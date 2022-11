Verden nådde milepæl – nå skal det snu

Etter en eksplosiv vekst i verdens befolkning, venter FN nå at den skal avta betydelig. Åtte land vil stå for mer enn halvparten av befolkningsøkningen fremover.

Tirsdag bikket verden åtte milliarder mennesker, ifølge FN. Det skjer bare elleve år etter at man passerte sju milliarder.

Aldri før har verdensbefolkningen økt i et raskere tempo. FNs generalsekretær António Guterres mener milepælen gir grunn for å feire.

– Milepælen er en anledning til å feire mangfold og fremskritt mens vi tar inn over oss menneskehetens felles ansvar for planeten, sier han i en uttalelse.

Verdens befolkning er doblet siden 1974, og firedoblet siden 1927. Nå venter imidlertid FN at befolkningsveksten skal gå betydelig saktere fremover.

NYFØDT: Nyfødte Leonardo ble født i Roma 14. november, rett før verden bikket åtte milliarder mennesker. Foto: Remo Casilli / Reuters / NTB

Lavere barnetall

Det tok bare elleve år fra verden hadde sju milliarder innbyggere, til åtte milliarder var passert.

Nå mener FN at det vil ta 15 år før vi når ni milliarder, og over 40 år etter det igjen før vi når ti milliarder.

– Hovedgrunnen er at barnetallene globalt har gått tydelig ned. For 50 år siden lå de på 4,5-5 barn per kvinne. Nå er det på 2,3 per kvinne, så det er halvert, sier Marianne Tønnessen til TV 2.

Tønnessen er samfunnsøkonom med doktorgrad i demografi ved Universitetet i Oslo.

BEFOLKNINGSVEKST: Marianne Tønnessen har forsket på befolkningsvekst, blant annet for Statistisk sentralbyrå. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun forteller at dette har vært trenden lenge, men at befolkningsveksten fremdeles har vært økende fordi det tar tid før nedgang i barnetallene setter inn.

– Det er en sånn dynamikk i befolkninger at hvis det har vært halverte barnetall for tretti år siden, så kommer barna i en alder hvor de selv får barn. Så det blir likevel født mange barn nå, fordi det er flere mennesker i de aldrene som får barn, sier hun.

Samtidig øker levealderen, noe som bidrar til å holde befolkningsveksten oppe.

– Nesten litt tragisk

Tønnessen peker på tre hovedårsaker til at det fødes færre barn i verden.

– Det ene er tilgang på seksuelle og reproduktive helsetjenester, for eksempel tilgang på prevensjon. Det er en veldig direkte faktor, sier Tønnessen.

I tillegg peker hun på kvinners stilling i samfunnet som en avgjørende faktor, samt økonomisk utvikling.

Rett til utdanning og selvbestemmelse er avgjørende for at kvinner ikke skal få flere barn enn de selv ønsker, mener Tønnessen.

Rapporten til FN sier at mer enn halvparten av den anslåtte befolkningsøkningen frem til 2050 vil være konsentrert i bare åtte land: Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Tanzania.

– Mange av disse landene har fortsatt ganske høye barnetall, sier Tønnessen.

– Det er det som nesten er litt tragisk her, at befolkningsveksten er så sterk i mange av de landene som har minst ressurser til å investere i nye generasjoner, samt helsetjenester til kvinner.

I VEKST: Pakistan er blant landene med høyest befolkningsvekst. Bildet er fra et marked i Lahore. Foto: Fareed Khan / AP / NTB

Grunn til bekymring?

Sjef for FNs befolkningsfond, Natalia Kanem, sier hun forstår at ikke alle nødvendigvis feirer milepælen med åtte milliarder mennesker.

– Noen uttrykker bekymring for at verden er overbefolket. Jeg er her for å gi tydelig beskjed om at det store antallet menneskeliv ikke er en grunn til bekymring, sier Kanem.

Tønnessen og flere andre forskere mener det er like viktig å sette søkelyset på rikes overforbruk av jordas ressurser.

– Forskerne er ikke enig i et tall på hvor mange mennesker jorda tåler, men en viktig faktor her er forbruket som hvert enkelt menneske står for, sier Tønnessen.

Hun mener at å få ned dette vil være like viktig for å begrense klimaavtrykket, som å begrense befolkningsveksten,

Lavere vekst i Norge

Norge passerte fem millioner innbyggere i 2013, og nærmer seg 5,5 millioner.

Selv om det er lite som tyder på noen befolkningsnedgang her til lands, vil veksten gå saktere fremover, ifølge Tønnessen.

– Mange rike land har prognoser som tilsier at befolkningen skal synke etter hvert. Det har ikke Norge. Prognoser tilsier fortsatt vekst i flere tiår fremover, men lavere vekst, sier hun.

I sin nyttårstale første nyttårsdag i 2019, oppfordret daværende statsminister Erna Solberg nordmenn til å få flere barn, for å opprettholde velferdsmodellen vi har.

– Vi nordmenn får stadig færre barn. For å opprettholde folketallet, må hver av oss kvinner få litt mer enn to barn i gjennomsnitt. I dag er tallet 1,6, og stadig flere venter lenger med å få barn, sa statsministeren i den tradisjonsrike talen.