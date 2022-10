Varsler grønt lys for militæroppdrag

Ytterligere trening av ukrainske soldater i Europa er rett rundt hjørnet, bekrefter EUs utenrikstjeneste til TV 2. – Et viktig bidrag, sier norsk forsker.

BISTAND: EUs utenrikspolitiske sjef, Josep Borrell, varslet forrige tirsdag at EU har startet arbeidet med å sette opp EUs militære bistandsoppdrag for Ukraina. Foto: POOL / NTB.

– Det er mange treningsinitiativer på vei, men behovene er enorme og vi må sikre samarbeidet i denne innsatsen, sa EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell til Reuters i forrige uke.

Nå bekrefter EUs utenrikstjenste til TV 2 at det nærmer seg grønt lys i arbeidet med å få til ytterligere trening av ukrainske soldater i Europa.

– Jeg kan bekrefte at EU for tiden sluttfører arbeidet med EUs militære bistandsoppdrag for Ukraina, skriver talsperson for Borrell, Peter Stano, til TV 2 i en e-post onsdag.

– Grunnen til at Ukraina gjør det bra

Stano er hovedtalsperson for Borrell og EUs utenrikstjeneste, og forklarer hva det kommende oppdraget vil innebære.

– Arbeidet skal bygge på bilaterale treningsaktiviteter som allerede er i gang, og tilføre konkret verdi – når det gjelder antall soldater, og opplæringstilbud til de ukrainske forsvarsstyrkene, skriver Stano.

Borrell har tidligere vært tydelig på viktigheten av et slikt samarbeid mellom medlemslandene, for å kunne gi Ukraina den hjelpen de trenger for å kunne forsvare seg mot Russland.

– Operasjonen vil trolig øke bidraget

En slik trening har tidligere vist seg å være av stor nytte.

– Nato-land har trent ukrainske soldater siden 2014. Dette har eskalert etter den russiske invasjonen, og er noe av grunnen til at Ukraina gjør det så bra, og har en helt annen kompetanse som de nå drar nytte av, sier forsker i Nupi, Marianne Riddervold, til TV 2 onsdag kveld.

Riddervold er også professor på Høyskolen i Innlandet og ser positivt på EUs varslede oppdrag.

– Det er et viktig bidrag av EU, sier forskeren, og legger til:

– En EU-operasjon vil bedre koordinering mellom landene som tilbyr trening, og det vil trolig øke bidraget fra EU-landene inn i dette arbeidet.

HARDE KAMPER: De ukrainske soldatene kjemper harde kamper hver eneste dag for å forvare landet sitt. Foto: YASUYOSHI CHIBA / NTB.

– En del av EUs innsats

EUs utenrikstjeneste håper å kunne kunngjøre den offisielle lanseringen av oppdraget innenfor veldig kort tid.

– Det er en del av EUs innsats for å fortsette å støtte Ukraina i dets legitime forsvar mot russisk ulovlig aggresjon, skriver Stano.

Talspersonen ønsker ikke å gå i detaljer på hvilke land som skal huse de ukrainske soldatene eller hvor mange soldater som vil kunne trenes i Europa.

– Alle disse detaljene vil bli kommunisert når oppdraget er avtalt, når relevante beslutninger er vedtatt og når vi kunngjør det offisielt, skriver Stano.

Den europeiske unionens utenriks- og sikkerhetspolitiske komité (PSC) har tidligere uttalt at EU-landene har planer om å trene opp 15.000 ukrainske soldater, ifølge NTB.

Tyske medier har meldt at soldatene skal få trening i Tyskland og Polen, men at det også legges til rette for kurs i andre EU-land.

– Har overrasket mange

Riddervold er tydelig på at EU har hatt en veldig viktig rolle i arbeidet med å hjelpe Ukraina helt siden krigen startet, og at de ønsker å gjøre mest mulig som respons på krisen landet står i.

– EU-landene har også overrasket mange med hvor raskt de har klart å komme til enighet om mye av denne støtten, sier hun.

I tillegg til ulike økonomiske sanksjoner, har EU blant annet finansiert våpenstøtte til Ukraina, besluttet å ta i mot alle ukrainske flyktninger, gitt humanitær bistand og startet prosessen mot ukrainsk EU-medlemskap.

– Medlemskap vil ta lang tid, men er symbolsk viktig for et land som kjemper for sin suverenitet, sier Riddervold.

Krever enighet i EU

En EU-operasjon krever likevel en del for å få gjennomslag.

– En del av EUs utenrikspolitikk, som sanksjoner og sivile og militære operasjoner, krever enstemmighet blant medlemslandene, sier Riddervold.

Selv om EU-landene er enige, så blir ikke medlemsland tvunget til å bistå med verken personell eller materiell.

– EU blir enige om å etablere en operasjon, men deltakelsen er likevel frivillig. Landene velger selv hvor mange styrker de vil stille med. Men i EU-operasjoner representerer de som deltar EU, og de opererer under en felles EU-kommando, sier Riddervold.

Tre land har vært skeptiske

Forskeren forteller at selv om EU-landene har vært enige om at treningen må koordineres bedre, har noen land, som Østerrike, Ungarn og Italia, vært uenige om hva slags rolle EU skal spille, noe som kanskje har ført til at det har tatt lenger tid å komme til enighet.

Mange av EUs tidligere sivile og militære operasjoner har vært sendt til land som enten er i konflikt eller som nylig har vært i konflikt. I dette tilfellet vil det være naturlig at treningen blir lagt til andre europeiske land, forklarer Riddervold.

Selv om forskeren mener EU har strukket seg langt for å hjelpe Ukraina til å forsvare seg mot Russland, så tror ikke Riddervold at det endrer noe for Vladimir Putins del.

– Putin er negativ til all støtte Ukraina mottar, så jeg tror ikke denne operasjonen vil utgjøre noen stor forskjell. Det er mange land som bidrar til trening av ukrainske soldater allerede. Forskjellen ved en EU-operasjon vil være at de blir bedre koordinert, og sannsynligvis at dette arbeidet vil forsterkes, sier hun.

NORSK BIDRAG: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter at Norge bistår Storbritannia i opplæring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Norge deltar i Storbritannia

Fredag i forrige uke varslet NTB at Heimevernet og Hæren startet opplæringen av ukrainske soldater i Storbritannia under kallenavnet «Operasjon Interflex».

Treningen er et britisk initiativ, hvor det norske bidraget ledes av Heimevernet.

– Norge vil delta med instruktører til grunnleggende soldatutdanning. Vi følger et britisk utdanningsprogram som gir de ukrainske soldatene mye kunnskap i løpet av en begrenset periode, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Hittil har over 5000 ukrainske soldater fått opplæring siden juni 2022.

Det er fremdeles uklart hvordan Norge vil stille seg til den kommende EU-operasjonen, og om de vil få en invitasjon til å bidra.