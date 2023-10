Vekket av dramatikken: – Absurd og skrekkelig

Norske Louise Kahn våknet i 06-tiden lørdag morgen av at flyalarmen gikk over huset hennes i Tel Aviv.

– Men det er ikke det verste, forteller Kahn til TV 2 via FaceTime.

I likhet av resten av befolkningen er Kahn bedt om å holde seg inne som følge av angrepene på Israel og Palestina. Lørdag erklærte Hamas starten på en ny militæroperasjon, og hevder å ha skutt 5000 raketter mot Israel.

Israel har svart med angrep på Gaza, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet nå er i krig.

Dødstallene stiger

Siden morgenen har den norske kvinnen og familien sittet klistret til nyhetene.

– Jeg har sittet og grått mer eller mindre siden morgenen i dag. Jeg har venner jeg ikke har hørt noe fra. Dette er skikkelig ille, sier Kahn til TV 2 i 12-tiden lørdag formiddag.

Dødstallene har steget utover dagen.

Ifølge myndighetene på Gazastripen er 198 palestinere drept i israelske angrep. Det melder nyhetsbyrået Reuters lørdag ettermiddag.



Israelske myndigheter opplyser samtidig at minst 100 israelere er drept i angrepene fra Gaza.

– Aldri vært så ille

Kahn har bodd i Israel i 23 år. Her har hun stiftet familie, og jobber til daglig som utvikler. Nå beskriver hun situasjonen som kaotisk og absurd.

– Det er snakk om familier som har hus som er brent opp. Vi får tekstmeldinger fra folk vi kjenner som sier at «dette er slutten på oss». sier hun, og fortsetter:

– Det har aldri vært en så ille situasjon som dette i de 23 årene jeg har bodd her, og jeg har vært gjennom en del ting. Det er en skrekkelig opplevelse.

I ISREAEL: Norske Louise Kahn. Foto: Privat

– Enorme humanitære konsekvenser

Utenlandssjef i Norges Røde Kors, Jørgen Haldorsen, forteller om en dramatisk, krevende og uoversiktlig situasjon for hjelpearbeidere i området.

– Det er en svært dramatisk situasjon, med potensielt enorme humanitære konsekvenser, sier Haldorsen til TV 2.

De er i dialog med partnere og team i regionen, som arbeider på begge sider av konflikten. Her har mannskap vært på plass siden oppskaleringen av konflikten startet lørdag morgen.

– De beskriver enormt krevende arbeidsforhold. Både tilgangen på og sikkerheten til helsepersonell er en utfordring. I tillegg til de enorme lidelsene befolkningen opplever.

ANGREP: Raketter skytes fra Gaza mot Israel lørdag. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

– Trenger beskyttelse

Haldorsen viser til at områdene som nå angripes fra luften er tett befolket, og at eksplosjoner her har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen. Det gjør det også vanskelig å forsøke å hjelpe skadde.

Palestinske Røde halvmåne har over 5000 frivillige som jobber med helsearbeid i området. De arbeider under et enorm press.

– Først og fremst trenger vi beskyttelse av helsepersonell og tjenester, inkludert sykehus, sier Haldorsen, som legger til at det i første omgang også er viktig å få oversikt over situasjonen.

LANGVARIG KONFLIKT: Det er ikke første gang familien til Kahn har måttet gjemme seg i trappeoppgangen under angrep. Her fra krigen i 2021. Foto: Privat

– Mange er sinte

Angrepene skjer etter en lengre periode hvor situasjonen på den okkuperte Vestbredden er blitt stadig mer spent.

Israels militære sier «Hamas vil bære konsekvensene av angrepene». De hevder det de beskriver som væpnede palestinske terrorister har infiltrert områder i nærheten av Gazastripen.

Den israelske forsvarsministeren, Youv Gallant, sier Hamas har startet en krig mot Israel.

Kahn i Tel Aviv forteller at folk er sinte.

– Mange er sinte på regjeringen. Hvordan kan terrorister ha sluppet over gjerdet, spør Kahn.