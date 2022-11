WASHINGTON D. C., USA (TV 2): Tre norske stortingspolitikere håper de kan bidra til at amerikanerne gjenvinner tilliten til valgsystemet.

ARGUSØYNE: De norske politikerne Bård Hoksrud (Frp), Siv Mossleth (Sp) og Aleksander Stokkebø (H) er i USA for å observere om kongressvalget går riktig for seg. Foto: Frode Hoff / TV 2

Capitol i Washington er av litt andre dimensjoner enn Stortinget i Norge, og de tre norsk politikerne lar seg imponere av omgivelsene.

De neste dagene har de dessuten et viktig oppdrag foran seg.

VIKTIG OPPDRAG: Ved å observere valggjennomføringen, håper de norske politikerne å gjøre sitt for å øke tilliten til det amerikanske valgsystemet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Siv Mossleth (Sp), Bård Hoksrud (Frp) og Aleksander Stokkebø (H) skal forsøke å gjøre sitt for at amerikanerne gjenvinner tilliten til valgsystemet sitt.

– Her er det sånn at vi skal observere og ikke ha noen politiske meninger eller sånne ting. Vi skal følge med på det som skjer og så skal vi rapportere det som skjer i og rundt valglokalene, sier Hoksrud til TV 2.

Polarisering og mistillit

Tirsdag går amerikanerne til urnene for å velge hvem som skal styre Kongressen de neste to årene.

Det skjer i et ekstremt polarisert politisk klima, der hver fjerde amerikaner fortsatt ikke anerkjenner resultatet fra presidentvalget i 2020, og der hver tredje ikke tror kongressvalget kommer til å gå riktig for seg.

I flere delstater er det så jevnt mellom Demokratene og Republikanerne, at det også denne gangen ventes uenigheter om resultatet.

De tre nordmennene er del av en delegasjon på rundt 200 valgobservatører, primært fra Europa, som skal forsøke å bøte på dette.

– At vi er her er et veldig sterkt signal på hvor viktig demokratiet er. Grunnsteinen i demokratiet er jo frie, rettferdige valg. Så noen må følge med, sier Siv Mossleth til TV 2.

TIL STEDE: Siv Mossleth (Sp), vil følge med om stemmegivningen foregår i henhold til OSSEs vedtatte prinsipper for demokratiske valg. Foto: Frode Hoff / TV 2

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som står bak oppdaget, har drevet med valgobservasjon i snart 30 år, og onsdag ettermiddag vil en foreløpig rapport om valggjennomføringen bli presentert.

– Jeg vil følge med på om folk får stemme uten å bli påvirket, at valget er hemmelig. Frie, rettferdige valg er kjempeviktig. Vår oppgave er å observere det som skjer. Ikke blande oss inn i noe, understreker Mossleth.

Stort og komplisert

Oppdraget de er en del av, er stort og komplisert.

Mer enn 100.000 valglokaler over seks tidssoner kommer til å være i drift i USA tirsdag.

MANGE VALGLOKALER: Mer enn 1000 valglokaler spredt over seks tidssoner vil være i drift under mellomvalget i USA tirsdag. Foto: Kristopher Radder

Hver delstat har egne lover og regler for valg, og de internasjonale observatørene vil bare få se en liten flik av det totale bildet.

Høyrepolitiker Aleksander Stokkebø mener likevel at det de er med på er både viktig og riktig.

– Det er et turbulent Amerika, og da er det viktigere enn noen gang at vi stiller opp for demokratiet på tvers av kontinenter og land. Da har vi en viktig rolle med å observere valget. Vi skal sørge for at det går riktig for seg og bidra til tillit til de demokratiske institusjonene, sier han til TV 2.

STILLER OPP: I turbulente tider er det viktig å stille opp for demokratiet i andre land, mener Aleksander Stokkebø (H). Foto: Frode Hoff / TV 2

Ingen av de tre stortingspolitikerne vil si noe om hva de forventer å se ute ved valglokalene, men lover å ha øyne og ører på stilk.

– Hvis jeg oppdager juks, kommer jeg til å rapportere det på mitt skjema. Så går det inn sammen med alle de andre skjemaene og blir bearbeidet. Til slutt kommer en samlet rapportering som viser valget i et større perspektiv enn mine egne observasjoner, forklarer Sp-politiker Mossleth.