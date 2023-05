Uvanlig oppførsel: – Vil fremstå udødelig

NYE BILDER: Etter flere dager borte fra offentligheten, dukket Lukasjenko opp igjen 15. mai på et besøk til den sentrale kommandoposten til Luftforsvaret i Minsk. Foto: Presidentkontoret i Belarus.

Det har lenge vært stille fra Belarus og landets autoritære leder, Aleksandr Lukasjenko - frem til nå.

Presidenten ble avbildet med en bandasje på høyre hånd den 9. mai, for så å være borte fra offentligheten frem til mandag 15. mai.

Lukasjenko blir da angivelig avbildet igjen, men denne gangen har bandasjen flyttet seg over på venstre hånd.

SKIFTET HÅND: Ferske bilder av Aleksandr Lukasjenko viser en bandasje på presidentens venstre hånd - en oppsiktsvekkende endring fra uken før. Foto: Montasje: Gavriil Grigorov / AFP / NTB og presidentkontoret i Belarus.

– Han vil normalt fremstå som en sterk, frisk og udødelig person, sier Aliaksandra Safonava i Helsingforskomitéen.

Derfor fremstår dette som en uvanlig oppførsel fra Lukasjenko.

Bandasjen, som har byttet hender - vekker også stor oppsikt.

Holdt ikke tale

Før mandag, var det siste bildet tatt av Lukasjenko fra en parade under Seiersdagen 9. mai.

SEIERSDAGEN: Forrige bilde av Lukasjenko ble tatt 9. mai, hvor det var ventet at presidenten skulle ha holdt tale. Foto: Gavriil Grigorov / AFP / NTB

– Det er veldig uvanlig at han er borte fra offentligheten så lenge, men det er også uvanlig at han deltok på paraden i Minsk uten å holde tale. Det pleier Lukasjenko å gjøre hvert år, sier Safonava.

Hun jobber som rådgiver og Belarus-kjenner i Den norske Helsingforskomité.



Presidentens manglende offentlige opptreden har satt fyr på spekulasjoner rundt Lukasjenkos helsetilstand.

– Er du kjent med at Lukasjenko kan ha helseproblemer?

– Ja, han er 68 år gammel, så jeg tror det er ganske naturlig for ham å ha noen helseproblemer, men det har vært noen spekulasjoner i at han kanskje har hatt korona, sier Safonava.

BELARUS-KJENNER: Aliaksandra Safonava jobber som rådgiver i Helsingforskomitéen, og er kjent med spekulasjonene rundt Lukasjenkos helsetilstand. Foto: Den norske Helsingforskomité

Bandasjebyttet kan være fra en intravenøs behandling, sier rådgiveren, som er tydelig på at det bare blir spekulasjoner.

– Jeg tenker at det kan være alvorlig, men det kan også være noe som er naturlig for en eldre mann, legger hun til.



Flere utelatte arrangementer

De ferske bildene ble publisert på presidentens offentlige portal og på den statlige mediekanalen på Telegram under navnet Pul Pervogo.

FERSKE BILDER: 15. mai dukket det opp ferske bilder av Lukasjenko, som hevdes er tatt samme dag. Først på den statlige Telegram-kontoen Pul Pergovo. Foto: Telegram / Pul Pervogo

Lukasjenko skal angivelig ha vært på besøk hos den sentrale kommandoposten til luftforsvaret, hvor han skal ha fått informasjon om organisering og gjennomføring av oppgaver relatert til kamp.

«Situasjonen er ikke kritisk, men det finnes noen alarmerende faktorer», skal Lukasjenko ha fått beskjed om.

Presidenten skal ha blitt oppfattet som blek, oppblåst og sett dårligere ut på bildene enn på en video publisert samme dag.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Foto: Presidentkontoret i Belarus.

– Noen respekterte medier skriver at bildene kan være retusjert, sier Safonava.

Rådgiveren tror ikke bandasjene kan være et opptrinn for å trekke oppmerksomheten bort fra andre viktige temaer.

Søndag steppet statsminister Roman Golovtsjenko inn for Lukasjenko under en årlig seremoni. Presidenten utelot også å snakke på en markering av Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland i forrige uke.



Beskriver unormalt oppførsel

I jakten på svar, har den uavhengige nettavisen Zerkalo kontaktet både presidentkontoret og Sikkerhetsrådet - uten hell.



«Det er logisk å anta at Lukasjenkos fravær kan påvirke sikkerheten i landet», heter det i en uttalelse fra nettstedet mandag.

At det belarusiske presidentkontoret forholder seg tause, er ifølge Safonava normalt. At Lukasjenko har vært så lenge borte fra søkelyset, er der i mot veldig uvanlig.

BILDER: Etter en hel uke utenfor offentligheten, så ble det publisert både bilder og videoer av Lukasjenko mandag. Foto: Presidentkontoret i Belarus.

– Han er en type autoritær leder som ikke vil vise sin menneskelige side. Slike ledere forteller ikke noen om svakheter, da de mener det ødelegger bildet av dem, sier rådgiveren.

Flere punkter bekymrer den norske Helsingforskomitéen, som utplassering av atomvåpen i Belarus fra Russland.

En kritisk situasjon

Safonava er tydelig på at den nåværende sikkerhetssituasjonen i landet er på et kritisk nivå.



– Situasjonen har aldri vært så alvorlig og dårlig som nå, spesielt med tanke på menneskerettigheter og krigen i Ukraina, sier hun.

Offisielle tall viser at det finnes rundt 1500 politiske fanger i landet, og flere tusener har flyktet fra landet i frykt for represalier som aldri tar slutt, forklarer Safonava, og legger til:

De fleste uavhengige medier jobber i eksil, og rundt 33 journalister sitter for tiden fengslet.

– For to måneder siden fikk vi informasjon om at det ble arrestert 17 personer hver eneste dag. De havner ikke i fengsel, men de blir avhørt og truet, sier hun.

Noe som er høye tall for et land med rundt ti millioner innbyggere.