven Holtsmarkhar synes det er vanskelig å se for seg en fredsløsning i Ukraina. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han sier man derfor kan tenke seg en krigstilstand som varer i en overskuelig fremtid, sier Holtsmark.

– Det betyr ikke at vi har den typen krig vi ser i dag. Jeg har vanskelig for å se en fredsløsning i denne krigen.

Ikke tjent med regimeskifte

Diesen er enig med Holtsmark, og sier den ideelle utgangen er en form for våpenhvile hvor Putin og regimet overlever.

– Så er det sanksjonene som i realiteten da skal fullføre denne konflikten. Det endelige målet må være et fritt Ukraina innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

Hele det målet kan man neppe nå med militær makt fra ukrainsk side, mener Diesen.

– Man kan oppnå noe med militære midler. Så må resten skje med sanksjoner, men da snakker vi om et regime etter Putin, uansett hva det måtte bli.

Diesen sier det store spørsmålet er hva som skjer med Putin den dagen krigen ender.

– Nå er det en gryende opposisjon mot Putin i hans egen maktbase, men det er jo interessant nok mennesker som er enda mer ytterliggående enn han er, sier Diesen, og legger til:

– Det betyr jo at vi i Vesten ikke umiddelbart er tjent med et regimeskifte og at Putin faller i dag. Det vil sannsynligvis føre til at noen enda mer ytterliggående «hardlinere» kommer til makten.