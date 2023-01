Uttalelse vekker oppsikt: – Smakløst

Opplysningene i boken til prins Harry har slått ned som en bombe i Storbritannia.

I boken kommer det fram sjokkerende opplysninger og anklager om den britiske kongefamilien.

I memoarboken «Spare» forteller han blant annet at broren, prins William, skal ha slått ham ned, at han tok kokain som 17-åring, om da han mistet jomfrudommen og at han ikke ville at faren skulle gifte seg på nytt.

Han forteller også om sorgen etter at moren prinsesse Diana døde, ifølge britiske medier som har lest boken.

En del av boken som vekker oppsikt, er når han forteller om da han tjenestegjorde i Afghanistan. Krigsforbrytelser, sier Taliban-lederen om det prinsen gjorde.

TJENESTEGJORDE: Prins Harry tjenestegjorde i Afghanistan i flere år. Foto: John Stillwell / PA / NTB

– Krigsforbrytelser

Prins Harry skriver at han drepte flere personer fra Taliban og at han ikke skammer seg over dette.

– Jeg visste alltid nøyaktig hvor mange av fiendens stridende jeg hadde drept. Og det fremsto som avgjørende å ikke la seg skremme av det tallet. En av de viktigste tingene jeg lærte i forsvaret, var å ta ansvar for egne handlinger, skriver prinsen, ifølge Sky News.

– Mitt tall var 25. Det var ikke noe som fylte meg med tilfredsstillelse, men jeg skammet meg heller ikke over det, skriver han.

Prinsen jobbet først som ildleder og styrte luftangrep fra 2007 til 2008. Fra 2012 til 2013 var han pilot på angrepshelikoptre. Det var under seks av oppdragene som helikopterpilot han tok liv i den langvarige krigen.

FLYTTET: Hertuginne Meghan og prins Harry sa fra seg kongelige plikter for to år siden. Her fra da paret fra på tur til Tonga. Foto: Phil Noble / NTB

Taliban-leder Anas Haqqani reagerer fredag på uttalelsen til prisen.

– De du drepte var ikke sjakkbrikker, de var mennesker, de hadde familier som ventet på at de skulle komme tilbake, skriver han på Twitter.

– Blant drapsmennene til afghanere er det ikke mange som har din anstendighet til å avsløre sin samvittighet og tilstå sine krigsforbrytelser, skriver han videre.

Haqqani skriver videre at den internasjonale straffedomstolen neppe vil kalle han inn eller at menneskerettighetsaktivister vil fordømme ham, men at «disse grusomhetene vil bli husket i menneskehetens historie».

– Smakløst

Uttalelsen til prinsen har fått en forsvarsekspert til å rope varsko.

Også Norges tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, reagerer på uttalelsen.

– Det er ikke noen regel som forbyr soldater å snakke om sånne ting. Jeg vil si at det er smakløst, sier Diesen til TV 2.

REAGERER: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Diesen mener det er en selvfølge at man ikke snakker høyt om slike detaljer, og gjentar at han synes det er «smakløst» å skrive om det i en sånn sammenheng.

Ta hevn

Den pensjonerte britiske obersten Richard Kemp sier i likhet med Diesen at det ikke er noen regler for om man si om man har drept eller ikke i krig.

Kemp sier til BBC at sikkerheten til prins Harry fra før er truet, og at trusselen nå kan bli større.

Kemp berømmer prinsen for å ha tjenestegjort for landet sitt, men sier at denne delen av boken minner folk om at for ti år siden «var det en veldig, veldig profilert mann som drepte mennesker» i Afghanistan, som nå kan bli «provosert til å ta hevn».

I boken skriver også prinsen at personene som ble drept, var «dårlige mennesker» og ble «eliminert før de kunne drepe gode mennesker».

UTE: Boken til hertugen av Sussex er allerede utgitt i Spania. Neste uke kommer den til Norge og resten av verden. Foto: AP / NTB

Oberst Kemp sier til BBC at den uttalelsen er problematisk fordi man får et inntrykk av at Taliban-medlemmer kan bli sett på som sjakkbrikker av soldater.

– Denne typen kommentar, som ikke reflekterer virkeligheten, er misvisende og potensielt verdifull for de menneskene som ønsker de britiske styrkene skade, sier Kemp og mener det var en feilvurdering å si det.

Kemp tror ikke at de som tjenestegjør i dag settes i ytterligere fare av opplysningene fra boken, men at uttalelsen i større grad utgjør en risiko for prinsen selv.

– Såpeopera

Heller ikke Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, tror at prins Harrys uttalelser faller i god jord hos alle.

FORSONING? Storbritannia-forsker Erik Mustad sier det er vanskelig å si om det blir forsoning i den britiske kongefamilien etter alle intervjuene og boka. Foto: UiA

– Uttalelsene er nok ikke så pent mottatt i det britiske militæret, sier Mustad.

– Han har sagt at å tjenestegjøre har vært viktig for ham gjennom oppveksten, og jeg kan ikke se at den informasjonen tjener noen som helst, sier Mustad, som forsker på Storbritannia.

Mustad sier det ikke er noen grunn til å tvile på det som kommer fram, men sier det er tydelig at det er mye følelser og skuffelser som preger boka.

Forskeren tror at hertugen av Sussex må ha hatt et voldsomt behov for å snakke. Det siste halve året har han snakket om seg selv og kongefamilien gjennom flere intervjuer, en egen Netlix-serie på seks episoder og nå en fersk bok. Søndag slippes det ytterligere to tv-intervjuer i Storbritannia og USA.

Prinsen og hertuginne Meghan sa fra seg sine kongelige plikter og apanasje i januar 2020. De bor nå i California i USA.

– Boken styrker ikke hans posisjon i det britiske samfunnet, paradoksalt nok. Britene synes dette har blitt en såpeopera, ut fra det som kommer fram i meningsmålingene, sier Mustad.

– Bare trist

Forskeren tror likevel at det britiske kongehuset kommer styrket ut av dette, fordi de fleste forstår at det er to sider av samme sak. Dessuten er situasjonen tveegget, mener Mustad;

I Netflix-dokumentaren kritiserer paret britiske medier kraftig, samtidig som de bruker mediene til å fortelle sine historier.

– Med tanke på alt kongehuset har vært gjennom siden 90-tallet, tror jeg ikke dette vil svekke det nå heller. Målingene viser en fortsatt støtte til monarkiet, sier Storbritannia-forskeren.

En undersøkelse YouGov gjorde på vegne av The Times forrige uke, viser at halvparten av de spurte mener at Harry bør miste sine kongelige titler.

Ingen i den britiske kongefamilien har verken kommentert Netflix-dokumentaren eller boken så langt.

– Alt som har kommet fram er mest trist for Harry og Meghan, at de må ty til dette. De sier de savner en familie å snakke med, men i stedet går de til media. Kanskje har de prøvd å snakke med familien og institusjonen, men i stedet har det blitt krangling og håndgemeng, sier Mustad.