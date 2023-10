Varsler militæroperasjon mot Gaza by: – Dette er for deres egen sikkerhet

Den israelske hæren har informert FN om at alle innbyggerne på Nord-Gaza bør ta seg til sør på enklaven innen 24 timer. Her er en israelsk stridsvogn nær grensa til Gaza torsdag. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Mandag morgen varsler Israels hær at det vil pågå en «omfattende militæroperasjon» i Gaza by de neste dagene. Alle innbyggere bes evakuere seg sørover.

– Dette er for deres egen sikkerhet, heter det i varselet fra Israel, gjengitt av blant andre Reuters.

Innbyggere i Gaza bes også om å holde seg unna områder med gjerdet til Israel.

– Dere kan ikke returnere til Gaza by før vi kommer med en ny kunngjøring som tillater dette, advarer Israel.

BOMBER: Kampene fortsetter på sjette dagen fredag morgen. Nå ser det ut til å gå mot snarlig bakkeinvasjon i Gaza by. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Selv om det ikke nevnes eksplisitt, kan advarselen antyde at en større bakkeoperasjon skal settes i gang. Både i 2009 og 2014 gikk Israel inn på Gazastripen, men situasjonen nå er helt uten sidestykke.

Israel har de siste dagene mobilisert over 360.000 reservister, den største mobiliseringen i landets historie.

FN hevder den israelske hæren har bedt innbyggere i hele Nord-Gaza evakuere til sør innen 24 timer. De beregner at det er snakk om 1,1 millioner mennesker.

Sterk advarsel

FN ber på det sterkeste om at Israel trekker tilbake dette og advarer mot katastrofale tilstander.

– FN anser det som umulig at en slik forflytting kan skje uten ødeleggende humanitære konsekvenser. FN ber på det sterkeste om at en slik ordre blir trukket tilbake for å unngå at det som allerede er en tragedie, blir en katastrofe, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), melder fredag morgen at de flytter sin operasjonssentral sorøver.

Palestinere ved et hus som er blitt ødelagt av et israelsk luftangrep i Rafah sør på Gaza. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

Israels FN-delegasjon kaller FNs svar på israelske advarselen skammelig. FN-ambassadør Gilad Erdan sier at FN har snudd ryggen til Hamas' vold og utnyttelse av de sivile på Gazastripen.



En tjenestemann fra Hamas sier at advarselen om evakuering er falsk propaganda og ber innbyggerne om ikke å lytte til det.



Det er stor frykt for en bakkeoperasjon etter at Hamas angrep Israel på brutalt vis i helga. Israel har samlet en styrke på over 300.000 soldater nær Gaza.

– Umulig å evakuere sykehus

Den norske legen Mads Gilbert for tiden i Kairo, og kaller advarselen forferdelige nyheter.

– Dette er så det går kaldt nedover ryggen på oss. Dette er katastrofale nyheter, sier Gilbert til TV 2.

Gilbert påpeker at det vil være komplett umulig å tømme de fire store sykehusene i Gaza by.

– Her ligger det jo hundrevis av pasienter på intensiv som ligger tilkoblet respirator eller er så hardt skadet eller operert at de er nødt til å ligge i spesialsenger.

Han ber Norge umiddelbart ta diplomatiske grep og gi beskjed om at Norge motsetter seg det som skjer.

– Vi lever i historiebøkene nå. Nå må de voksne si ifra, sier Gilbert,



Tusenvis drept

Den siste uken er Gaza blitt teppebombet. Israel sa torsdag at de hadde sluppet over 6000 bomber. Det tilsvarer nesten en bombe i minuttet hvert døgn i snitt.

Minst 1537 mennesker er drept i angrepene på Gaza. Det er innført en blokade og den humanitære krisen på Gaza er kritisk. Det er advart mot at helsevesenet, vannforsyningen og sanitetsvesenet er i ferd med å kollapse. Sykehus og likhus er overfylte.

På israelsk side er minst 1300 mennesker drept.