Det hevder Dmitrij Medvedev, nestleder i det russiske sikkerhetsrådet.

Tallet omfatter ikke vernepliktige, understreker Medvedev, som tidligere også har vært Russlands president.

Det massive tallet skaper tvil hos Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer landmakt ved Krigsskolen.

– Det kommer av og til store tall som dette, som ofte følges opp av meldinger om at tusenvis rekrutteres hver dag. Men vi ser ikke noen direkte påvirkning ved fronten, sier Ydstebø.

REKRUTTERES: Russiske soldater venter på en tale fra president Vladimir Putin. Det har kommet meldinger om at tusenvis av russiske soldater rekrutteres hver dag. Foto: Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Propaganda og satellittbilder

Den siste uka har nesten 10.000 nye rekrutter signert kontrakt med Russlands væpnede styrker, ifølge Medvedev.

– Det er vanskelig å skille tall som er regelrett propaganda fra realiteten. Dersom Russland har samlet en større militær enhet, hadde det vært mer synlig på satellittbilder, sier Ydstebø.

Og Russland har, siden invasjonen begynte, gitt minimalt med trening og utstyr til de nye rekruttene.

– De har ikke klart å bygge opp større avdelinger på brigadenivå, og sender mindre avdelinger stykkevis spredt langs fronten. Det virker som Russland mangler et helhetlig system, sier Ydstebø til TV 2.

Atomretorisk spill

Russland reduserer gradvis antallet soldater ved det okkuperte Zaporizjzja-kjernekraftverket sør i Ukraina, ifølge ukrainsk etterretning.

Ukrainerne sier ingenting om hvorfor russerne reduserer sin tilstedeværelse, og informasjonen kunne ikke bekreftes av uavhengige kilder.

Russland har heller ikke kommentert påstanden.

– Den siste runden med beskyldninger fra Ukraina er at Russland har lagt opp sprengladninger, med tilsvarene russiske beskyldninger om at Ukraina forbereder angrep. Men begge parter er klar over de enorme konsekvensene, sier Ydstebø om situasjonen.

KJERNEKRAFTVERK: En russisk soldat holder vakt ved Zaporizjzja-kjernekraftverket sør i Ukraina. Russerne reduserer stadig antallet soldater i området, ifølge ukrainsk etterretning. Foto: AP File photo

Det virker for oberstløytnanten som et psykologisk spill mellom landene.

– Russland vet at man risikerer å trigge en direkte Nato-involvering og den fullstendig katastrofe som ligger i det.

Siste melding fra Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) er at inspektører ikke har funnet sprengladninger ved atomkraftverket.

IAEA har bedt om utvidet tilgang for inspektørene til anlegget og området rundt for å undersøke om det er lagt ut miner eller andre sprengladninger der.

– Deres uavhengige og objektive rapportering vil bidra til å klargjøre den nåværende situasjonen på stedet, som er avgjørende i en tid som dette med ubekreftede påstander og motpåstander, sier IAEA-sjef General Grossi.

Tygger seg sakte fremover

Lederen for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov sier landets styrker oppfyller sitt hovedmål i motoffensiven.

– Hovedmålet er ødeleggelsen av soldater, utstyr, drivstoff, kjøretøy, kommandoposter, artilleri og luftforsvaret til den russiske hæren, skriver Oleksij Danilov på Twitter.

– De siste dagene har vært særlig fruktbare, skriver han videre.

MOTOFFENSIV: Den ukrainske motoffensiven tygger seg sakte mot russernes hovedlinjer, først da vil de tyngre styrkene settes inn. Det tror Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer landmakt ved Krigsskolen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

I juni iverksatte Ukraina sin lenge varslede motoffensiv mot russiske styrker. Det har blitt hevdet at motoffensiven går tregt, men militære ledere har tidligere sagt at ukrainske styrker rykker sakte, men sikkert fram.

– Foreløpig er det samme tempo, offensiven er ikke skikkelig i gang. Det er fortsatt mindre angrep langs fronten. Ukrainerne tygger seg sakte fram, skyttergrav for skyttergrav, sier Ydstebø om offensiven.

I forrige uke sa forsvarsminister Oleksij Reznikov at hoveddelen av offensiven enda ikke var i gang.



– Først når de er framme ved russernes hoved forsvarsstilling vil de sette inn tyngre avdelinger, sier Ydstebø og fortsetter.

– Russernes mål er å sinke ukrainerne og skaffe etterretning til artilleriet, forklarer han.

I KAMP: En ukrainsk soldat deltar i angrepet mot de russiske styrkene i Bakhmut-området. Foto: Sofiia Gatilova/Reuters

Bakhmut i spill

Ydstebø ser samtidig at situasjonen rundt Bakhmut skiller seg fra resten av fronten.

– Vi ser større bevegelser. Det gjør ukrainerne for å binde opp store russiske styrker plassert i byen. Gitt at de startet angrepet midt i mai, så er Russland nødt til å forsterke Bakhmut med elitestyrker og private militære selskap utenom Wagner. Ukraina klarer derfor å binde opp betydelig styrker i Bakhmut.

Til tross for manglende bevegelser på kartet, driver Ukrainerne aktivt å svekke Russlands forsvarsevne.

– Ukraina driver hele tiden å rette rakettangrep mot russiske installasjoner bak frontlinjen, som forsyningsbaser, bruer og jernbanespor, sier Ydstebø og fortsetter:

– Rakettangrepet svekker Russlands evne til å forsyne soldatene ved fronten. Så selv om det ikke er så mye bevegelser på kartet, så fjerner Ukraina ressurser som er kritisk for de russiske forsvarslinjene, sier han.