Verdens etterretningstopper møttes i hemmelig skyggemøte

Sikkerhetsmøtet i Singapore denne helgen har fått adskillig oppmerksomhet i pressen. 600 delegater fra 49 land har møttes i plenum, bak lukkede dører og på kryss og tvers av interesser, allianser og konfliktlinjer. USAs forsvarsminister Lloyd Austin og Kinas forsvarsminister Li Shangfu har blant annet uttalt seg om forholdet mellom USA og Kina, og den delen av møtene har fått mye medieoppmerksomhet.

Samtidig har det foregått en mer diskret samling i utkanten av dialogmøtet i Shangri-la. Reuters har av fått bekreftet møtet av fem forskjellige personer.

USA og Kina til stede

Til tross for den økende spenningen mellom de to supermaktene, var begge representert med sine etterretningstopper. Direktør for den amerikanske etterretningen Avirl Haines representerte USA. Også Samant Goel, avdelingsdirektør for Indias utenriksetterretning, var til stede ifølge en indisk kilde.

MOTSTANDERE: USAs forsvarsminister Lloyd Austin og Kinas forsvarsminister Ng Eng Hen finner tonen på Shangri-La i Singapore, men det er likevel en økende spenning. Både de åpne møtene og skyggemøtene søkte mot felles situasjonsforståelse, slik Reuters kilder beskriver det. Foto: MINDEF via AP / NTB

- Møtet er en viktig del av den internasjonale skyggeagendaen, opplyste en person som kjenner til diskusjonene på møtet.

- Siden det er så mange land involvert, er det ikke snakk om noe fagtreff, men snarere en måte å forstå hverandres hensikter og motiver, fortsetter kilden.

En uuttalt felles forståelse

Siden Russland angrep Ukraina har de internasjonale spenningene økt. Flere diplomater er utvist, og selv om det i størst grad gjelder russiske diplomater og vestlige diplomater i Russland, har det likevel ført til et snevrere rom for dialog på flere måter.

- Det er en uuttalt felles forståelse i etterretningen at vi kan kommunisere mer når formelt og åpent diplomati er hardere, sier kilden, og understreker at det er spesielt viktig i den tiden vi er i nå.

Etterretningsmøtet i skyggen av sikkerhetsmøtene har ifølge Reuters pågått i flere år, så det er ikke første gang. Det er kjent at allierte etterretningsbyråer med avtale om informasjonsutveksling møtes. Det er imidlertid første gang det rapporteres om dette skyggemøtet, og det er svært uvanlig med slike toppmøter på tvers av allianser og konfliktlinjer, melder nyhetsbyrået.

Blant temaene som ble diskutert var internasjonal kriminalitet og Russlands krigføring i Ukraina.

Russland og Ukraina ikke til stede

På henvendelse fra nyhetsbyrået sa forsvarsdepartementet i Singapore at sikkerhetskonferansens deltakere, også personer fra etterretningsenhetene, kan benytte seg av muligheten til å møte sine kolleger fra andre land.

Ifølge en av kildene til Reuters, var imidlertid verken Russland eller Ukraina til stede på samlingen. Dette til tross for at Ukrainas viseforsvarsminister Colodymr C. Havrylov var til stede på Shangri-La-dialogmøtet

På sikkerhetskonferansen var spenningen mellom supermaktene USA og Kina i fokus, men ifølge en av kildene til Reuters var skyggemøtet preget av dialog og samarbeid.

Etterretningstoppene har ikke uttalt seg om skyggemøte, men USAs Haines deltok også på sikkerhetsmøtet. Der la hun vekt på hvor viktig samarbeidet med Kina er i denne tiden.

– Det er helt kritisk, selv når det er mistillit, selv når man i praksis står overfor en motstander, at man likevel forsøker å samarbeide om felles interesser. Vi må også forsøke å håndtere faren for eskalering av en konflikt, sa hun.



Amerikanske myndigheter bekreftet fredag at CIA-topp William Burns besøkte Kina i mai for å snakke med sin kinesiske kollega. Biden-administrasjonen forsøker å styrke kommunikasjonen med Beijing, ifølge myndighetene.