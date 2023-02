Veronika (11) finner trøst i å hjelpe forlatte dyr

Hver uke kommer Veronika tilbake til den utbombede bygningen, men ikke for å gråte over sitt tapte hjem. Hun har ett oppdrag.

Veronika Krasevych står foran blokken hun har vokst opp i nord i Ukraina, i byen Bordodianka.

Hun skuer mot det som tidligere var hennes soverom og husker godt da russernes bomber traff bygget like etter fullinvasjonen i februar 2022.

– Jeg bodde i femte etasje. Noen av tingene mine er der fremdeles, men veggene og alt er kollapset, sier elleveåringen til Reuters og peker.

RUINER: Slik ser blokken Veronika bodde i ut, omtrent ett år etter russernes angrep. Foto: Gleb Garanich/Reuters

Veronikas oppdrag

Men Veronika Krasevych vil ikke snakke om angrepet, om hvordan hun og moren overlevde ved å søke dekning i kjelleren. Hun er mest opptatt av katten Masik.

Det var nemlig Masik hun tenkte på da bombene smalt. Elleveåringen sprang umiddelbart ut for å lete etter ham, med en gang hun fikk lov.

– Jeg ville mate Masik, men da jeg gikk ut så jeg alle de andre kattene og fikk vondt av dem.

MAT: Veronika deler ut mat til løskattene. Foto: Gleb Garanich/Reuters

Dermed startet Veronikas Krasevych sitt selvpålagte oppdrag om å se til dyr, som i likhet med henne selv har mistet hjemmene sine som følge av krigen.

– Jeg kommer hit ofte og sørger for at løskattene har mat, forteller elleveåringen til Reuters og ser til sin glede to av sine «stamgjester».

Masik forsvant

Til slutt fant Veronika Krasevych sin egen katt, men det var for sent.

– Jeg ville ta ham med meg, men han ville ikke bli med. Han var blitt en løskatt.

Hun møter derimot fremdeles Masik, som jevnlig dukker opp når hun kommer til ruinene med mat.

Denne gangen er ikke Masik å finne, men en annen katt får henne til å trekke på smilebåndet.

– Mamma, du har sagt jeg ikke kan ta med noen av kattene, men vær så snill: Kan vi ta med denne?

BLI MIN? Veronika Krasevych vil gjerne ha sin egen katt igjen. Foto: Gleb Garanich/Reuters

ETT ÅR: 24.februar markerer ett år siden Russlands fullinvasjon. Da ble Veronikas hjem bombet. Foto: GLEB GARANICH

– Ikke gråt

Oksana Krasevych (44) smiler til datteren, men gir ikke noe svar om katten.

Krigen som har drept titusener, sendt millioner på flukt og lagt byer som deres i ruiner, har også rammet dyrene i stor grad. Aller mest dyrene som har blitt etterlatt, forteller hun.

– Jeg har aldri sett dyr visne bort så mye som under eksplosjonene, bemerker Oksana Krasevych og legger til:

– Denne krigen. Jeg håper vi vinner den.

Oksana Krasevych bøyer seg ned for å gi datteren en klem.

– Ikke gråt, sier hun, men klarer ikke selv å holde tårene tilbake.

MOR OG DATTER: Veronika og Oksana Krasevych sammen med en katt. Foto: Gleb Garanich/Reuters

Har bevilget 49 millioner til ukrainske kjæledyr

TV 2 har selv dokumentert hvordan dyr lider i Ukraina, men også det store engasjementet som finnes for å redde dem.

Norge har lempet på regelverket og lagt ned mye ressurser, for å gjøre det mulig for ukrainske flyktninger å ta med seg sine kjæledyr.

Totalt i 2022 ble det bevilget 49 millioner kroner til dette formål, hvilket har gjort det mulig å håndtere 1700 kjæledyr fra Ukraina, opplyser Mattilsynets sjefsveterinær og fagdirektør, Ole Herman Tronerud, til TV 2.

PÅ FLUKT: En ukrainsk jente flykter med katten sin i mars 2022. Foto: KAI PFAFFENBACH

Kjæledyrene har primært vært hunder og katter, men også ildere og papegøyer, meddeler Tronerund som ikke er i tvil om verdien av arbeidet:

– Vi vet at kjæledyr betyr mye for eierne sine. Derfor har vi gjort flere unntak fra regelverket for at flyktninger fra Ukraina skal få med kjæledyrene sine inn i Norge. Dette er en oppgave vi har brukt mye ressurser på, og vi er glade for at vi kan bidra med vårt for ukrainere og dyrene deres i en vanskelig situasjon.

HAR MED HUNDEN: Ukrainske Oria og Ego Oscaria med hunden deres, på flukt fra Ukraina til Spania i mars 2022. Foto: Alvaro Barrientos