Var savnet i seks år: – Jeg løy til politiet

Den nå 17 år gamle Alex Batty fra Storbritannia var savnet i mer enn seks år.

Da han som elleveåring var på ferie i Spania, ble han kidnappet av bestefaren og moren. Hans bestemor, som var Battys juridiske verge, trodde han kunne ha blitt ført til Marokko.

Men plutselig dukket han opp i nærheten av den franske byen Toulouse forrige uke.

Han fortalte det franske politiet om sin spesielle fluktrute: Han krysset fjellkjeden Pyreneene og skal ha overlevd i fire dager på mat han fant underveis.

AVHØRT: Ved denne politistasjonen i den franske byen Revel ble Alex Batty avhørt forrige uke. Foto: Stephan Mahe / Reuters

Nå viser det seg at han løy til politiet om flukthistorien.

– Ingen venner eller sosialt liv

I et intervju med den britiske tabloidavisen The Sun, har Batty for første gang fortalt sannheten om hvorfor, og hvordan, han dro hjem.

For omtrent et år siden skal tenåringen ha tenkt på en rømningsplan for å realisere drømmen om å bli elektroingeniør.

– Jeg tror ikke min mors livsstil hadde plass til den drømmen, sier han til The Sun.

Han forteller om en mor som angivelig var svært regjeringsfiendtlig og en såkalt «anti-vax», altså en som motsetter seg vaksinasjoner.

SKEPTISK: Moren til Alex Batty var angivelig skeptisk til både regjeringen og vaksiner. Foto: Efrem Lukatskyj / AP Photo / NTB

– Hun var redd for at hvis jeg dro hjem igjen og fikk ID-kortet mitt, ville jeg bli satt under overvåking. Mantraet hennes var «du blir en slave av systemet».

Ifølge franske myndigheter levde Alex «et nomadeliv» sammen med moren og bestefaren. De skal gjennom årene ha levd i åndelige samfunn i Frankrike, Spania og Marokko.



– Vi var alltid i bevegelse. Ingen venner, ikke noe sosialt liv, og ingen jobb eller studie, forklarer han.

I seks år gikk han ifølge seg selv ikke på skolen og hadde bare en jevnaldrende venn, en spansk jente han møtte på en kaffebar.

INGEN VENNER: Batty forklarer at han nærmest ikke hadde noen venner på grunn av all flyttingen. Foto: Frédéric Hambye

Han lærte seg språk, matematikk og programmering selv da han fikk tak i en lærebok.



Men bøker var ikke nok. Drømmen om å bli elektroingeniør tok overhånd.

Da moren hans nylig bestemte seg for å flytte til Finland, fikk 17 år gamle Alex Batty nok og bestemte seg for å gripe sjansen.



Lurte belgisk ektepar

La oss skru tiden tilbake til høsten 2021.

Batty, moren og bestefaren hadde siden 2017 bodd i Marokko, Spania, og Frankrike. Nå ville de nok en gang flytte på seg, men ikke for langt.



Valget falt på det idylliske huset til belgiske Frédéric Hambye og Ingrid Beauve i den franske landsbyen Camps-sur-l'Agly.

IDYLL: Dette feriehuset i den fransk fjellandsby tilhører et belgisk ektepar. Alex Batty oppholdt seg ofte her. Foto: Matthieu Rondel / AFP

Det belgiske paret flyttet dit bare noen måneder før Batty og familien ankom, etter å ha gitt seg i jobbene sine i Belgia. Håpet var å drifte huset som en gîte, et feriehus.

Med knapt femti innbyggere var landsbyen perfekt for den lille familiens åndelige livsstil.



– Vi vil gjøre det klart for offentligheten hvilken rolle vi hadde i historien om Alex Batty, som for oss var kjent som «Zach» fram til forrige torsdag.

Slik starter ekteparet en pressemelding som kom denne uken. For etter at det ble kjent at Batty oppholdt seg hos dem, har det haglet med beskyldninger om at ekteparet bidro til å skjule tenåringen.

FJELLANDSBY: Her, i Camps-sur-l'Agly, oppholdt Alex seg. Foto: Matthieu Rondel / AFP

Men hvorfor kjente de tenåringen under navnet Zach?

Jo, både Batty, moren og bestefaren hadde sjekket inn under falske navn. Det gjorde de trolig på andre tilfluktssteder, for å unngå å bli gjenkjent.

Det ble avtalt at gutten skulle oppholde seg i fritidsboligen noen dager i uken, og hjelpe til med å vedlikeholde boligen mot kost og losji. Moren og bestefaren skal ha oppholdt seg i andre boliger i nærheten.

– «Zach» jobbet omtrent tjue timer i uken. Han hadde fri tilgang til kjøleskapet og elsket å lage mat, skriver de i pressemeldingen.

– Han fulgte ofte med oss til markedet på søndager og deltok til og med i familielivet vårt.

ØDE: Det er bare femti innbyggere i den lille fjellandsbyen. Foto: Matthieu Rondel / AFP

Fra 2021 til sommeren i år, var Batty en fast gjest hos dem.

– Sist gang Zach/Alex kom hjem til oss var tidlig i sommer. Vi tror han satte pris på stabiliteten og tryggheten vi representerte for ham. Han var helt fri til å komme og gå som han ville, skriver ekteparet.

De forteller at de var ivrige etter å hjelpe ham, og oppmuntret ham til å lære og studere mer.

– Han viste mange ferdigheter innenfor IT, og han ytret selv et ønske om å dra tilbake på skolen.

BODDE HER: Det belgiske ekteparet har sluppet inn fotografer i feriehuset. Foto: Matthieu Rondel / AFP / NTB

For å dra tilbake til skolen måtte han ha legitimasjon. Da ekteparet ble gjort oppmerksom på at han ikke hadde det, tilbød de seg å ta ham med seg til det britiske konsulatet.

– Men han fortalte oss at han ville finne en måte å returnere til Storbritannia på egen hånd for å få nye papirer og begynne å studere igjen.

Og det var nettopp det han gjorde.

Derfor løy han

Etter at Alex Batty var i feriehuset til det belgiske ekteparet i sommer, oppholdt han seg trolig sammen med moren.

Han ytret ønsket om å dra tilbake på skolebenken tidligere i høst.

– Mamma var egentlig ikke åpen for andres meninger, mens bestefar er mer en lytter. Han sa alltid: «Jeg vil at du skal gjøre det som er best for deg.» Han sa hele tiden: «Grunnen til at jeg ble med deg er for å sørge for at du var glad og frisk med tak over hodet», sier Batty til The Sun.

VILLE LÆRE: Alex Battys største drøm er å bli elektroingeniør. Det er det belgiske ekteparet som selv har sensurert disse bildene. Foto: Frédéric Hambye

Da moren fortalte han at hun ville flytte, helst til Finland, bestemte han seg for at det var nå eller aldri, dersom han skulle oppfylle drømmen.

Umiddelbart etter at han ble funnet i Toulouse forrige uke, fortalte han at han hadde vært på flukt i fire dager, og kun overlevd på mat han fant langs veien.

Men det stemte ikke. Han hadde vært på flukt, men bare i to dager.

Han hadde fylt en ryggsekk med fire T-skjorter, tre par bukser, sokker, bukser, et skateboard, en lommelykt, 100 euro og en sveitsisk kniv.

Målrettet begynte han å gå mot Toulouse – og friheten.

PÅ VEI: Langs denne veien gikk Alex Batty målrettet mot Toulouse. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Men han var opptatt av å sikre at moren og bestefaren hans ikke ble sporet opp av politiet, da han fryktet at de kunne bli arrestert og mistenkt for kidnapping.

Så han fant opp en historie om å gå i fire dager gjennom fjellet for å stoppe politiets spor etter dem.

– Jeg har løyet for å prøve å beskytte mamma og bestefar, men jeg innser at de sannsynligvis kommer til å bli tatt uansett, erkjenner han.

Manchester-politiet opplyste fredag at gutten er blitt avhørt og at politiet nå starter etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.



Batty vandret mer enn tre mil over to dager forrige uke, før en leveringssjåfør så ham bære på et skateboard klokken 03.00 og stoppet.

FANT ALEX: Denne sjåføren stoppet Alex Batty langs veien midt på natten. Foto: Justin Davis / AFP

Han lot gutten bruke telefonen sin til å sende en melding til bestemoren.

«Hei bestemor, Alex, vennligst hent».

Å gjenforenes med bestemoren i hjembyen Manchester var følelsesladet, sier Batty til den britiske avisen.

– Jeg skalv av glede da jeg så henne.