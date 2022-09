Vant pris etter sin død

Natt til søndag norsk tid fant årets Emmy-utdeling sted. Blant prisvinnerne var skuespiller Chadwick Boseman, som døde av kreft i 2020.

Han ble tildelt prisen for «Outstanding Character Voice-Over» for sin rolle i animasjonsserien «What If...?».

Bosemans kone, Taylor Simone Ledward, tok imot prisen på ektemannens vegne.

– Da jeg fikk vite at Chad var nominert, begynte jeg å tenke på alt som foregår i verden og vår verden, og var så imponert over hans engasjement og dedikasjon. Og for et vakkert øyeblikk at noe av det siste han ville jobbe med var noe så viktig for ham og for verden, men også noe nytt, sa Ledward ifølge Deadline.

MOTTOK PRIS: Taylor Simone Ledward mottok Emmy-prisen på vegne av sin avdøde ektemann. Foto: Amy Sussman / AFP / NTB

– Chad ville vært så beæret, og jeg er beæret på hans vegne, fortsatte hun.

Boseman er mest kjent for å ha spilt hovedrollen i superheltfilmen «Black Panther».

Han ble diagnostisert med kreft i tykktarmen i 2016, men snakket aldri offentlig om det før han døde i 2020. Boseman ble 43 år gammel.