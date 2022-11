Valgthriller i Danmark – Slik er statsministertriellen

Det ligger an til et svært jevnt valg i Danmark. Valgdagsmålingen til DR og TV 2 i Danmark tyder på at verken rød eller blå blokk får flertall i Folketinget.

På TV 2s valgdagsmålingsprognose ligger rød blokk an til å få 87 mandater, mens blå blokk får 75 mandater. Moderaterna ligger an til å få 17 mandater.

Blir dette resultatet kan Lars Løkke Rasmussen bli sittende på vippen og få en nøkkelrolle når regjeringen skal bygges.

Jubelen sto i taket på valgvaken til Moderaterna da de fikk valgdagsmålingen som viste 9,3 prosent.

– Jeg er veldig takknemlig hvis dette holder. Noe tyder på at danskene har gitt oss tillit og ha en sentrumsregjering, sier Jakob Engel-Schmidt til TV 2 Danmark.

Følg valget fortløpende i vårt livesenter.

Det er snart fire uker siden Frederiksen ble tvunget til å utlyse valg fordi ett av regjeringens støttepartier, Radikale Venstre, truet med å felle regjeringen i kjølvannet av den knusende rapporten om minkskandalen i 2020.

Valgkampen har imidlertid ikke vært noen suksess for partiet som tvang fram nyvalget. I stedet ser Frederiksen ut til å ha styrket sin posisjon.

Fakta om Mette Frederiksen * Født 19. november 1977 i Aalborg. * Danmarks statsminister siden 27. juni 2019, da hun som 41-åring ble landets yngste statsminister noensinne. Har ledet en sosialdemokratisk mindretallsregjering med støtte fra tre rødgrønne partier. * Utskrev 5. oktober et nyvalg som avholdes 1. november. * Meldte seg inn i Socialdemokratiet i 1991, har sittet i Folketinget siden 2001 og ble valgt til partileder i 2015. * Tok en bachelorgrad i administrasjon og samfunnsfag ved Aalborg Universitet i 2007 og mastergrad i Afrika-studier ved Københavns Universitet i 2009. * Arbeidsminister og justisminister i Helle Thorning-Schmidts rødgrønne regjeringer mellom 2011 og 2015. * Gift for andre gang. To barn med sin tidligere ektemann.

Får rød side flertall med de nødvendige 90 mandater, eller flere, er det mange som tror at Frederiksen går tilbake til en sosialdemokratisk ettpartiregjering, selv om hun selv har uttalt gjentatte ganger at hun heller ønsker en bred regjering i sentrum.

To nye jokere

Det som kan komme som en ubehagelig overraskelse på Socialdemokratene er om de to nye partiene, Moderaterna og Danmarksdemokraterne være undervurdert på målingene.

– Da er det derimot være mye større sjans for at de borgerlige får flertall. Nye partier uten veiingstall kan lett bli undervurdert, forklarer Terje Sørensen til TV 2.

– I tillegg har Løkke fra Moderaterna vært enormt mye i media, og steget fra to prosent til bortimot ti, på få uker, sier han.

Lars Løkke Rasmussen brøt med Venstre etter en intern maktkamp. Han lanserte partiet Moderaterne som et sentrumsorientert borgerlig parti.

Fakta om Lars Løkke Rasmussen * Født 15. mai 1964 i Vejle på Jylland. * Utdannet jurist. * Leder for det danske sentrumspartiet Moderaterne, som ble stiftet 5. juni 2022. * Representerte tidligere det liberale partiet Venstre og var partileder fra 2009 til 2019. * Innenriks- og helseminister i Anders Fogh Rasmussens regjering fra 2001 til 2007, deretter finansminister til 2009. * Overtok som statsminister da Fogh Rasmussen ble generalsekretær i Nato. Var statsminister fra 2009 til 2011 og fra 2015 til 2019. * Meldte seg ut av Venstre 1. januar 2019 og ble uavhengig representant i Folketinget. * Gift med Sólrun Jákupsdóttir, født Petersen, fra Færøyene. Ekteparet har tre barn.

Løkke ønsker et samarbeid over midten, men han har ikke sagt hvilken blokk han vil støtte.

– Jeg har vært med lenge nok til å vite at det ikke er sikkert at meningsmålingene stemmer. Jeg tror det blir jevnt, og hver enkelt stemme kommer til å telle, sa Løkke på vei inn i valglokalet på en skole i København.

De to borgerlige statsministerkandidatene, Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre og Søren Pape Poulsen fra De konservative, ønsker begge en borgerlig regjering.

Jakob Ellemann-Jensen er den fremste statsministerkandidaten i blå blokk.

Han er leder for Venstre som er et borgerlig og liberalt parti. Partiet var i flere år det dominerende regjeringspartiet før rød blokk vant forrige valg, og har den senere tid vært preget av intern splittelse

Skulle det bli en blå samarbeidsregjering mener lederen for Liberal Alliance at det kan ligge an til at Jakob Ellemann-Jensen (V) blir statsminister, og Løkke Rasmussen kan gå inn som finansminister.

Fakta om Jakob Ellemann-Jensen * Født 25. september 1973 i Hørsholm nord for København. * Partileder for Venstre siden september 2019 og er nå borgerlig statsministerkandidat. * Sønn av Uffe Ellemann-Jensen, en av Danmarks mest markante politikere på 1980- og 90-tallet, blant annet som utenriksminister i over ti år. * Utdannet jurist og har også en militær utdanning. Var utplassert som en del av den Nato-ledede fredsstyrken i Bosnia-Hercegovina i 1999–2000. * Har sittet i Folketinget for partiet siden 2011. * Miljø- og matvareminister fra mai 2018 til juni 2019.

Valgkampen har i stor grad dreid seg om innenrikspolitiske spørsmål, mens energikrisen og sikkerhetsspørsmål knyttet til krigen i Ukraina har fått mindre oppmerksomhet.

På topp av danskenes prioriteringsliste står helsevesenet, klima- og miljøspørsmål, samt andre velferdsspørsmål.

Ingen av partiene ser ut til å havne under sperregrensen, som ligger på to prosent i Danmark.