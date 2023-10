MEKLING: Tor Wennesland har vært FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten siden 2021. Foto: Aage Aune / TV 2

JERUSALEM (TV 2): FNs spesialkoordinator for fredsprosessen, Tor Wennesland, har dystre utsikter for det som skjer nå i Midtøsten.

– Det er flere som forsøker å finne en løsning på dette her, sier Tor Wennesland.

I et hektisk program, tar den erfarne toppdiplomaten seg tid til et treff med norsk presse på Hotel Ambassador i Jerusalem.

Krigen mellom Hamas og Israel raser på tiende dagen, og det er ingen tegn på at en løsning er i sikte.

Snarere tvert imot; Israel fortsetter styrkeoppbyggingen langs grensen til Gaza, samtidig som rakettangrepene fra Hamas fortsetter mot Israel.

I tillegg øker spenningen langs Israels nordlige grense mot Libanon.

I løpet av den siste uken har Wennesland fartet rundt i Egypt og Israel på vegne av FN. I morgen går turen videre til Doha i Qatar.

– Vi får se hva vi får til, sier FN-utsendingen.

ERFAREN: Tor Wennesland var rådgiver i UD da den andre Oslo-avtalen mellom israelere og palestinere ble fremforhandlet på 90-tallet. Foto: Aage Aune / TV 2

I likhet med mange andre, tror Wennesland at krigen kan bli lang og smertefull.

– Israel kommer ikke til å stoppe før de anser seg som ferdige. Jo lengre dette varer, jo større er faren for at det sprer seg til andre områder, sier Wennesland.

Han er spesielt bekymret for at en slik opptrapping kommer, og at flere land blir med i krigen.

– Jeg har vært involvert i mange av de store konfliktene i dette området siden 2006. Den dynamikken som er nå er vesentlig farligere enn jeg noen gang har sett før, sier Wennesland.

– Her er det lite rom for feilkalkyler før det blir forferdelig stygt, legger han til.

«Ruinhaug»

Israel har gjentatte ganger gitt signaler om at de vil sette i gang en bakkeinvasjon av Gazastripen.

OPPBYGGING: Store militære styrker står oppmarsjert i de sørlige delene av Israel. Foto: Aage Aune / TV 2

FN-utsendingen er usikker på når et slikt angrep vil skje. At det kommer en bakkeinvasjon, med den hensikt å ødelegge Hamas på Gazastripen, er han derimot ikke i tvil om.

– Jeg tror dette er begynnelsen på de siste dagene til Hamas som viktig styringsfaktor i Gaza, sier Wennesland.

Det vil i så fall være første gang Hamas ikke styrer på Gazastripen siden 2007, trekker han fram.

– Men Gaza vil være en ruinhaug.

ØDELEGGELSER: Gazastripen har vært utsatt for daglige luftangrep i over en uke, og er i tillegg under en blokade som hindrer vann, strøm og medisiner fra å komme inn. Foto: MOHAMMED SALEM/Reuters

Ødeleggelsene er store etter en drøy uke med krig.

Minst 1400 israelere ble drept og 199 bortført da Hamas angrep lørdag i forrige uke – hovedsakelig sivile.

I ettertid har Israel bombardert Gazastripen fra luften hver dag. Minst 2808 mennesker er drept i disse angrepene, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Stengt grense

I begynnelsen av forrige uke innførte Israel en mye omtalt blokade av Gazastripen. Blokaden har forhindret transport av mat, vann og medisinske forsyninger inn i det palestinske området.

Gazastripen deler også grense med Egypt, men grenseovergangen Rafah har vært delvis stengt for palestinere siden 2007.

STENGT: Store hjelpeforsendinger står klar på egyptisk side av grenseovergangen Rafah. Foto: SAID KHATIB/AFP

Grenseovergangen kontrolleres delvis av både Egypt, Israel og Hamas. Etter tre israelske luftangrep, har Egypt holdt overgangen stengt siden tirsdag forrige uke.

Wennesland forteller at FN har ferdige opplastede biler med mat, vann og medisinsk utstyr i Egypt som kan kjøre inn i det palestinske området på kort varsel dersom grensen åpner.

– Jeg tror at Israel vil åpne grensen. Men når og hvordan må vi se nærmere på, sier FN-diplomaten.

KLAR: Tor Wennesland sier FN står klare til å rykke inn i Gaza med nødhjelp på kort tid dersom grenseovergangen Rafah åpner. Foto: Aage Aune / TV 2

FN-utsendingen understreker at blokaden går hardt utover den palestinske sivilbefolkningen.

– Det er dårlig med mat og vann, og det siste er mest alvorlig. Dette er ikke militante, men sivile der mange har mistet hjemmene sine, sier han.