Våpenhvile mellom Hamas og Israel har trådt i kraft

VÅPENHVILE: Palestinere går langs gatene i Khan Younis, sør på Gazastripen, under våpenhvilen fredag. Foto: Saleh Salem / Reuters / NTB

I løpet av våpenhvilen skal det løslates gisler og pågrepne fra begge sider.



Hamas har gått med på å løslate 50 gisler mot at Israel løslater 150 pågrepne palestinere.

Men ikke alle frigjøres fredag, opplyser utenriksministeren i Qatar i en uttalelse. Kun 13 gisler skal løslates av Hamas. Ifølge CNN skal Israel løslate sine første 39 palestinere.

Løslatelse av gisler og pågrepne skal nemlig skje puljevis gjennom dagene med våpenhvile.

Minst 40 land venter på at deres borgere skal bli løslatt.

Angrep på tampen

Natt til fredag har det foregått angrep like før den avtalte våpenhvilen.

Det har blant annet vært et israelsk angrep som skal ha rammet et boligområde i flyktningleiren Nuseirat i Gaza. Det er meldt om flere drepte i angrepet, skriver Al Jazeera.

I tillegg skal et indonesisk sykehus i Gaza blitt angrepet av israelske styrker torsdag kveld, opplyser Medical Emergency Rescue Commitee (MER-C).

– Israelske styrker angrep sykehuset med stridsvogner og ødela hele førsteetasje. Skadene er store, sier lederen i MER-C, Sarbini Abdul Murad, overfor Al Jazeera fredag morgen.

ANGREP: Det ble sett røyk over Gaza etter luftangrep før våpenhvilen fredag. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Ifølge Al Jazeera, har israelske styrker forsøkt å komme så tett innpå Gaza by før våpnene legges ned. Samtidig skal Hamaskrigere ha gjort klar stridsvogner til å rykke, før våpenhvilen stopper all militær aktivitet i 96 timer.



Hjelp skal slippes inn

Et av punktene i våpenhvileavtalen er at et større antall lastebiler med nødhjelp skal slippe inn på Gazastripen i løpet av de fire dagene.

Fredag ventes 200 lastebiler med nødhjelp over grensen, og minst fire lastebiler med drivstoff.

Behovet for drivstoff på Gazastripen er stort, blant annet for å holde sykehus i gang.

Tidlig fredag morgen kommer det meldinger om at lastebilene skal ha begynt å krysse grenseovergangen ved Rafah.

PÅ FLUKT: En palestinsk gutt som måtte flykte fra hjemmet sitt, sykler med eiendelene sine utenfor Nasser-sykehuset på Gazastripen under våpenhvilen. Foto: Saleh Salem / Reuters / NTB

Derfor ble den utsatt

Den midlertidige våpenhvilen, samt gisselavtalen, ble bekreftet natt til onsdag.

Det var først forventet at pausen skulle starte torsdag morgen, men natt til torsdag bekreftet Qatar at den etterlengtede våpenhvilen ikke ville tre i kraft før fredag.

En påstått årsak til utsettelsen er at avtalen ikke var formelt signert da den ble presentert natt til onsdag. I tillegg var det lovet at både Hamas og Israel skulle avklare hvilke gisler som skulle løslates i denne første omgangen.