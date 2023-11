Våpenhvile kan være nært forestående – dette betyr det

Mandag sa USAs president Joe Biden at han trodde en avtale om våpenhvile og frigjøring av gisler nærmet seg, og natt til tirsdag gir Hamas' øverste politiske leder samme signaler.

Hamas' øverste politiske leder, Ismail Haniyeh, sier ifølge Reuters at de har sendt sin respons på et avtaleforslag til tjenestepersoner i Qatar hvor store deler av Hamas-ledelsen befinner seg.

Qatars utenriksdepartement bekrefter at avtaleteksten er i sluttfasen, og at en avtale om våpenhvile er nær. Det skriver den israelske avisen Haaretz tirsdag formiddag.

– Forhandlinger

Avtaledokumentet skal være på seks sider, og inneholde mange detaljerte prioriteringer.

– Dette tyder på at man har sittet sammen i lang tid og forhandlet fram mulige løsninger. Det betyr at selv midt i den mest intense fasen av en krig der partene dreper hverandre, foregår det samtidig dialog fordi man har et interessefellesskap som partene kan enes om, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole, til TV 2.

PÅGREPET: Israelske styrker frakter pågrepne personer fra Gazastripen til Israel 20. november. Foto: Yossi Zeliger / Reuters

En avtale er ennå ikke bekreftet, og det er ikke kjent når dette eventuelt kommer til å skje. Men det kan skje fort.

Haniyeh sier ingenting om hvor lang våpenhvilen kan bli, ei heller hvor mange gisler som eventuelt må slippes fri. Men for hardt pressede ledere på begge sider er det viktig å vise humane sider.

– Viktig midlertidig seier

– Det er snakk om løslatelse av kvinner og barn, noe som gir avtalen et humanitært uttrykk, sier Heier.

Det sitter om lag 70 israelske kvinner og barn som gisler hos Hamas på Gazastripen. Man antar at disse da vil løslates i puljer over de neste dagene.

– For statsminister Benjamin Netanyahu, som er under sterkt press politisk, er dette en veldig viktig midlertidig seier, mener han.



Gevinsten kan være større enn tapet for begge parter, men ikke alle er like fornøyd med en pause i kamphandlingene.



– Sett med Hamas' øyne er det meste positivt, mener Heier.

De får vise at de gjør noe humant ved å løslate sårbare gisler, samtidig får de løslatt sine egne kvinner og barn fra israelske fengsler, og i tillegg kan de få pusterom til å omgruppert seg.

Militær misnøye

– Sett fra de militæres side, er ikke dette en avtale de vil være fornøyd med. En gissel- eller fangeutveksling vil bety noen dager med våpenhvile, og det er ugunstig sett fra IDFs side. Da kan Hamas omgruppere seg og forsterke seg der de nå er mest sårbare, sier Heier.

Minst 237 sivile og soldater holdes fanget av militante palestinere på Gazastripen etter at Hamas-soldater angrep det sørlige Israel 7. oktober. Fem er satt fri.



MILITÆREKSPERT: Tormod Heier er professo ved Forsvarets høyskole. Foto: Mathias Moen / TV 2

Ingen vet hvor de holdes, og israelske soldater har ikke lykkes med å finne dem nede i tunnelsystemene på Gazastripen.

– Viktig virkemiddel

– Grunnen til at de er gjemt så godt, er at gislene er det aller, aller viktigste strategiske virkemiddelet til Hamas med tanke på at gislene destabiliserer det innenrikspolitiske landskapet i Israel. De er et viktig symboltungt virkemiddel som Hamas bruker, mener Heier.

– Det er et viktig strategisk forhandlingskort for Hamas.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte flere av gislenes familier mandag kveld. Å få gislene trygt hjem er et «hellig oppdrag», sa han til familiene.



Statsministeren har vært utsatt for rasende kritikk fra de pårørende som mener han risikerer livene deres ved. Demonstranter krever statsministerens avgang og klandrer Netanyahu for situasjonen Israel nå befinner seg i.

Det er forventet at en eventuell avtale kommer til å kunngjøres av Qatar.