Venter millioner til begravelsen: – Kriminelle muligheter

FØR STORMEN: Det rigges til et folkehav langs hovedveien opp til Buckingham Palace. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det som til vanlig er et område for trafikk og folk som skal fra A til B i London, har nå blitt et slags innesperret festivalområde.

Rundt Buckingham Palace er det satt opp flere kilometer med gjerder for å sperre gater og områder ved det som var dronningens hjem.

Ifølge politiet rigges det et sikkerhetsopplegg de aldri tidligere har sett maken til i Storbritannias historie i forbindelse med dronning Elizabeths begravelse.

POLITI: Det er mye politi til stede rundt Buckingham Palace. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er ikke snakk om at det kommer flere hundretusen av folk, det er snakk om mye mer enn det.

Det sier Salahi Izzet. Han jobber i Ses Group, et av sikkerhetsselskapene som er hyret inn for å blant annet sette opp gjerder.

Gjerdene skal blant annet hindre at køer presses sammen og at biler eller lastebiler ikke kan kjøre inn i folkemengden.

Ifølge politiet er det ventet at millioner av mennesker vil ta turen til Buckingham Palace i forbindelse med begravelsen.

GJERDER INN: Buckingham er gjerdet inn, slik at kun folk til fots kommer inn - og dronningens kortesje. Salahi Izzet deltar i arbeidet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Terrorfare

Nøyaktig hvor mange millioner, vet de ikke, sier politimannen Andy. Han og kollegaen Ben patruljerer i områdene rundt slottet for å holde ro og orden.

De er blant over 10.000 politifolk som er å se i Londons gater hver dag den neste uken, ifølge britiske medier.

Det er med et bakteppe. Terrornivået i Storbritannia er fortsatt «betydelig», og et angrep betegnes som sannsynlig.

Væpnede styrker forbereder seg på det verste: Knivangrep, bomber og annen type vold.

RO OG ORDEN: Politimennene Andy og Ben patruljerer i Green Park. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Skarpskyttere på hustak

Andy og Ben forsikrer imidlertid at det skal være trygt å oppsøke Buckingham Palace.

– Det er 100 prosent trygt. Alle skal føle seg trygge, forsikrer Ben.

Verken han eller kollegaen ønsker å oppgi etternavnene sine av hensyn til egen sikkerhet.

Salahi Izzet i sikkerhetsselskapet er ikke like bastant. Han mener det er så trygt som det kan bli, men «helt trygg er man absolutt ikke», sier han.

– Vi kan aldri beskytte oss 100 prosent mot hendelser. Men det gjelder i livet ellers også, sier Izzet.

SIKKERHET: I tillegg til patruljerende politi på gateplan, skal også spesialstyrker bli plassert på hustak under dronningens gravferd. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Da dronningen døde torsdag forrige uke, ble «Operasjon London Bridge» iverksatt. Det utløser planer for hennes begravelse og sikkerhetstiltak rundt det som er en historisk begivenhet.

Izzet sier, i likhet med politiet, at terror eller vold kan skje fordi det er et åpent arrangement, men sier han «setter pengene på at det går bra».

Platinumjubileet var en slags generalprøve til denne ukens hendelser, mener han.

Da var han til stede og så blant andre skarpskyttere på hustak. Det vil det også være når kortesjen med dronning Elizabeth kjører gjennom gatene.

PLANLAGT: Salahi Izzet sier tiltakene er nøye planlagt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Skummelt

En rekke personer TV 2 snakket med utenfor Buckingham Palace tar sikkerheten stort sett med knusende ro.

– Dette er skummelt, men samtidig fantastisk. Det er litt av en opplevelse. Det er noe vi kommer til å huske resten av livet, sier Clare, som besøkte Buckingham Palace med familien søndag.

Hun sier at de føler seg veldig trygge og ønsket å være en del av historien ved å være til stede ved Buckingham Palace.

– Hvorfor er det skummelt?

– Det er en god del folk her, men de er her for å vise respekt, fortsetter hun.

BLOMSTER: Det er langt ned store mengder blomster og kort i Green Park til minne om dronningen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun sier hun ikke er bekymret, siden hun og familien tross alt bor i London sentrum.

Det at det heller ikke har vært noen alvorlige hendelser så langt trekkes også fram som en årsak til at folk TV 2 har snakket med sier de ikke bekymrer seg for sikkerheten.

Flere beskriver også stemningen som rolig og stille, og at det gjør at man opplever det som mer trygt.

VENNER: Andrea allen, Laetitia Kent, Bevereley Casgrande og Michelle Edwards sier at det er vemodig å ta farvel med dronningen og tror Charles popularitet kommer til å vokse med tiden. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er utrolig mye folk, men det er overraskende stille. Det gjør det spesielt å være her, sier Andrea Allen.

Hun kom til London fra Wales med tre andre venninner før helgen, en tur som var planlagt for en stund siden. Heldigvis var de med tidspunktet, påpeker venninnen Michelle Edwards.

Kriminelle muligheter

Politiet sier til BBC at det kommer til å være en god del synlig politi i byen fram til etter begravelsen. Formålet er å forhindre kriminalitet.

– Politiet skal håndtere store folkemengder og kriminalitet. Store folkemengder fører dessverre til kriminelle muligheter, sier tidligere politisjef Bob Broadhurst til BBC.

KILOMETER: Det er satt opp flere kilometer med slike gjerder, men også langt høyere. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han hadde ansvaret i politiet i forbindelse med OL i byen i 2012, som også var en krevende oppgave sikkerhetsmessig.

Han sier at det som er mest typisk med slike hendelser, er meldinger om savnede barn i folkemengden. Det er imidlertid bekymringen om terror som kan ramme flest.

TIL STEDE: TV 2 telte åtte ambulanser på den ene siden av hovedveien opp til Buckingham palace søndag. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi er ikke nødvendigvis bare bekymret for de organiserte kriminelle, men også de som handler alene er en faktor, sier Broadhurst, som har jobbet i politiet i 36 år.

Det er ventet at folk kommer til å stå i kø i flere timer i forkant av både onsdagens kortesje og før begravelsen. Det er også ventet at folk kommer til å stille seg i kø allerede dagen i forveien.

Ifølge BBC ventet folk opp til ti timer for å få med seg begravelsen til prinsesse Diana i 1997 og da dronningmoren, dronning Elizabeth, døde i 2002.

TETT: Selv søndag, da det ikke var noen arrangementer i forbindelse med dronningen død, var det mye folk foran Buckingham Palace i London. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

En konsekvens av at folk står lenge i kø, er at de besvimer. TV 2 har vært vitne til dette allerede før de største hendelsene skjer.

En rekke ambulanser, sykepleiere og leger er på plass for å ta hånd om dem som blant annet kollapser.

Iveren etter å få et glimt av de kongelige er stor blant både briter og turister.

– Det er 70 år siden en monark ble begravet sist, og det er nok noen år til neste gang, hvis man ser hvor lenge foreldrene til kong Charles holdt ut, sier Michelle Edwards fra Wales.