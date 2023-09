Jordskjelvet i Marokko har så langt krevd nærmere 2500 menneskeliv. Flere tusen er skadd, husløse og behovet for hjelp er enormt.



Det var natt til lørdag at et kraftig jordskjelv med episenter i Atlasfjellene rammet Marokko. Skjelvet hadde en styrke på 6.8.

Noen mil utenfor hovedstaden Marrakech ligger fjellandsbyen Moulay Brahim. Landsbyen er et av områdene som er hardest rammet og dens plassering gjør at det er ekstra utfordrende å komme til for å hjelpe.

Der har katastrofen forårsaket enorm lidelse og fortvilelse blant innbyggerne.

KNUST: Mohamed føler seg hjelpeløs i det han viser kamerateamet hva som er igjen av huset. Foto: EBU

– Jeg venter på hjelp, men den kommer ikke. Jeg har mistet alt og har ingenting igjen. Ikke mat engang, forteller Mohamed.



Byen er nesten redusert til støv. Landsbyen er vanskelig å nå fram til siden den ligger på en fjellside. Her er det kun små kjøretøy som kommer til.

Mohammeds familie har bodd i landsbyen i nesten 300 år. Nå har han mistet nesten alt.

– Boligen min var på tre etasjer. Nå har alt kollapset, forteller han.



LANDSBY: Redningsarbeidere sliter med å komme til i fjellandsbyene i Marokko. I landsbyen Moulay Brahim må mye av arbeidet gjøres uten utsyr. Foto: Philippe Lopez

Vanskelig å finne overlevende

Redningsmannskaper advarer om at det er vanskelig å finne overlevende.

Metodene som er blitt brukt for å bygge boliger i mange av de jordskjelvrammede områdene er gamle og tradisjonelle.

Mange av husene som er tatt av jordskjelvet har enkle konstruksjoner. De er ikke bygget for å tåle jordskjelv.

I fjellområdene er det bygget hus av mudderstein og leire.

– Det er vanskelig å finne overlevende i ruinene fordi hele huskonstruksjoner har kollapset og blitt til støv. Det er ingen luftlommer for oksygen, sier en militær redningsarbeider.

Han ønsker ikke å oppgi navn til nyhetsbyrået Reuters fordi han ikke har lov til å uttale seg i media.

FUNN: De gamle og tette konstruksjonene gjør det vanskelig å finne overlevende i ruinene. Foto: Nacho Doce

– Denne typen kollaps forårsaker større lufttetthet på grunn av materialtypene som er brukt. Vi kan ikke lire oss gjennom større lommer slik som med boliger bygget av betong, sier Antonio Nogales, representant for et spansk redningsselskap på bakken.

– Stål og betong letter muligheten for å overleve, men med disse materialene betyr det redusert sjanse for å finne overlevende, sier Nogales.

Uvanlig skjelv

Marokkanske medier omtaler skjelvet som det kraftigste som noensinne har rammet fjellområdet. Skjelvet er det verste i landet på over 120 år.

Jo lengre tid som går, jo mindre er sjansen for å overleve i ruinene.

Mathilde Bøttger Sørensen er professor og forskergruppeleder for Geofysikk på Universitetet i Bergen.



EKSPERT: Mathilde B. Sørensen ved UiB forteller at det ikke er vanlig at Marokko blir rammet av jordskjelv. Foto: Eivind Senneset

Hun forteller at det er et område med mange sårbare bygninger.

– Dødstallene er høye fordi skjelvet har rammet områder i fjellandsbyer hvor konstruksjonene er for dårlige. De tåler ikke et skjelv med denne styrken, sier Sørensen.



Hun forteller at det alltid er forventet at et jordskjelv kan inntreffe, men at man aldri kan forutsi når og styrken på skjelvet.

– Det er uvanlig med et såpass stort jordskjelv i dette området. Marokko er ikke typisk område der man ser denne typen skjelv, forteller hun.



– Jordskjelvet ligger også langt fra plategrensen mellom Europa og Afrika. Faktisk 550 kilometer. Så dødstallet skyldes i stor grad en dårlig bygningsmasse, forteller Sørensen.



I byen Tafeghaghte melder BBC at innbyggerne enten er skadd eller døde. Ruinene og området bærer tydelig preg av at ingen kan ha sluppet unna uskadd.