Var gift i 50 år – andre juledag tok Ebbe (81) livet av sin kone (80)

DREPT: Danske Mariann (80) og Ebbe Preisler (81) hadde et langt ekteskap med mye kjærlighet. Nå er ektemannen siktet for drap. Foto: Privat via TV 2 Danmark

Natt til tredje juledag får Louise Preisler en mail fra sin far, Ebbe. Brevet er sendt til venner og familie, og er et avskjedsbrev. Og samtidig en tilståelse:

«Jeg har i kveld og i natt tatt livet av Marianne og meg selv med åtte ganger dose metadon» står det.

Louise kaster seg på sykkelen og stormer inn på pleiehjemmet hvor moren, Marianne, hadde bodd de to siste årene.

– Hun er kritthvit, men varm i kroppen. Jeg er alene med henne og holder henne i hånden, forteller Louise til TV 2 Danmark.

Der og da er hun sint på faren. Sint fordi hun måtte velge hvem hun skulle dra til denne natten. Moren på pleiehjemmet, eller faren hjemme hos seg selv.

Pleietrengende

Moren til Louise hadde parkinsons og var dement. Den siste tiden har vært svært vanskelig med mye smerter og redsel. Faren, Ebbe, passet på konen hver dag.

– Hun kunne ikke klø seg på nesen, hun så forferdelige syner, hun kunne ikke snakke med oss, og hun hadde smerter. Det var så uverdig, sier datteren.

Derfor har både hun og broren også forståelse og respekt for valget faren gjorde.

– Det den største kjærlighetserklæring og gave han kunne til sitt livs kjærlighet, sier Louise. Hun forteller at de i familien hadde vært åpne om at ekteparet var for aktiv dødshjelp og at de ønsket og dø sammen.

Skrev kronikk

Ekteparet har vært sammen i 50 år. I september skrev de sammen en kronikk i avisen Politiken. Der beskrev de hvordan det var å leve med så alvorlig sykdom, og at det i visse tilfeller kan være bedre å få dø.

«Min kone og jeg vil gjerne ha et par dødelige piller, slik at vi en dag kan ta dem fram. Se hverandre kjærlig i øynene og si: Farvel min elskede. Takk for alt».

Både Mariann og Ebbe slet med sykdom de siste årene. Ebbe tok var på sin pleietrengende kone til det siste. Foto: Privat via TV 2 Danmark

I avskjedsbrevet står det at de hadde tenkt å vente med å dø til over nyttår, men andre juledag hadde det vært så fint lys på rommet til Marianne, at faren tenkte at dette var det rette øyeblikket.

Overlevde og ble siktet

Etter å ha gitt den dødelige dosen, dro han hjem for å ta livet av seg selv. Men Ebbe døde ikke. Han ble funnet bevisstløs, og innlagt på sykehus.

Onsdag ettermiddag ble han formelt siktet for drap. Torsdag kom han til bevissthet igjen.

Fengslingsmøtet fredag er utsatt til lørdag på grunn av helsetilstanden til Ebbe, skriver TV 2 Danmark.

– Jeg vet at det er drap. Men det er ikke sånn jeg ser det. Jeg ser det som en kjærlighetserklæring. Det er derfor det er viktig at det kommer fram at det er derfor han gjorde det, sier Louise.

Louise Preisler leser kronikken hennes foreldre skrev i september. Foto: TV 2 Danmark

Både Louise og broren har insistert på åpen rett, og at mediene omtaler foreldrene med fullt navn og bilde.

Hjelp til å dø

Debatt om aktiv dødshjelp eller assistert selvmord dukker opp med jevne mellomrom både i Norge og Danmark. I mai behandlet Folketinget et forslag om å tillate aktiv dødshjelp i Danmark, uten at det ble vedtatt.

Aktiv dødshjelp er når en lege aktivt avslutter en pasients liv. I Europa er aktiv dødshjelp lov i Nederland, Luxembourg og Belgia, mens det i Sveits, Spania og Tyskland er lov med assistert selvmord under enkelte omstendigheter.