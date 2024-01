Vekkes av bomber

Siden onsdag 10. januar har Det europeiske sykehuset i Khan Younis, hatt fire norske leger og to sykepleiere fra NORWAC i staben.



– Vi hører bombedrønn hele tiden, og ser umiddelbart resultatene av det. Jeg kunne ikke ha forestilt meg at det var så ille, fortalte kirurg Geir Stray Andreassen til TV 2 allerede andre dag på jobb i Khan Younis.

En uke senere, torsdag 18. januar, er forholdene enda verre.

– Kapasiteten til sykehuset er totalt sprengt. Vi har over 800 pasienter, men kun 200 sengeplasser her, forteller Stray Andreassen og legger til:



– Samtidig hører vi at kampene kommer stadig nærmere sykehuset. Vi våkner av at det bombes og skytes om natten.

Nektes adgang

Det norske legeteamet ble innvilget to ukers opphold på Gazastripen.

Israel nekter derimot journalister adgang til å kunne jobbe fritt.

Den lokale fotografen Ibrahim Isbaitah har derfor bistått TV 2 med materialet fra sykehuset.



Han filmer overfylte korridorer. Gråtende barn, men tross omstendighetene; også barn som smiler og ler.

TILFLUKT: To av barna som bor i sykehusets korridorer, smiler til kamera. Foto: Geir Stray Andreassen / NORWAC

Sykehus er nå det nærmeste man kommer en følelse av trygghet på Gazastripen.

– Over 25.000 mennesker har søkt tilflukt i og rundt sykehuset. De bor i telt i korridorene, og utenfor sykehuset. Forholdene her er kritiske, sier Stray Andreassen.

– Verdens helseorganisasjon har registrert flere hundre angrep som har rammet Gazas helsevesen. Frykter du for egen sikkerhet?

– Jeg tror ikke sykehuset vil bli bombet med 25.000 flyktninger, og med internasjonale hjelpearbeidere her. Jeg føler meg så trygg som det går an.

OPERASJON: Geir Stray Andreassen (til høyre) sammen med norske og palestinske kollegaer. Foto: NORWAC

Har kommet ut av telling

Stray Andreassen og resten av det norske teamet jobber nå side om side med sine palestinske kollegaer.

Målet er å redde så mange som mulig, med svært begrensede muligheter. Israels totalblokade av Gazastripen har ført til ekstrem mangel på mat, vann og medisiner.

– Det er et utømmelig behov for hjelp, både for utstyr og personal. Vi har mangel på alt av medisiner og utstyr til operasjonsstuen, men vi gjør så godt vi kan.

Antall operasjoner han som ortopedisk kirurg har utført eller bistått i, har han allerede kommet ut av tellingen på. Det er som han beskriver; en utømmelig strøm av pasienter.

Totalt har over 60.000 mennesker blitt skadet i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

– Vi har ikke mistet noen av de pasientene vi har operert. Alle har overlevd, sier Stray Andreassen og legger ettertrykkelig til:

– Men mange har omkommet før de har kommet på sykehuset, og før de har nådd operasjonsstuen.

REAGERER: En palestinsk kvinne utenfor Det europeiske sykehuset i Khan Younis, har akkurat fått beskjed om at hennes sønn ikke kunne reddes. Foto: Arafat Barbakh / Reuters

– Det må bli våpenhvile

Det europeiske sykehuset i Khan Younis er ett av svært få sykehus som fremdeles kan utføre operasjoner.

Pasientene som skrives inn her, har svært alvorlige skader.

På spørsmål om det er noen som har gjort særlig sterkt inntrykk, synes Stray Andreassen det er vanskelig å måtte velge.

– Det er gjerne de man opererte sist, man husker best. I går opererte vi en ung kvinne, som dessverre måtte amputere begge beina. Hun har i tillegg store skader i ansiktet, og vil aldri bli bra igjen.

71 år gamle Stray Andreassen rister på hodet.

Den erfarne kirurgen sier det er vondt å tenke på at krigen raser videre utenfor sykehuset, og at det som en konsekvens snart vil komme nye skadede barn og voksne inn sykehusdørene.

– Mitt budskap er det samme som alle jeg snakker med her har: Denne galskapen må opphøre. Det må bli våpenhvile.



– Dårlig samvittighet

Stray Andreassen er glad for at medieoppmerksomheten han og hans team fra NORWAC får, kan bidra til å skape engasjement.

Han er imidlertid klinkende klar på at det ikke er norsk helsepersonell som er heltene i denne historien.

– Våre palestinske kollegaer er de sanne heltene, understreker Stray Andreassen og forteller:

– Som plastikkirurgen Ethiad Shobei, som egentlig er pensjonist. I denne krigen har han han mistet sitt hjem, sin datter og over 80 familiemedlemmer. Likevel kommer han inn på jobb hver eneste dag, og forsøker å holde humøret oppe.

KIRURG: Ethiad Shobei er pensjonert, men bidrar hver eneste dag som plastikkirurg på Det europeiske sykehuset i Khan Younis. Foto: Geir Stray Andreassen / NORWAC

Det er det naturligvis ikke alle som klarer.

– Etter over tre måneder med krig, er mye helsepersonell helt utslitte. Mange er mentalt ute av stand til å jobbe, forteller Stray Andreassen.

Nettopp det gjør også at hjemreisen til Norge, onsdag 24. januar, kommer med en vond bismak.

– Som gjestearbeidere kan vi etter to uker reise hjem til rennende vann i springen, dusj, varm mat hver dag og sove natten gjennom uten å bli vekket av dirrende vinduer på grunn av bombenedslag i nærområdet. Jeg kjenner allerede på dårlig samvittighet av å «stikke av», sier kirurg Geir Stray Andreassen og slår fast:

– En ting er sikkert; Jeg skal tilbake til Gaza.