De er dyre, vanskelige å få ladet og foreløpig sjeldne på amerikanske motorveier.

Mens nærmere 80 prosent av alle nye biler i foregangslandet Norge er elektriske, er det tilsvarende tallet i USA bare seks prosent.

En gründerbedrift i Atlanta vil gjøre sitt for å snu dette.

– Vi har ett hovedmål, og det er å redusere klimagassutslippene, sier Steven Branch, som er daglig leder og partner i gründerbedriften Derek Automotive.

Gamle biler på strøm

Tidligere i høst lanserte president Joe Biden en ambisiøs satsing på elbiler.

GAMMEL OG NY: En MG-B cabriolet fra 1970-tallet er blitt omgjort til elbil. Foto: Frode Hoff / TV 2

Blant annet ble det bevilget nesten 50 milliarder kroner for å bidra til bygging av ladestasjoner langs USAs 80.000 kilometer med motorveier.

Men dette arbeidet vil ta flere år. Og til tross for at regjeringen i august også åpnet for skattelettelser ved kjøp av elbiler, er kjøretøyene fortsatt altfor dyre for de fleste amerikanere.

Derek Automotive har derfor startet en storstilt satsing på å bygge om vanlige biler til å bli elektriske.

– Det fins over 300 millioner bruktbiler her i USA. Hvis vi kan konvertere noen av disse til å bli elektriske, vil det føre til at mange flere vil ha råd til dem, sier Branch til TV 2.

Som eksempel viser han en snerten MG-B sportsbil fra 1970-tallet, som nettopp har fått elektrisk drivverk.

– Ombyggingen koster rundt 13.000 dollar, sier Branch, som håper subsidier fra myndighetene kan presse prisen ytterligere ned.

Evighetsmaskin

Atlanta-bedriften ønsker imidlertid flere bein å stå på, og lanserer nå også sin første egenproduserte elbil. Avani E4 er en stor familie-SUV med batteripakke på rundt 90 kW.

REVOLUSJONERENDE: Foreløpig går bilene fra Derek Automotive kun på strøm, men så snart den nye Proteus-motoren er i produksjon, vil alle kjøpere får tilbud om etterinstallering. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den produseres foreløpig i Kina, og målet er å ha rundt 24.000 biler på veiene i løpet av de neste to årene.

Men Derek Automotive tror ikke at ren batteridrift er det som kommer til å få amerikanerne til å kjøre mer klimavennlig.

Den store nyvinningen deres er en patentert kontraroterende forbrenningsmotor som fortløpende skal lade batteriene mens man kjører.

Motoren, som er utviklet i samarbeid med universitetet Georgia Tech, går på naturgass eller biodrivstoff og har en vekt på kun 36 kilo.

Ifølge Branch er den så effektiv at den ved hjelp av kun 20 liter naturgass skal kunne produsere nok strøm til å drive bilen i opptil 3500 kilometer.

– Jeg tror det vi har her, er en game changer, sier Branch til TV 2..

– Den har et netto karbonavtrykk på nesten null.

Svarte millionærer

I tillegg til klimakampen, har gründerbedriften i Atlanta ett annet mål: Å jevne ut forskjellene mellom svarte og hvite i Georgia.

UTJEVNE FORSKJELLER: Georgia en USAs delstater med størst afroamerikansk befolkning. Steven Branch og Derek Automotive ønsker å bruke sin elbilsatsning til å utjevne forskjeller. Foto: Frode Hoff / TV 2

Bedriften er allerede heleid av afroamerikanere og ønsker nå å tiltrekke seg svarte som investorer, forhandlere og mekanikere.

– Målet vårt er å skape 10.000 svarte millionærer, sier han.

Han er ikke redd for konkurransen fra etablerte selskaper som Tesla. Tvert imot håper han Tesla kommer til å ønske å bruke deres teknologi, så snart vidundermotoren Proteus settes i full produksjon.

– Vi har veldig mange som banker på døra hos oss nå, fordi ryktet om hva vi driver med sprer seg. Vi er en liten bedrift, men vi tenker strategisk og smart. Om ti år tror jeg vi vil være blant de ledende bedriftene i USA på klimavennlig teknologi.