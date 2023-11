Våpenhvilen kan bli utvidet med 1-2 dager

Egyptiske myndigheter melder ifølge Reuters at våpenhvilen mellom Hamas og Israel kan bli utvidet med 1-2 dager.

Det ble opprinnelig avtalt våpenhvile i fire dager.

Diaa Rashwan fra Egypts statlige informasjonstjeneste sier i en uttalelse at det lørdag ble holdt omfattende samtaler med alle involverte parter om en forlengelse.

Samtalene beskrives som positive.

«Det betyr løslatelse av flere», skriver Rashwan.

I en tale fra Det hvite hus fredag, sa USAs president Joe Biden også at fredagens løslatelse «bare er en start». Han har vært i kontinuerlige samtaler med både Egypt og Israel i lang tid.

– Jeg har konsekvent presset på for en våpenhvile i kampen, av to grunner: For å utvide den humanitære hjelpen inn til Gaza og for å sikre løslatelsen av gisler, sa Biden.

GJENFORENT: Familien Asher ble gjenforent fredag, da de første Hamas-gislene ble løslatt. Avis Asher (2,5), Raz Asher (4,5) og mamma Doron var alle i fangenskap i sju uker. Foto: GPO News

13 eller 14 israelere lørdag

Hamas løslot fredag 13 israelske gisler, som en del av den eksisterende avtalen. I tillegg ble et filippinsk og ti thailandske gisler løslatt.

Israel svarte med å slippe fri 39 palestinere som er blitt tatt til fange under krigen.

Egypt har uttalt at Hamas lørdag skal løslate 14 israelske kvinner og barn til, ifølge Reuters. En talsmann for det israelske forsvaret sier imidlertid til TV-kanalen BFMTV at det er snakk om 13 gisler.

Det er fremdeles uvisst hvor og når disse gislene utleveres til egyptiske myndigheter.

Israelske myndigheter planlegger å løslate 42 palestinere lørdag.

– Jeg drømte at vi kom hjem



Fire år gamle Raz Asher var en av dem som ble løslatt fredag.

– Jeg drømte at vi kom hjem, sa hun, mens hun satt i sin fars armer på en sykehusseng etter at hun, søsteren og moren ble løslatt.

– Nå kan drømmen bli sann, svarte faren Yoni.

Totalt er det avtalt at Hamas skal løslate 50 av gislene som ble tatt til fange da Hamas angrep Israel 7. oktober. Israel har forpliktet seg til å løslate 150 palestinere.



61 lastebiler med nødhjelp

Røde Kors melder at det er sendt 61 lastebiler med nødhjelp inn til Nord-Gaza lørdag. Det er den største leveransen siden krigens start.

Lastebilene fraktet blant annet mat, rent vann, varme tepper, medisiner og medisinsk utstyr.

– I den delen av Gaza har det ikke vært tilgang på elektrisitet, rent vann, tilførsel av mat, og ekstremt begrenset tilførsel av medisinske hjelp, helt siden konflikten eskalerte den 7. oktober, sier Håkon Jakob Røthing i Røde Kors.