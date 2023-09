Kampane ved fronten er så intense at dei såra soldatane ofte må vente til nattemørket før dei kan fraktast i tryggleik.



Tidlegare same dag:

Sanitetssoldat Vasylynia frå den 80. luftangrepsbrigaden tar eit trekk av sigaretten.

Dei intense tordendrønna affiserer henne ikkje.

Eit par raske tastetrykk, og nok ei lavmælt talemelding går ut til evakueringspunktet nærare fronten.

SPENT: Vaselynia er konstant på telefonen for å få vite når soldatane kan evakuerast frå fronten. Foto: Simen Askjer / TV 2

I hagen står ei kamuflert Starlink-antenne og sørger for livsviktig kontakt mellom evakueringspunkta.

TV 2 får beskjed om å vere mest mogleg under taket som dekker gardsplassen; russiske dronar er nemleg observert over området,

Septembersola sender lysstrålar gjennom mange hol i taket, det er ikkje lenge sidan ein russisk granat trefte like ved.

Ein vislande lyd over oss får alle til å stanse opp – smellen ikkje langt unna fortel at vi er innanfor rekkevidd av russisk artilleri.

Kampane som rasar gjer at dei skadde soldatane ved fronten må vente.

Verva seg etter Maidan

Evakuering kan koste nye liv, og er framleis for farleg, forklarar Vasylynia.

Det var Maidan-protestane i 2014 som fekk medisinstudenten til å verve seg til hæren.

Sjølv ikkje etter den russiske fullskalainvasjon i 2022 angrar ho.

– Eg elskar jobben min.

Men kampane ved fronten er for heftige til å evakuere skadde. For kvar time som går, aukar risikoen for at nok ein såra soldat døyr.

Dag blir til kveld, og så kjem meldinga om at den første pasienten er på veg.

Rutinerte hender trekker opp antibiotika og smertestillande. Sprøyter, bandasjar og anna medisinsk utstyr blir klargjort.

KLAR TIL DYST: Alle sanitetssoldatane veit kva dei skal gjere for å vere klare. Foto: Simen Askjer / TV 2

Med eit brøl rullar ein australskdonert Bushmaster brått opp utanfor porten, bakdøra går opp.

To soldatar hoppar ut og hjelper ein tredje forsiktig over i ei varevogn som fungerer som ambulanse.

Soldaten har ein bandasje kring magen. Han forklarer at ei kule trefte håndgranata hans.

No trur han at ei granatsplint har skore seg inn i kroppen.

Etter ei kjapp undersøking vrenger varebilen ut porten og set kursen mot eit feltsjukehus.

Må vente lenge på hjelp

Så aukar drønna i intensitet. Klokka går mot midnatt utan at fleire skadde kan evakuerast.

Men med eitt, same prosedyre som sist.

Hektisk aktivitet under taket, lyskjegler sveipar over plassen og nok ei panservogn svingar opp.

I SKJUL: TV 2 møter skadde soldatar saman med sanitetssoldater fra den 80. brigade nær Bakhmut. Foto: Oleksandr Techynskyi

Misha børstar murpuss av håret og bøyer seg ned bak bilen og kastar opp. Eksplosjonane som trefte han, har tydelegvis gitt han ein alvorleg smell.

Ein kraftig kar med kallenamnet pappa sit på benken ved sida av bilen. Mannen ler og pratar usamanhengande. Han forklarer at han var like ved då Misha vart treft av eksplosjonen.

Store smerter

– Eg sto så nære at eg også blei smitta!



Vasylynia prøver å roe pappa ned, og dessutan å finne ut om han har tatt noko smertestillande.

– Nei, men Allah Akhbar-gjengen har gitt meg noko, ler han og refererer til tsjetsjenarane som slåst på russisk side.

Mannen jamrar seg når desinfiserande væske reinsar såret i lysken.

HALLUSINASJONAR: Soldaten med kallenamnet «Pappa» fortel om raude damer som dansar i synsfeltet og om ein merkeleg knirkelyd i hovudet. Han vart truffe av samme eksplosjon som sende «Misha» hovudstups inn i ein murvegg. Foto: Simen Askjer / TV 2

Om det er medisinen som begynner å virke, eller hjerneristinga som snakkar, er uklart; «Pappa» legg ut om korleis han slost mot fienden.

– Han ville drepe meg, men så hoppa eg ut med maskingeværet mitt. Eg tok ein, men den andre sprang sin veg!

Etter undersøking og bandasjering av pasientane set bilen kursen mot eit feltsjukehus.

Misha klagar over at han frys. Ikkje så rart sidan han måtte vente ein dag på evakuering.

SURRETE: Soldaten til høgre fortel om hallusinasjonar og rare fargar i synsfeltet. Foto: Simen Askjer / TV 2

«Pappa» fortel om hallusinering og synsforstyrringar.

– Det er merkeleg, seier han. Det knirkar i hovudet mitt og eg ser ei raud dame som dansar framfor auga mine.

Venta granatsplint – fann kule

Inne på det loslitne feltsjukehuset avslører røntgenbilete at det slett ikkje var ein granatsplint som hadde gått inn i magen til den første av pasientane, men ei russisk kule.

RØNTGEN: På bilete kan ein tydeleg sjå eit objekt inni magen på soldaten. Foto: Privat
KULE: Det soldaten trudde var en granatsplint viste seg å vere ei kule. Foto: Privat

Misha skal vidare til eit betre sjukehus for å operere det knuste kinnbeinet.

Skadane gjer det vondt for å snakke. Han fortel at kampane sør for Bakhmut er knallharde, men er likevel optimistisk.

– Det går bra. Vi skal bryte gjennom.

Med alle tre på veg til sjukehus, kan Vasylynia ta ein liten pause.

STABILISERINGSPUNKT: Eit loslite bygg på ein hemmeleg stad fungerer som operasjonsrom for akuttkirurgi før pasientane blir sende vidare til sjukehus. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det beste ville vere om ingen vart skadd, medgir ho.

Men natta blir lang.

Ute ved fronten ventar stadig nye skadde soldatar på evakuering.