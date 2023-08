Varmerekord når nye høyder: – Nok et drypp

NY REKORD: En værballong i Sveits måtte rekordhøyt opp i lufta før den målte null grader. Bildet viser en annen værballong som ble sendt opp av det amerikanske luftforsvaret i 2022.A U.S. Foto: Caroline Brehman/Pool Photo via AP

En værballong måtte helt til 5.300 meter før det ble null grader. Nok et tegn på at den globale oppvarmingen står på trappene, mener klimaforsker.

Sommeren er snart over, men fortsatt herjer det kraftige skogbranner i Hellas. Flere varmerekorder ble slått, og tusenvis av mennesker måtte evakuere fra blant annet ferieøya Rhodos.

For ikke mange dagene siden ble nok en dyster rekord slått.

En værballong fra det meteorologiske instituttet i Sveits måtte opp til 5298 meter før temperaturen falt til 0 grader, skriver The Guardian.

Det er det høyeste som er målt siden målingene begynte i 1954. Forrige rekord ble satt i juli i fjor, på 5184 meter.

Et drypp i det store havet

De siste tiårene har klimaendringene ført til at nullgraderslinjen har steget betydelig hvert år, konkluderer instituttet. Den nye rekorden må også ses på som en konsekvens av sommerens hetebølger.

Klimaforsker i NORCE og ved Bjerknessenteret, Erik Kolstad, lander også på samme konklusjon.

– Det er nok et lite drypp i det store havet som heter klimaendringer.

Klimaforsker Erik Kolstad ved Bjerknessenteret i Bergen spår en tørr vår med høyere temperaturer over hele Norge. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det er et symptom på at det er uvanlig varm. Ikke bare nede ved bakken, men langt opp i luftsøylen .

Han legger til:

– Det er sånne ting vi ser hele tiden. Varmerekorder blir stadig vekk slått, mens kulderekorder blir sjeldnere og sjeldnere. Det som skjedde med værballongen er det vi har snakket om i mange år, som nå har kommet, sier han.

En forsmak

Det ekstreme været som herjet i sommer vil ikke gi seg med det første, tror Kolstad.

– Det blir ikke nødvendigvis like ille hver eneste sommer, men på lengre sikt vi se mer av dette. Det er en forsmak og en konsekvens på hva som venter.



Ved vinterstid blir det mindre av kulderekorder, og heller mer regn og milde temperaturer, forklarer han.

HETEBØLGE: Italia er et av landene som har vært utsatt for hetebølge. Bildet viser folk som leker og avkjøler seg ved en fontene i Italia for noen dager siden. Foto: REUTERS/Yara Nardi

Ekstremværet har likevel ført noe positivt med seg, mener Kolstad.

– Vi har prøvd å fortelle om dette i mange tiår. Det er først når det blir konkret at det blir virkelig for folk. Det er mye mer virkelig når du ser at skogene brenner, mye mer virkelig enn at jeg sier det kommer til å brenne, sier han.

Det blir bare viktigere og viktigere å få ned utslippene, forklarer Kolstad.

– Dette er noe vi må leve med, og det kommer til å bli verre. Uansett hva vi gjør blir det verre i noen tiår fremover.



Likevel mener han at det ikke er grunn til å gi opp.

– Jo raskere vi klarer å snu trenden, jo bedre blir det på sikt. Man har god grunn til å være pessimist, men det er ikke riktig å gi opp.