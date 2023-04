Valgthriller i Finland – dette viser de første resulatene

* Riksdagsvalget i Finland finner sted hvert fjerde år.

* Årets valg finner sted søndag 2. april.

* Landet er delt inn i 13 valgkretser hvor til sammen 200 representanter skal velges.

* Finland har personvalg, noe som innebærer at man kan stemme på én person, men stemmene går først og fremst til partiet.

* Siden valget i 2019 har landet vært styrt av en bred koalisjon av sosialdemokratiske SDP, Centerpartiet, Vänsterförbundet, Gröna förbundet og Svenska folkpartiet.

* SDP-leder Sanna Marin har vært statsminister siden desember 2019.

* I Finland er det tradisjon for bredt samarbeid på tvers av blokkgrensene, og det er ikke sjelden at SDP og konservative Samlingspartiet sitter i regjering sammen. Det er også tradisjon for flertallsregjeringer.

* Tradisjonelt har SDP (tilsvarer Ap i Norge), Samlingspartiet (Høyre) og Centerpartiet (Sp) vært nær jevnstore og vekslet mellom å være største parti.

* Det siste tiåret har høyrepopulistiske Sannfinnene blandet seg inn blant de tre store, mens Centerpartiet har falt kraftig.

* På meningsmålingene før valget har SDP vært nærmest jevnstore med Sannfinnene, som ledes av Riikka Purra, og Samlingspartiet under ledelse av Petteri Orpo.

* Blant andre partier er Gröna förbundet (MDG/SV), Vänsterförbundet (SV/Rødt), Svenska folkpartiet (liberalt, parti for det svenskspråklige mindretallet) og Kristdemokraterna (KrF).

Kilde: NTB