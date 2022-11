Våpen, overvåkning og trusler preger valgkampen

STORMINGEN AV KONGRESSEN: Medlemmer av Oath Keepers på østfronten av US Capitol 6. januar 2021, i Washington. Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

– Hver dag bruker jeg en betydelig mengde ressurser bare for å gi folk tillit til at de kan stemme trygt, sa sheriff Paul Penzone:

– Og det er absurd!

Penzone, som er sheriff for Arizonas største fylke, Maricopa, måtte skjerpe sikkerhetstiltakene ved fylkets valgurner– bare dager før mellomvalget i USA 8. november.

Væpnede borgervernere

Fredag 21. oktober mottok sheriffkontoret varsler om selvoppnevnte valgobservatører som overvåket velgere som benyttet seg av valgurner for forhåndsstemmer, skrev CBS News. Flere ikledd paramilitære uniformer.

VÅPEN: To væpnede personer kledd i taktisk utstyr på stedet for en valgurne i Mesa, Arizona. Foto: AFP PHOTO / Maricopa County Elections Department

I Mesa, fylkets mest konservative by, rykket politiet ut da maskerte og bevæpnede personer, inspirert av Trumps påstander om valgfusk i 2020, stilte seg opp for å overvåke to valgurner.

Arizonas lov fastslår at valgobservatører må holde seg 75 fot, altså 23 meter, fra et valglokale.

Valgurner skal være et sikkert og praktisk sted å avgi stemmeseddelen. Istedenfor har det blitt et symbol på Donald Trumps løgn om valgfusk i 2020; et tankegods som har slått rot i store deler av den amerikanske befolkningen.

SIKKERHETSGJERDE: Gjerder omgir Maricopa County Tabulation and Elections Center (MCTEC) i Phoenix, Arizona, for å forhindre hendelser og press på velgerne ved valgurnen. Foto: OLIVIER TOURON /AFP

«Operation Drop Box»

En uke senere tok interesseorganisasjonen League of Women Voters en rekke aktører de mener bevisst truer velgerne i fylket, til retten.

Aktørene driver en koordinert innsats, heter det i søksmålet.

Operasjonen heter «Operation Drop Box», ifølge ligaen, og gjennomføres av «Lions of Liberty», «the Yavapai County Prepardness Team». Også en rekke privatpersoner er tiltalt.

Grunnlovfestede rettigheter

League of Women Voters er ikke alene.

Organisasjonen Arizona Alliance for Retired Americans har anlagt sak mot en gruppe som kaller seg Clean Elections USA.

I sistnevntes sak sa den føderale dommeren Michael Liburdi at et forbud kunne krenke gruppas grunnlovfestede rettigheter.

Liburdi, som er medlem av den konservative organisasjonen Federalist Society, ble utnevnt som føderal dommer av tidligere president Donald Trump.

Trakassering, trusler og tvang

Anklagene om at stemmeretten utfordres i Arizona, har fått USAs justisdepartement til å reagere.

Mandag 31. oktober sendte departementet inn et interessebrev i den pågående saken til Leauge of Women Voters. I brevet skriver de at overvåkning av velgere «vekker seriøs bekymring».

– Borgerledede valgovervåkingsaktiviteter er mer sannsynlig å sette velgerne i rimelig frykt for trakassering, trusler, tvang eller forstyrrelse av deres stemmerett, heter det i brevet.

Departementet mener det kan være ulovlig velgerskremsel:

– Når private borgere danner «stemmeseddelsikkerhetsstyrker» og forsøker å overta statens legitime rolle med å føre tilsyn med og politivalg, er risikoen for velgerskremming, og brudd på føderal lov, betydelig.