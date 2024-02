Ventet over et år på kjæresten – fridde

3. januar skjedde den største fangeutvekslingen mellom Ukraina og Russland siden krigen brøt ut.

Galyna Fedyshyn (28) var én av fem kvinner som ble returnert hjem.

HJEMME: 230 ukrainske soldater fikk reise hjem. Foto: Zelensky/Telegram

Dagen Galyna slapp ut av russisk fangenskap, ble hun møtt av kjæresten Mykola Hrytsenyak (28). Han hadde ventet i over et år på denne dagen, etter at han selv ble løslatt i 2022.

Da han så henne igjen var han så overlykkelig at han valgte å fri. Galyna sa ja til å gifte seg med ham.

– Jeg var ikke bare vitne til en forlovelse, men en ekte triumf av kjærlighet. Deres følelser og hengivenhet til hverandre ble symboler på uovervinnelig tro og håp.



Det skriver Sergiy Volinsky, leder for den 36. marineinfanteribrigaden, på Facebook-siden sin etter at han var vitne til den rørende gjenforeningen.

ENDELIG ALLE SAMMEN: Galyna, hennes forlovede Mykola og kommandør Sergiy Volinsky Foto: Skjermdump / Facebook, Sergiy Volinsky

Nå forteller Mykola sin historie til TV 2. En historie om fangenskap, kjærlighet, forlovelsen, og hvilke planer han og Galyna har for fremtiden.

Forloveden er for tiden på rehabilitering, og kunne dermed ikke stille til intervju. Hun er imidlertid kjent med at TV 2 omtaler saken.

Ble separert i Mariupol

Galyna fra Ivano-Frankivsk-regionen, og Mykola fra Donetsk-regionen møtte hverandre i 2019.

De tjenestegjorde sammen i den 14. mekaniserte brigaden til bakkestyrkene, der Mykola signerte sin første militærkontrakt, og Galyna tjenestegjorde som lege.

Det tok ikke lang tid før de innså at de elsket hverandre, og siden den gang har de vært uatskillelige.

Militærarbeidet førte dem sammen, og fra 2020 ble de et par. Foto: Privat

Men Russlands fullskala invasjon av Ukraina den 24. februar i 2022 endret alt.

På den tiden tjenestegjorde de i den 36. separate brigaden av marinesoldater i Mariupol-regionen. Brigaden deres var blant de fremtredende menneskene som forsvarte Mariupol til det siste, deriblant stålverket i Azovstal.

Hele verdens øyne var rettet mot det som skjedde ved stålverket.

Men 16. mai 2022 ga den øverste sjefen ordre om å stoppe forsvaret av Mariupol for å redde liv. Fra det øyeblikket ble Mykola og Galyna separert.

Ifølge russiske opplysninger ble 2439 Azovstal-soldater tatt til fange. Mykola og Galyna var to av dem.

AZOVSTAL HUSLY: Folk fikk informasjon om evakueringen, men ble som et resultat tatt til fange. Foto: Dmytro Kozatsky

– Vi fikk beskjed om at vi skulle være der i 3–4 måneder. Det stemte for meg, jeg tilbrakte 4 måneder og 4 dager i fangenskap. Men jeg kjenner flere som fortsatt er der, sier Mykola til TV 2.



– Vil egentlig ikke snakke om det

Mykola kom hjem igjen fra russisk fangenskap den 21. september 2022, da den aller første store fangeutvekslingen fant sted.

– Jeg trodde jeg skulle være der så lenge, forklarer han. Men til soldatens overraskelse, slapp han ut tidligere enn han hadde trodd.

Hele tiden han var i fangenskap tilbrakte han i en koloni. Da de skulle løslates i en fangeutveksling måtte de kjøre gjennom Belarus for å komme til Ukraina.

Det var imidlertid ingen som visste at de var på vei mot Ukraina. På en buss fylt til randen med ukrainske soldater, satt alle sammen med bind for øynene. Hele tiden på veien var det ingen som visste at de skulle til Ukraina, øynene deres hadde bind for øynene.

03.01.2024: Dette var den første utvekslingen av fanger de siste 6 månedene. Foto: Zelensky/Telegram

Men på et tidspunkt stoppet bussen, og ble stående i ro lenge.

– Jeg hadde et visst håp inni meg om at vi skulle bli løslatt. Plutselig kom noen inn på bussen og sa ordene «Slava Ukraina, folkens», forteller Mykola.

– Hvordan var det i fangenskap?

– Jeg vil egentlig ikke snakke om det. Mange har allerede detaljert sine erfaringer, men jeg har en annen oppfatning. Et stort antall av våre er fortsatt der.

Mykola hadde informasjon om Galyna for siste gang per mars 2023. Da ingen informasjon. Foto: Privat

– Hva gjorde at du ikke ga opp?

– Jeg er ikke den første som sier dette – «Drømmer». Konstante tanker om at det vil ta slutt. Tanker om familie, venner, søsken, forteller Mykola.

Han fikk imidlertid ingen informasjon om kjæresten Galyna, som han visste ble holdt i russisk fangenskap i samme område som ham.

Hun sa «Ja»!

Til slutt, nesten 2 år senere, ble Galyna returnert hjem.

Tanken om å fri til henne kom allerede før de ble separert i Mariupol. Det var der han ville gjøre det, men han forsto hvilken risiko det innebar. Det kunne skade dem i fangenskap.

– Jeg kjøpte ringen den dagen fangeutvekslingen fant sted, etter Galyna ringte meg.

Kjæresten ringte og informerte om hvilket rehabiliteringssenter de alle skulle til. Da dro Mykola straks dit.

– Nå forstår jeg at jeg gjorde alt riktig og til rett tid.

Og rett var det, for Galyna sa ja umiddelbart:

– Hvordan føler Galyna seg nå?

– Mentalt har hun det ganske bra, jeg forventet at hun skulle ha det verre. Hun har fortsatt noen helseproblemer, så hun trenger behandling, fordi hun var der i nesten to år med forferdelige forhold.

De diskuterer ikke temaet fangenskap, fordi det er noe Galyna ikke ønsker å snakke om ennå.

PLANER: Elskerne deler at planene deres inkluderer et bryllup, men først rehabilitering av Galyna. Foto: Privat

– Nå er det ikke den beste tiden i landet, men bryllupet kommer 100 % til å skje, sier en forelsket Mykola til TV 2.