Været skal ha utsatt en massiv Israelsk krigsplan

Etter flere dager med bomberegn over Gaza har Israel sagt en invasjon av Gaza er «timer unna».

Ifølge avisen New York Times var planen til Israel å invadere Gaza i helgen.



Men på grunn av tåke skal planen ha blitt utsatt noen dager, skriver avisen.

Informasjonen er ikke bekreftet fra offisielt hold. Avisen siterer tre anonyme høytstående offiserer fra det israelske forsvaret.

Grunnen til at de har utsatt, er at tåken skaper problemer for piloter og droneoperatører.

Ifølge offiserene blir invasjonen av Gaza det største angrepet siden Israel invaderte Libanon i 2006.

Israels hær planlegger å ta kontroll over Gaza by og eliminere Hamas' ledere. De planlegger å bruke titusener av soldater på å ta Gaza by, sier kildene.

Færre regler for skyting

Under Gaza har Hamas bygget et stort nettverk av underjordiske tunneler. Hamas-soldater kan bruke dem til å gjemme seg, forflytte seg og raskt forsvinne fra bakkenivå hvis kamper bryter ut i urbane strøk.

Nettverket er blitt kalt for «Gaza-metroen» av israelske styrker. Ifølge offiserene i det israelske forsvaret, så frykter Israel dette og sier det kan bli flere måneder med krig i den trange byen.

For å gjøre det lettere for soldatene, har de fått beskjed om at de må gjøre færre sjekker før de skyter mot mistenkte fiender, skriver avisen.

«Klare for neste skritt?»

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøkte lørdag israelske soldater nær Gazastripen. Landet er innen kort tid ventet å gjennomføre en invasjon av Gaza.

– Er dere klare for neste skritt? Neste skritt kommer snart, sa Netanyahu til soldatene i en video som hans kontor har publisert.

724 drepte barn

Minst 2228 mennesker er drept i Israels angrep på Gazastripen. Totalt er over 10.000 drept eller såret der, skriver NTB.

Bare det siste døgnet over 300 drept og 800 såret i angrep. Flesteparten av dem var kvinner og barn, ifølge palestinske helsemyndigheter

Så langt er i tillegg 8744 mennesker såret på Gazastripen, ifølge FNs oversikt.

Israel har gjennomført en omfattende bombing av Gazastripen etter Hamas-angrepet på Israel forrige helg. Minst 1300 ble drept i Israel, et tall som har holdt seg stabilt de siste dagene.

Minst 3621 ble såret. Mellom 120 og 150 mennesker ble bortført til Gaza.