Verdens eldste tre har knekt

Et grantre i Sverige som går under navnet Old Tjikko regnes som det eldste i verden. Rotsystemet i treet har overlevd i 9500 år, ifølge SVT.

Nå har granen knekt.

Det oppdaget fjellguiden Tommy Lönnebacke, da han skulle følge en fotograf til treet i forrige uke.

– Rundt én meter er borte, sier Lönnebacke ti lSVT.

Old Tjikko står på Fulufjället nasjonalpark i Älvdalen kommune, rett ved grensen mot Norge.

Der har vinteren vært uvanlig tøff. Store snømengder har frosset fast i mange trær, noe som har ført til at det er flere enn Old Tjikko som har fått en knekk i toppen.

– Men Old Tjikko kommer til å overleve. Det er jo rotsystemet som er 9500 år gammelt og det har klart seg. Men selve treet ser helt annerledes ut, sier Lönnebacke.