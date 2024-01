Var verdens øyne og ører på Gaza – ble hentet ut

24 år gamle Motaz Azaiza har blitt verdens øyne inne på Gaza med sine daglig oppdateringer til sine over 18 millioner følgere på Instagram.

– Det å forlate Gaza har vært den vanskeligste avgjørelsen i mitt liv, sier Motaz Azaiza i sitt første TV-intervju med Al Jazeera.



Journalisten har vokst opp på Gazastripen og husker mange tidligere kriger.

Men ingenting som denne.

7. oktober gikk Hamas til angrep på Israel, hvor over 1200 mennesker ble drept og 240 gisler ble tatt. Israel valgte å gå til motangrep. Det endret alt for Motaz.

– Jeg rykker alltid ut på hendelser, og gjorde det samme 7. oktober. Men dette ble til en hendelse som aldri tok slutt, forteller Motaz til Al Jazeera onsdag.

Evakuert fra Gaza

Krigen på Gazastripen har vart i over 100 dager. Dødstallene fortsetter å stige dag for dag, og er nå oppe i over 25.000 drepte ifølge lokale helsemyndigheter.

I 107 dager dekket Motaz krigen, helt til han tirsdag meldte på sin egen Instagram at tiden var inne for å ta av seg pressevesten og forlate Gaza.

– Dette er siste gang dere ser meg med denne tunge og stinkende pressevesten. Jeg har bestemt meg for å evakuere, sa Motaz i videoen.



I kommentarfeltet er det flere tusen som hyller Motaz som en helt og takker han for det arbeidet han har gjort.

Fotojournalisten har nå evakuert til Qatar. Han reiste i et qatarsk militærfly fra Egypts Al Arish internasjonale lufthavn tirsdag.

– Jeg evakuerte av flere grunner. Jeg kan ikke fortelle alt nå, sier han.



Til Al-Jazeera forteller fotojournalisten at avgjørelsen kom etter at israelske styrker okkuperte nabolaget hvor han bor.

– Det er mange grunner til at jeg dro. Den humanitære situasjonen ble svært krevende. Hver dag måtte jeg bruke flere timer på å få tak i rent drikkevann og mat. Det gjorde også arbeidet mitt som journalist svært krevende, forteller han.



Det er fortsatt ikke kjent hvordan han klarte å forlate Gaza eller hvorfor han ble evakuert.

– Internett eksisterer nesten ikke på Gaza. Jeg kunne fort bruke to dager på å laste opp videoer slik at verden skulle få se hva som skjedde, sier Motaz.



Qatar har spilt en sentral rolle som forhandlingspart mellom Hamas og Israel.

Til Qatar-baserte Al Jazeera sier Motaz at han etter hvert opplevde at folk begynte å bli mettet på krigen.

– Arbeidet mitt er ikke over, men jeg følte at det var på tide å forlate Gaza og dra ut til resten av verden for å legge et press fra den andre siden. Det er på tide at verden står opp mot okkupasjonsmakten Israel, sier Motaz.

Mistet familie, kolleger og venner

Motaz dekning av krigen på Gaza bestod av ufiltrerte videoer tett på mennesker som ble rammet av israelske luftangrep.



– Det jeg så fikk også dere se. Jeg ville at det skulle være så ekte som mulig, sier han.



Han mener journalister har vært mål under denne krigen.

– Jeg har tidligere ikke følt meg utrygg som journalist på Gaza. Under denne krigen var det målrettede angrep mot flere journalister, forteller han.

Han forteller at han ukentlig har mistet familie og venner.



– Et helt nabolag hvor flere i familien bodde ble angrepet av israelske raketter. 18 familiemedlemmer i et område døde, sier han.

SORG: Palestinere sørger etter at familiemedlemmer ble drept i et israelsk angrep. Bildet er fra det europeiske sykehuset i Khan Yunis sør på Gaza. Foto: AFP / NTB

Motaz Azaiza forteller at han ikke fikk tatt farvel med flere av dem.

– Det er mennesker jeg aldri får se igjen. Det var bare kroppsdeler igjen av dem, sier Motaz.



Det har vært en rekke internasjonale reaksjoner på forholdene til journalister på Gaza.

Minst 82 journalister og medieansatte har blitt drept på Gaza siden krigen startet, ifølge CPJ.

De lokale journalistene er de eneste som kan rapportere om det som skjer inne på Gazastripen. Ingen internasjonale journalister kommer inn.

Spesielt hardt rammet er Al Jazeeras korrespondent Wael Dahdouh som mistet konen, tre barn og et barnebarn.

Korrespondentens sønn, Hamza Dahdouh, og fotograf Mustafa Thuria satt i en bil som ble angrepet av en israelsk drone i Rafah helt sør på Gazastripen 7. januar.

– De siste jeg mistet var Hamza og Mostafa. To gode og nære venner. Mostafa var min dronefotograf, forteller han.

Beskriver opplevelsene

Siden starten av krigen har fotojournalisten fått millioner av følgere på flere plattformer.

På Instagram vokste følgerne fra rundt 27. 000 til over 18 millioner på de over 100 dagene med krig, ifølge Al Jazeera.

Gjennom linsen til Motaz fikk seerne se grafiske bilder som blant annet viste skadde barn, ødeleggelser og mennesker på flukt.

– Jeg husker alt veldig godt, men det er vanskelig å beskrive inntrykkene.

SJOKK: Et palestinsk barn reagerer på et dødsfall inne på et sykehus i Khan Younis. Foto: MOHAMMED SALEM

En hendelse som gjorde spesielt inntrykk var da han så en gravid kvinne som var drept.

– Moren hadde blitt skadet i et angrep. Magen var åpen, og babyen lå utenfor magen med skader. De var begge døde, sier han.



Han forteller også at han aldri vil glemme alle barna han møtte, mødre som hadde mistet sine barn, foreldreløse barn og lyden av mennesker som skriker.

RUINER: En mann går gjennom ødelagte bygg på Gazastripen. Foto: Adel Hana

Fotojournalisten har også vært tett på sine nærmeste i nød. Han forteller om en venn som lå under ruinene.



– Vi kunne høre og se han, men vi hadde ikke utstyr til å grave han ut. Vi prøvde så godt vi kunne, og etter utallige forsøk klarte vi det.



Motaz forteller at han kjente adrenalinet pumpe i det de hastet av gårde til sykehuset med kompisen.

– Han hadde fortsatt puls da vi fikk han ut, men det var for sent. Han døde, sier Motaz.



Frykter en ny nakba

Ifølge FNs Høykommisær for flyktninger (OCHR) er nå over 85 prosent av befolkningen internt fordrevet på Gaza.

– Det er stor mangel på mat og det er lite nødhjelp som slipper inn. Spesielt nord på Gaza er situasjonen svært krevende, forteller Motaz.

Han forteller at nødhjelpen ikke slipper inn nord på Gaza fordi de israelske styrkene ønsker at folk skal forlate området.

– Folk frykter en ny nakba og er ikke villige til å forlate områdene sine. Det er ikke mange igjen nord på Gaza, men de som er igjen lever under svært krevende forhold, forteller han.

Under Nakba i 1948 ble over 700.000 palestinere fordrevet.

NAKBA: Dette bildet ble publisert 15. september 1948 og viser noen palestinere returnere til landsbyen deres.

De massive ødeleggelsene og fordrivelsen av befolkningen mot sør, skaper frykt blant palestinerne om at Israel planlegger å drive dem ut av landet og ikke vil la dem komme tilbake.

– Om det betyr døden så vil vi bli værende i vårt land. Vi er ikke villige til å miste et eneste landområde til. Vi kan ikke overgi landet vårt, men det betyr også at sivile liv går tapt, sier han.

– Alt dette for å oppnå vår frihet. Vi vil bo i vårt land, men vi trenger hjelp til det. Akkurat nå kjemper vi alene, sier Motaz.

Tror dette er slutten for Netanyahu

I Israel vokser misnøyen mot statsminister Benjamin Netanyahu.

Fortsatt er det israelske gisler igjen på Gaza og flere mener statsministeren ikke gjør nok for å få frigitt disse.

UNDER PRESS: Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under hardt press fra egen befolkning. Foto: Maya Alleruzzo

Motaz forteller at han ikke pleier å uttale seg politisk fordi det ikke er hans felt, men at han mener denne krigen kan bety slutten for Netanyahu.

– Han prøver å redde sitt politiske liv ved å tilintetgjøre oss. Han prøver å overtale israelere om at de er i krig og at han gjør dette for sitt folk, mener Motaz.

Statsministeren har så langt ikke tatt på seg noe personlig ansvar for sikkerhetssvikten som førte til at Hamas kunne gjennomføre et overraskende angrep den 7. oktober, skriver nyhetsbyrået Reuters.



Netanyahu har en rekke ganger uttalt at Israel ikke kommer til å slutte å kjempe før landet har sikret seg «full seier».



– Vi ønsker bare fred, men det det er ikke sikkert at den neste israelske lederen kommer til å være noe bedre en Netanyahu, sier han.

Motaz avslutter intervjuet med å takke alle som har stått opp for palestinere under denne krigen.

– Takk til alle frie land som står opp for oss om det bare er med ord eller en bønn. Det kommer vi ikke til å glemme. Vi ønsker fred og at ingen noen gang må oppleve det vi har gått gjennom, avslutter han.