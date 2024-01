– Fremtiden vår er ødelagt, livet er ødelagt, vi har ingen drømmer lenger, sier Aseel Abu Haddaf til Reuters.

Før krigen studerte hun medisin. Nå handler dagene om å prøve å finne vann og mat til familien.

Hun har fire søsken, og sammen med foreldrene har de måttet flykte fra hjemmet sitt i Khan Younis sør på Gazastripen.

KNUST: Siden hun var liten har Aseel Abu Haddaf ønsket å bli lege. Men krigen har knust alle drømmer, sier hun. Foto: Saleh Salem/Ruters

Nå bor de i et telt i Rafah, og er blant de mange hundre tusen menneskene på Gaza-stripen som kjemper en daglig kamp for å holde seg i live. Stadig flere har ikke bygninger å gjemme seg for bomberegnet i.

Halvparten ødelagt

Israels bombing av Gazastripen har pågått i 117 dager.

Nå avdekker en fersk analyse fra BBC hvordan ødeleggelsene har rammet det lille geografiske området.

Minst halvparten av alle bygningene på Gazastripen har fått skader eller blitt fullstendig ødelagt.

EKSPERT: Jørgen Jensehaugen er Midtøsten-forsker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er en katastrofe. Og i nord er det langt verre. Der er det snakk om at over 80 prosent av byggene er ødelagte, sier Jørgen Jensehaugen.

Han er seniorforsker ved PRIO og ekspert på Israel-Palestina-konflikten.

Samtidig har dødstallene blant palestinere nådd nesten 27.000. Nesten 70.000 er også skadet i angrepene siden 7. oktober.

Det sier helsedepartementet i Gaza i en uttalelse onsdag.



– Umulig

Så hvor og når skal dette ende?

– Det er omtrent umulig å si noe om. Det er vanskelig å se noen vei ut så lenge Israel har en så ekstrem målsetting, sier Jensehaugen.

RUINER: En liten gutt sitter i ruinene i Khan Younis. Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Hamas skal knuses, er det klare, gjentatte budskapet fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Samtidig er Hamas fortsatt svært stridsdyktige. Ingenting tyder på at Israel har klart å knuse gruppen.

– Hamas fungerer som en operativ kamporganisasjon. Israel har heller ikke tatt ut ledelsen, sier Jensehaugen.

Han forteller at hvis krigen skulle ta slutt i morgen, ville vi ha hørt fra Hamas sine ledere.

– De ville ha laget videoer av sine overlevende kommandanter, som hadde skrytt på seg seier, sier Jensehaugen.

Han får støtte for professor i Midtøsten-studier ved UiO, Hilde Henriksen Waage.

EKSPERT: Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Israel har ikke klart å oppfylle målene de satte seg for krigen. De har ikke klart å utrydde Hamas, men de har drept mer enn 26.000 palestinere. De har heller ikke ødelagt Hamas sin infrastruktur, og de har ikke klart å få fri alle gislene, sier hun.

Mister soldater

Jensehaugen forteller at den israelske hæren også lider tap i kampene mot Hamas.

– Forrige uke mistet Israel det største antallet soldater på én dag siden 7. oktober, sier han.

Da døde 24 israelske soldater, opplyste talsperson for det israelske militæret IDF, Daniel Hagari til Reuters.

Israel har gjentatte ganger sagt at krigen er rettet mot Hamas, ikke mot sivile palestinere, selv om de sivile tapene er enorme.

BAKKEOPERASJON: En israelsk soldat på post i et sønderskutt hus. Det pågår harde bakkekamper mellom bygningene i Khan Younis. Foto: IDF

Israel hevder å ha drept 9000 Hamas-krigere siden krigen startet.

Samtidig klarer verken Israel eller observatørene utenfor å fastslå helt sikkert hvor sterke Hamas faktisk er, eller hvor de oppholder seg.

Men med et fortsatt sterkt Hamas er det derfor ingenting som tyder på at Israel vil gi seg.

– Uklart hva de vil oppnå

Waage mener dessuten det er vanskelig å forstå hva Israel faktisk vil framover.

– Det er ikke blitt noe tydeligere hva som er Israels «end game». Tvert imot har det blitt enda mer uklart hva Israel ønsker å oppnå, sier hun.



Og det fortsetter å ramme lokalbefolkningen hardt.

Opp mot 90 prosent av befolkningen er drevet på flukt etter måneder med ekstrem krigføring, ifølge Jensehaugen.

Israel anklager Hamas for å utføre angrep fra boligområder, sykehus og andre sivile bygninger, noe Hamas avviser, ifølge NTB.



Både boligområder, handlegater, universiteter og gårdsbruk er blant bygningene som er lagt i ruiner i løpet av den snart fire måneder lange krigen, viser BBC sin analyse.



Ekstremt høyt press

Jensehaugen forklarer at dette gjør leveforholdene katastrofale.

– Det er en ekstremt presset befolkning. Det er total desperasjon. De har mangel på mat og de mest nødvendige tingene i livet. Alle sykehus er enten helt eller delvis ødelagt.

Jensehaugen understreker at denne krigen ikke kan sammenlignes med andre konflikter som har oppstått mellom Israel og palestinerne gjennom årene.

– Vi er ved et veiskille. Men jeg kan ikke komme med noen dom over hva det veiskillet vil føre til. Det er for tidlig, sier han.

Men det kan ikke vare for alltid. Før eller siden vil noen sette ned foten for hva de aksepterer at palestinerne skal gjennomgå.

– Det er en eller annen rød linje. Både for USA og for verdenssamfunnet. Selv for den israelske befolkningen finnes det en linje, sier Jensehaugen.

Kan sitte med nøkkelen

Waage er enig. Hun mener verden ikke kan late som at Gazastripen ikke finnes.

– Det vil presse seg frem en løsning. Noen må brødfø disse menneskene, sier hun.

Mye vil trolig stå og falle på USA og EU, ifølge ekspertene.

LEIR: Røyk stiger opp fra kampene som raser like ved en av flyktningleirene i Khan Younis. Foto: Bassam Masoud/Reuters

– Det er paradoksalt nok USAs nære forhold til Israel som gjør at USA har lettere tilgang til pressmidler, sier Jensehaugen.

Han viser til at Israel sårt trenger militær støtte fra amerikanerne for å kunne beskytte seg i Midtøsten.

Waage mener at hvis særlig USA ikke viser beslutningsevne snart, kan det svekke rollen deres i verdenssamfunnet.

De er heller ikke tjent med at konflikten mellom Israel og Palestina blusser opp igjen i framtiden.

– Jeg tviler på at USA og EU nok en gang vil gjenoppbygge Gaza uten noen vilkår for at det ikke skal bli lagt i grus igjen i en ny krig om noen år.

Men hvor denne linjen går er fortsatt veldig uklar.

– Det kommer til å være helt forferdelig i mange år fremover, slår Waage fast.

I Rafah har Aseel Abu Haddaf et ørlite håp om at livet skal bli bra igjen for henne og befolkningen på Gaza.

– Huset vårt ligger i grus, men jeg håper å kunne dra tilbake og finne noen minner og bøker i ruinene.

INGEN KONTAKT: Aseel Abu Haddaf sier hun ikke får kontakt med studievennene sine. - Jeg vet ikke om de lever eller ikke, sier hun. Foto: Saleh Salem/Reuters

Kanskje kan hun gjenoppta studiene på universitetet en gang i fremtiden. Men etter måneder med krig, er det nesten er umulig å forestille seg hvordan livet en gang var og hvordan det skal bli, sier hun.

– Selv når krigen tar slutt, vil det ta år å bygge opp igjen alt, husene våre og universitetene. Det er ingenting igjen.