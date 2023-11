Våpenhvilen mellom Israel og Hamas gikk ut torsdag morgen. Lenge var det stor fare for at kamphandlingene gjenopptas.

Natt til torsdag så det lenge ut til våpenhvilen på Gazastripen kunne være over, da partene ikke så ut til å lande en ny avtale.

Torsdag morgen sier imidlertid begge parter at våpenhvilen forlenges. Ifølge Hamas utvides den med ett døgn.

Bekreftelsen kom i grevens tid, bare et kvarter før våpenhvilen utløp klokken 06.00.

Israels militære ledelse sier fredsavtalen fortsetter «i lys av forhandlernes anstrengelser for å fortsette prosessen med å frigi gislene, og betingelsene for våpenhvilen».

Hamas uttalte kort etter at også de var enige i at våpenhvilen fortsetter på syvende dag.

Klare til kamp

Tidlig torsdag morgen kom Hamas med en uttalelse som i første omgang hørtes urovekkende ut: De ba Hamas-styrkene i Gaza om å gjøre seg klare til kamp dersom våpenhvilen ikke fortsetter.

Men ordren gikk ikke ut på å angripe Israel klokken seks. I stedet ba de Hamas-styrkene fortsette å forholde seg til våpenhvilen helt til de får en offisiell beskjed om at det ikke lenger er våpenhvile.

Natt til torsdag hevdet Hamas at Israel hadde avvist deres forslag om å utlevere sju gisler, i tillegg til likene av tre andre.

Hamas hevder de tre ble drept i israelske angrep på Gazastripen før våpenhvilen trådte i kraft.

Avviser FN - lytter til USA

Det internasjonale presset er høyt, og rettes først og fremst mot Israel.

Amerikanske myndigheter har sendt utenriksminister Antony Blinken til Israel, og G7-landenes utenriksministre kom i natt med en uttalelse om at de støttet en forlenget våpenhvile. Gjennom natten har Israels utvidede krigskabinett hatt møter, mens forhandlere i Qatar jobber på spreng med Hamas.



Onsdag morgen meldte egyptiske medier at partene er enige om et utkast til utvidet våpenhvile.

FNs sikkerhetsråd hadde et møte onsdag, og i etterkant kom oppfordringen til Israel om at de skulle komme frem til en permanent våpenhvile.

Israel slo tilbake mot oppfordringen.

– Enhver person som støtter en våpenhvile, støtter egentlig Hamas' fortsatte terrorregime på Gazastripen, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan til FNs mektigste organ.

Forholdet mellom Israel og FN har blitt stadig kjøligere, så en avvisning av FNs inngripen er ikke spesielt overraskende.

– Enhver person som støtter en våpenhvile, støtter egentlig Hamas' fortsatte terrorregime på Gazastripen, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan til FNs mektigste organ.



USAs utenriksminister Antony Blinken ankom Tel Aviv tidlig torsdag på sin tredje reise til området etter angrepene den 7. oktober.

– I neste dagene fokuserer vi på å gjøre det vi kan for å utvide pausen i kamphandlingene så vi kan få flere gisler ut og mer nødhjelp inn, sa Blinken til pressen da han stoppet i Brussel.

Israel bryr seg kanskje ikke så mye om hva FN sier lenger, men de lytter til sin nærmeste allierte USA.

Og Blinken er helt klar på hva USA ønsker.

Godtok ikke liste over gisler

Den nye listen over gisler som skulle returneres ble lagt frem for det israelske krigskabinettet, og natt til torsdag ble det klart at de ikke godkjente den.

Hamas har levert en liste til Israel over gisler som Hamas vil frigi torsdag. Men listen oppfyller ikke israelske krav, melder den israelske kringkasteren KAN.

En israelsk kilde sier til kanalen at hvis Hamas ikke endrer på listen innen klokken 7 torsdag morgen, så kommer Israel til å starte opp igjen kampene.

Hamas skal ha tilbudt Israel sju levende gisler og tre døde gisler. De tre ble ifølge Hamas drept i israelske angrep på Gazastripen. Kravene fra Israel er minst ti gisler, og kvinner og barn skal prioriteres.

Israelske kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at hæren vil gjenoppta angrepet klokken 06.00 norsk tid hvis ikke myndighetene fikk en ny liste med gisler som kan frigis.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det også en utfordring å finne ut hvor mange palestinske fanger som skal løslates for hvert frigitte gissel. Hittil har avtalen vært tre fanger per frigitte kvinne eller barn.

Israel har tidligere sagt at landet er villig til å forlenge våpenhvilen med én dag for hvert tiende gissel som Hamas setter fri hver dag. Ifølge israelske tall er det fortsatt rundt 150 gisler igjen på Gazastripen.